Gigabyte'dan döndürülebilir ekranlı yeni dizüstü bilgisayar: T1125

Tayvanlı anakart üreticisi Gigabyte, T1125 model adını taşıyan döndürülebilir ekranlı yeni notebook modelini pazara sundu. Hem dizüstü bilgisayar hem de Tablet PC olarak kullanılabilen sistem 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip. Intel platformunu temel alan ve ultra düşük güç tüketimli Core ULV serisi işlemcilerle konfigüre edilebilen bilgisayar, 8GB'a kadar bellek desteği sunuyor ve Nvidia'nın GeForce 310M harici ekran kartı ile geliyor.

Sahip olduğu ekran kartı sayesinde hem 3D hem de HD video hızlandırma kabiliyetlerini bünyesinde barındıran T1125, 320GB veya 500GB kapasiteli sabit disk ile tercih edilebiliyor. Sınıfındaki pek çok modelden farklı olarak USB 3.0 desteği de sunan dizüstü bilgisayarda, 802.11n WiFi, opsiyonel 3G ve 6 hücreli pil (7800mAh) gibi detaylara yer veriliyor. Windows 7 işletim sistemiyle gelen T1125, ilk önce Tayvan pazarında raflara girerken, diğer pazarlardan ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden lanse edileceği ise henüz açıklanmadı.