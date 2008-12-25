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Gigabyte'dan Phenom II işlemciler için 790GX yonga setli yeni anakart

10 yıl
16,3b
1
24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'dan Phenom II işlemciler için 790GX yonga setli yeni anakart
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AMD'nin Phenom II işlemcileri için anakart üreticilerinde yeni bir hareketlilik başlamış durumda. Geçtiğimiz günlerde ECS'nin Soket AM3 formundaki Phenom II işlemcileri için DDR3 destekli ilk anakartını duyurmasından sonra X58-UD3R modeliyle gündemde olan Gigabyte da 790GX yonga setini kullanan Ultra Durable 3 teknolojili yeni anakartının üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Gigabyte'ın MA790GP-UD4H kod adlı yeni anakartı AMD'nin Soket AM2+ formundaki işlemcileri için hazırlandı. 790GX+SB750 yonga setini kullanan anakart, Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition işlemcilerinin yanı sıra Soket AM3 formunda hazırlanacak Phenom II işlemcileriyle birlikte de kullanılabilecek. Tabii bu noktada anakartın DDR2 bellek desteğiyle geldiğini de belirtelim.

Dört adet DIMM slotuyla 1200MHz+ hızındaki DDR2 belleklere destek sunan anakart sahip olduğu yonga seti itibariyle DirectX 10 destekli entegre grafik işlemciyle (Radeon HD 3300) birlikte geliyor. DirectX 10 desteğine ek olarak yüksek tanımlı videolar için donanınsal hızlandırma da yapabilen IGP, 128MB kapasiteli DDR3 SidePort bellek teknolojisiyle desteklenmiş durumda.

Hybrid Crossfire kurulumlarına olanak tanıyan anakart destek veren ekran kartlarıyla entegre grafik işlem birimini paralel çalıştırabiliyor ve bu sayede daha yüksek grafik performansı elde edilmesine olanak tanıyor. Öte yandan Crossfire X teknolojisiyle de uyumlu olan yeni model çift PCIe x16 slotu üzerinden 8x+8x konfigürasyonunda çoklu ekran kartı desteği sağlayabiliyor.

Ultra Durable 3 prensipleri çerçevesinde hazırlanan MA790GP-UD4H, 50.000 saat ömürlü katı kapasitörler (Japon) ile donatılmış durumda. Arttırılmış bakır katmanlı baskılı devre üzerine inşa edilen anakart, ısı iletim teknolojisine yer verilen pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. AMD'nin SB750 köprüsü ile gelen yeni model, RAID 5 ve ACC teknolojilerine de destek vermekte.

Advanced Clock Calibration olarak ifade edilen ACC teknolojisi ile güney köprüsü Phenom işlemcileriyle kullanılmadığı ifade edilen 6x pin ile doğrudan haberleşerek daha yüksek hız aşırtma performansı elde edilmesine olanak tanıyabiliyor. Farklı RAID kurulumlarına olanak tanıyan 6x SATA-II portu ile donatılan anakart 8 kanal HD ses ve Gigabit ethernet özelliklerine de sahip.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini üzerinde barındıran MA790GP-UD4H, Gigabyte'ın Ultra Durable 3 teknolojili ilk 790GX anakartı olarak ta dikkat çekiyor. AMD'nin Phenom II işlemcileri için düzenlenen hız aşırtma etkinliğinde kullanılan 790GX modeliyle oldukça benzer olan, farklı olaraksa Ultra Durable 3 yenilikleriyle gelen anakartın Ocak ayında satışa sunulması bekleniyor.


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jiddi 9 yıl
7 ay sonra bu anakartin fiyati kac dolar ? Bu karttan kullanan var mi memlekette arkadaslar, biri bize yorum yapsa diyorum. Alinabilir bir fiyata gelmisken...
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zallas003 9 yıl
Mavi Pcb den nefret eder oldum :D Siyah PCB yapsınlar canımı yesnler yha :D
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resler 10 yıl
790GX haberleri X58 haberlerini solladı galiba.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
amd ucuz yaparsa intelle yarışır yoksa neden tercih edilsn?
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max975 10 yıl
intel ve amd klas kartlarda kapışmaya başladı
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01Mrt 10 yıl
200 altına inmeyeceği kesin.... :D
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joinme 10 yıl
Hali hazırda satışları devam eden 790GX DS4H anakart 180$ civarıyken bu kart ne kadardan satışa çıkacak acaba merak konusu?
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Promity 10 yıl
Gerçektende Eski modelle aynı gibi bide pasif soğutma bakır renkte olsa farkı ayır edemicez yani:) Eskilerin fiyatı düşerse kaçırmayın
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sultanomar 10 yıl
içim ısınmadı karta
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yugams 10 yıl
klas bir ürün alınası ama tuzludur yenmez şimdi bu.....
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ugurmurat360x 10 yıl
Şu an kullandığım anakartım dahi 2x pci x16 destekliyor.Gerçi 2.slotu kullanmak henüz nasip olmadı ama şu saatten sonra 8x+8x olması albenisini öldürebilir.
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musandia 10 yıl
Biostar'ın aynı ozellikteki ürünü 180 e satılıyor, bu da GA-MA790GP-DS4H gibi 300-350 arası satılır. Hayallerimi yıktın Gigabyte


Bir anakarta 350 verecek param olsa gider Intel alırım. Gigabyte
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MrPerFormance 10 yıl
bunu çıkarması biraz yanlış olmuş.
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VenomS 10 yıl
"KANUNI61
her 10 haberden 3 amd atiye ayit ayrica yanliş görmüyorsam 2 ad sata cıkışına sahip yukardaki anakart "
4 adette yatay duranları fark etmedin galiba
benim beklediğim haber 880GX+SB850'li olan anakartları bekliyorum
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whatisnfc 10 yıl
2x pci x16 olsaydı çok daha iyi olmazmıydı ..
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Uzaktan Kumandan 10 yıl

Orjinalden alıntı: IronFuneral

2x pci x16 olsaydı çok daha iyi olmazmıydı ..


yeni model çift PCIe x16 slotu üzerinden 8x+8x konfigürasyonunda çoklu ekran kartı desteği sağlayabiliyor.
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