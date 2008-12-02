Gigabyte'dan çoklu ortam bilgisayarları için düşük profilli Radeon HD 4350 OC

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Gigabyte çoklu ortam bilgisayarları ve giriş seviyesi sistemler için hazırladığı yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın haberimize konuk olan GV-R435OC-512I kod adlı modeli düşük profilli baskılı devre kullanıyor ve özellikle oturma odalarımızı hedef alan kompakt boyutlu bilgisayarları hedef alıyor. AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV710 GPU'sunu kullanan kartın bellek veri yolu desteği ise 64-bit.

Grafik işlemci çalışma hızı fabrika çıkışı arttırılan ve 650MHz'e çıkartılan ekran kartında 800MHz'de görev yapan 512MB GDDR2 bellek bulunuyor. PCIe 2.0 arabirimini destekleyen ve DirectX 10.1 desteğiyle gelen yeni model, Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle HD DVD ve Blu-ray gibi yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor üstelik kart üstü HDMI konnektörüne de sahip.

HDMI konnektörüne ek olarak hem VGA hem de DVI portlarını üzerinde barındıran kartın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.