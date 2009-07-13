Gigabyte'dan P55 yonga setli microATX anakart; P55M-UD4

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7 Eylül'de lanse edilmesi beklenen Lynnfield kod adlı Core i5 işlemciler için anakart üreticileri P55 yonga setli yeni modellerini hazırlamaya devam ediyor. Yüksek satış rakamlarına ulaşacağı ön görülen Core i5 işlemciler, anakart üreticileri için yeni bir rekabet alanı olacak çünkü LGA1156 formunda hazırlanan işlemciler için kullanıcıların yeni bir anakart alması gerecek. İşte bu fırsattan yararlanmak isteyen anakart üreticileri, P55 yonga setli yeni nesil anakartlarıyla Core i5 arenasında liderliği ele geçirmek çalışacaklair.

Anakart üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan Gigabyte farklı segmentler için P55 yonga setli çok sayıda model üzerinde çalışıyor. Tayvan merkezli yüksek performanslu medya bilgisayarları için, P55 yonga setli yeni bir Mini-ATX anakart ta hazırlıyor. LGA1156 formundaki Core i5 işlemcilere destek veren anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve yüksek DDR3 belleklere destek sunuluyor. Ultra Durable III teknolojisiyle hazırlanan microATX formundaki P55M-UD4, Bakır yoğunluğu arttırılan (70 µm), 2oz baskılı devre tasarımını kullanıyor ayrıca Japon üretimi uzun ömürlü katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Pasif soğutmayla donatılan Gigabyte P55M-UD4 üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve bu sayede ATi Crossfire X ve Nvidia SLI gibi gibi çoklu ekran kartı teknolojilerine destek sunuluyor. Yeni nesil Dinamik Enerji Tasarrufu (DES) teknolojisiyle yüksek performasın yanında güç tasarrufu ve enerji verimliliği gibi konularda da iddialı olan anakart, 7 adet SATA ve bir eSATA portu ile birlikte geliyor. Core i5 işlemcilerle birlikte lanse edilmesi beklenen yeni model için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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