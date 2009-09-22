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Gigabyte'dan DirectX 10.1 destekli yeni ekran kartı; GeForce GT220 OC

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'dan DirectX 10.1 destekli yeni ekran kartı; GeForce GT220 OC
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Sistem üreticileri için kısa bir süre önce satışa sunulan GeForce GT220, son kullanıcılar için de satışa sunuluyor. DirectX 11 destekli GeForce 300 serisini Kasım'dan önce lanse etmesi beklenmeyen Nvidia, aradaki boşluğu 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 10.1 destekli bazı yeni modellerini kullanıma sunarak değerlendirecek gibi görünüyor.

Windows 7 lansmanıyla eş zamanlı olarak yaygınlaşması beklenen GeForce GT220, Gigabyte'ın yeni modeliyle gün ışığına çıktı. Firmanın GV-N220OC-1GI kod adını taşıyan yeni ekran kartına Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT216-300 GPU'su güç veriyor ve kart 1GB GDDR3 bellek kapasitesiyle geliyor.

DirectX 10.1 desteği sunan ve 48x paralel işlem birimiyle gelen ekran kartını fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip olduğu belirtiliyor. Grafik işlem birimi 720MHz'de, bellekleri 1600MHz'de ve paralel işlemcileri de 1567MHz'de çalışan ekran kartının 80mm çapında fana sahip özel soğutucusu sayesinde hem sessiz hem de serin çalıştığı belirtiliyor.

PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunan Gigabyte GeForce GT220 OC üzerinde Altın kaplı HDMI çıkışı ile birlikte DVI ve VGA konnektörlerine yer veriliyor.

Gigabyte GeForce GT220 OC'nin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmadığını da belirtelim.


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sagopakey78 9 yıl
Bununla SLI yapılsa ne olacak ki zaten??
kapasitesi belli...
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mylord92 9 yıl
Oyun piyasasının büyük bir kısmı Nvidia'nın elinde bulunuyor. Bu adamlar DX10.1 destekli ekran kartı çıkartıyor ise oyunlara artık DX10.1 desteği verileceği anlamına geliyor...
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sertacaygun 9 yıl
Daha SLI yuvası bile yok...
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CoreXXX 9 yıl
çok ironik bir durum gerçekden,kesinlikle nvidiayı eleştirmek için soylemiyorum ama, 2 senedir dx 10.1 e atıp tuttu çamurladı,dx 10.1 oyunların çıkışını engelledi sonundada kendi çıkardı,çelişkili bir durum
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Timeguard 9 yıl
4670 yada 4730 dan ıyı mı olucak gorucez
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firat_kilic 9 yıl
Çin Altınıdır :) Sarı prinç musluk hesabı.
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yekoo 9 yıl
yok sanmıyorum hepsi altın kaplı değil...
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nevrullah 9 yıl
Altın kaplı olması iletkenliği arttırır. Ama çoğu prinçten yapılmıştır.
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yekoo 9 yıl
bu tür kartlar oyunculara yönelik değil daha çok media pclere yönelik arkadaşlar o yüzden dx11 çıktı bu ne falan gibi yorumlar mantığa aykırı lütfen yerinde yorum yapalım...
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NemesisR3 9 yıl
Altın kaplı HDMI çıkışı deniyor bu normal HDMI çııkışlarından farklımı oluyor yoksa hepsi mi öyle?
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Ferruh Ferman 9 yıl
nVidia akıllılık yapıyor. ATI yine HD4870X2'de yaptığını yapacak, bir atakla öne geçecek, çok sürmeden nVidia daha iyisini yapacak. Kimse de kart çıkar çıkmaz almayacağı için (yani çoğu kişi almaz, zira, DX11 kartların ilk örneklerinden çekinilebilir) nVidia kartlar çıktığında onlar rağbet görecek. Muhtemelen böyle bir senaryo yaşanacak, bana göre.
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Miralay25 9 yıl
Atı alan üsküdarı geçti bunlar halen daha directx 10.1 peşinde
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