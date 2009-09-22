Gigabyte'dan DirectX 10.1 destekli yeni ekran kartı; GeForce GT220 OC

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Sistem üreticileri için kısa bir süre önce satışa sunulan GeForce GT220, son kullanıcılar için de satışa sunuluyor. DirectX 11 destekli GeForce 300 serisini Kasım'dan önce lanse etmesi beklenmeyen Nvidia, aradaki boşluğu 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 10.1 destekli bazı yeni modellerini kullanıma sunarak değerlendirecek gibi görünüyor.

Windows 7 lansmanıyla eş zamanlı olarak yaygınlaşması beklenen GeForce GT220, Gigabyte'ın yeni modeliyle gün ışığına çıktı. Firmanın GV-N220OC-1GI kod adını taşıyan yeni ekran kartına Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT216-300 GPU'su güç veriyor ve kart 1GB GDDR3 bellek kapasitesiyle geliyor.

DirectX 10.1 desteği sunan ve 48x paralel işlem birimiyle gelen ekran kartını fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip olduğu belirtiliyor. Grafik işlem birimi 720MHz'de, bellekleri 1600MHz'de ve paralel işlemcileri de 1567MHz'de çalışan ekran kartının 80mm çapında fana sahip özel soğutucusu sayesinde hem sessiz hem de serin çalıştığı belirtiliyor.

PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunan Gigabyte GeForce GT220 OC üzerinde Altın kaplı HDMI çıkışı ile birlikte DVI ve VGA konnektörlerine yer veriliyor.

Gigabyte GeForce GT220 OC'nin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmadığını da belirtelim.