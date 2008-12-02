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Gigabyte'dan çoklu ortam bilgisayarları için düşük profilli Radeon HD 4350 OC

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
8,3b
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7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'dan çoklu ortam bilgisayarları için düşük profilli Radeon HD 4350 OC
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Gigabyte çoklu ortam bilgisayarları ve giriş seviyesi sistemler için hazırladığı yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın haberimize konuk olan GV-R435OC-512I kod adlı modeli düşük profilli baskılı devre kullanıyor ve özellikle oturma odalarımızı hedef alan kompakt boyutlu bilgisayarları hedef alıyor. AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV710 GPU'sunu kullanan kartın bellek veri yolu desteği ise 64-bit.

Grafik işlemci çalışma hızı fabrika çıkışı arttırılan ve 650MHz'e çıkartılan ekran kartında 800MHz'de görev yapan 512MB GDDR2 bellek bulunuyor. PCIe 2.0 arabirimini destekleyen ve DirectX 10.1 desteğiyle gelen yeni model, Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle HD DVD ve Blu-ray gibi yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor üstelik kart üstü HDMI konnektörüne de sahip.

HDMI konnektörüne ek olarak hem VGA hem de DVI portlarını üzerinde barındıran kartın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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hanselamca 11 yıl
buna overclock yapsan ne olur yapmasan ne olur :D
OC edition demisler birde,ne pazarlama strajisiymis be.
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Excaliburman 11 yıl
Kart low profile PCB de arka braketi normal ATX bunu SFF kasaya takamazsın ki? :))) Low profile braketli ürünler piyasada az da olsa bir markada var.
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
gigabyte ekran kartı aldım 4870 2 gün sora geri iade etmek zorunda kaldım çünkü oyunlarda stabil değildi oc yapmadım halde hemde.
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bigdede 11 yıl
bu haberi sanki geçtigimiz haftalarda duyduk gibi yaw
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XivA 11 yıl
pasif soğutulup oturma odasında ses yapmasa daha iyi olmaz mı?
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mertekin 11 yıl
512 mb DDR2 yerine 256 mb DDR3 koysalardı keşke.

Haber için teşekkürler.
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