Gigabyte'dan Phenom II işlemciler için 790GX yonga setli yeni anakart

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AMD'nin Phenom II işlemcileri için anakart üreticilerinde yeni bir hareketlilik başlamış durumda. Geçtiğimiz günlerde ECS'nin Soket AM3 formundaki Phenom II işlemcileri için DDR3 destekli ilk anakartını duyurmasından sonra X58-UD3R modeliyle gündemde olan Gigabyte da 790GX yonga setini kullanan Ultra Durable 3 teknolojili yeni anakartının üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Gigabyte'ın MA790GP-UD4H kod adlı yeni anakartı AMD'nin Soket AM2+ formundaki işlemcileri için hazırlandı. 790GX+SB750 yonga setini kullanan anakart, Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition işlemcilerinin yanı sıra Soket AM3 formunda hazırlanacak Phenom II işlemcileriyle birlikte de kullanılabilecek. Tabii bu noktada anakartın DDR2 bellek desteğiyle geldiğini de belirtelim.

Dört adet DIMM slotuyla 1200MHz+ hızındaki DDR2 belleklere destek sunan anakart sahip olduğu yonga seti itibariyle DirectX 10 destekli entegre grafik işlemciyle (Radeon HD 3300) birlikte geliyor. DirectX 10 desteğine ek olarak yüksek tanımlı videolar için donanınsal hızlandırma da yapabilen IGP, 128MB kapasiteli DDR3 SidePort bellek teknolojisiyle desteklenmiş durumda.

Hybrid Crossfire kurulumlarına olanak tanıyan anakart destek veren ekran kartlarıyla entegre grafik işlem birimini paralel çalıştırabiliyor ve bu sayede daha yüksek grafik performansı elde edilmesine olanak tanıyor. Öte yandan Crossfire X teknolojisiyle de uyumlu olan yeni model çift PCIe x16 slotu üzerinden 8x+8x konfigürasyonunda çoklu ekran kartı desteği sağlayabiliyor.

Ultra Durable 3 prensipleri çerçevesinde hazırlanan MA790GP-UD4H, 50.000 saat ömürlü katı kapasitörler (Japon) ile donatılmış durumda. Arttırılmış bakır katmanlı baskılı devre üzerine inşa edilen anakart, ısı iletim teknolojisine yer verilen pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. AMD'nin SB750 köprüsü ile gelen yeni model, RAID 5 ve ACC teknolojilerine de destek vermekte.

Advanced Clock Calibration olarak ifade edilen ACC teknolojisi ile güney köprüsü Phenom işlemcileriyle kullanılmadığı ifade edilen 6x pin ile doğrudan haberleşerek daha yüksek hız aşırtma performansı elde edilmesine olanak tanıyabiliyor. Farklı RAID kurulumlarına olanak tanıyan 6x SATA-II portu ile donatılan anakart 8 kanal HD ses ve Gigabit ethernet özelliklerine de sahip.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini üzerinde barındıran MA790GP-UD4H, Gigabyte'ın Ultra Durable 3 teknolojili ilk 790GX anakartı olarak ta dikkat çekiyor. AMD'nin Phenom II işlemcileri için düzenlenen hız aşırtma etkinliğinde kullanılan 790GX modeliyle oldukça benzer olan, farklı olaraksa Ultra Durable 3 yenilikleriyle gelen anakartın Ocak ayında satışa sunulması bekleniyor.