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Gigabyte'dan P55 yonga setli microATX anakart; P55M-UD4

9 yıl
14b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'dan P55 yonga setli microATX anakart; P55M-UD4
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7 Eylül'de lanse edilmesi beklenen Lynnfield kod adlı Core i5 işlemciler için anakart üreticileri P55 yonga setli yeni modellerini hazırlamaya devam ediyor. Yüksek satış rakamlarına ulaşacağı ön görülen Core i5 işlemciler, anakart üreticileri için yeni bir rekabet alanı olacak çünkü LGA1156 formunda hazırlanan işlemciler için kullanıcıların yeni bir anakart alması gerecek. İşte bu fırsattan yararlanmak isteyen anakart üreticileri, P55 yonga setli yeni nesil anakartlarıyla Core i5 arenasında liderliği ele geçirmek çalışacaklair.

Anakart üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan Gigabyte farklı segmentler için P55 yonga setli çok sayıda model üzerinde çalışıyor. Tayvan merkezli yüksek performanslu medya bilgisayarları için, P55 yonga setli yeni bir Mini-ATX anakart ta hazırlıyor. LGA1156 formundaki Core i5 işlemcilere destek veren anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve yüksek DDR3 belleklere destek sunuluyor. Ultra Durable III teknolojisiyle hazırlanan microATX formundaki P55M-UD4, Bakır yoğunluğu arttırılan (70 µm), 2oz baskılı devre tasarımını kullanıyor ayrıca Japon üretimi uzun ömürlü katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Pasif soğutmayla donatılan Gigabyte P55M-UD4 üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve bu sayede ATi Crossfire X ve Nvidia SLI gibi gibi çoklu ekran kartı teknolojilerine destek sunuluyor. Yeni nesil Dinamik Enerji Tasarrufu (DES) teknolojisiyle yüksek performasın yanında güç tasarrufu ve enerji verimliliği gibi konularda da iddialı olan anakart, 7 adet SATA ve bir eSATA portu ile birlikte geliyor. Core i5 işlemcilerle birlikte lanse edilmesi beklenen yeni model için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Gigabyte'dan P55 yonga setli microATX anakart; P55M-UD4
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Gigabyte'dan P55 yonga setli microATX anakart; P55M-UD4
Tam Boyutta Gör

Gigabyte'dan P55 yonga setli microATX anakart; P55M-UD4
Tam Boyutta Gör

Gigabyte'dan P55 yonga setli microATX anakart; P55M-UD4
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alibotan 9 yıl
İntel biraz olsun kullanıcı dostu olsa ne olurdu yani!
Sürekli işlemci soket değimine gidiyor amaçları çok açık ve net orta ve üst seviyeyi tamamen birbirinden ayırmak orta seviyedeki kullanıcı üst seviyeye geçmek için sadece işlemci değilde anakart değimişinide mecbur kılarak daha fazla satış rakamı yakalamaya çalışıyor! Oysaki AMD durum tam tersi şeklinde işliyor...
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the beast 9 yıl

Orjinalden alıntı: alibotan

İntel biraz olsun kullanıcı dostu olsa ne olurdu yani!

Sürekli işlemci soket değimine gidiyor amaçları çok açık ve net orta ve üst seviyeyi tamamen birbirinden ayırmak orta seviyedeki kullanıcı üst seviyeye geçmek için sadece işlemci değilde anakart değimişinide mecbur kılarak daha fazla satış rakamı yakalamaya çalışıyor! Oysaki AMD durum tam tersi şeklinde işliyor...


+1
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sertacaygun 9 yıl
Cor i7 ailesi kadar tutmayacak bu seriler... Core 2 serisinin yerini almaya çalışması hata bence...
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
micro atx anakartlar yaygınlaşması güzel olr düşüncesindeyim bir micro atx sistem kullanıcısı olarak DFI P45 anakartımla çok az yer kaplamasına rağmen çok extrem bir sistem kurabildim
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Applejack 9 yıl
Soğutmayı değiştirmiş Gigabyte.
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Tolgá 9 yıl
first class bir anakart..lanse edilmeden her modelleri çıktı bu p45lerin..haber için tşkler
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razorc 9 yıl

Orjinalden alıntı: DEATH71

first class bir anakart..lanse edilmeden her modelleri çıktı bu p45lerin..haber için tşkler



etrafta p45 çipsetli ürünler görmeye o kadar alıştık ki elimiz hala p45 yazıyor dimi???

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