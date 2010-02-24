Gigabyte'ın 890GX çipsetli yeni anakartı 890GPA-UD3H detaylandı

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Tayvan merkezli Gigabyte, 890GX çipsetli yeni anakartını pazara sunmaya hazırlanıyor. AMD tarafından resmi duyurusu, CeBIT 2010 fuarıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek 890GX çipsetinin kullanıldığı GA-890GPA-UD3H isimli yeni model hem teknik özellikleri hem de ilk fiyat bilgileriyle donanım tutkunlarının karşısına çıkmış durumda.
Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri de dahil olmak üzere Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamıyla uyumlu olacağı belirtilen yeni anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 1866MHz+ hızlarında çift kanal DDR3 bellek desteği de sunuyor. Kullanılan yonga seti itibariyle sınıfının en hızlı grafik çözümü olacağı iddia edilen, DirectX 10.1 destekli RadeonHD 4290 IGP'sini kullanan anakart, daha yüksek entegre grafik performansı için 128MB (DDR3) kapasiteli SidePort bellek teknolojisini destekliyor.
Harici ekran kartı kurulumları için iki adet PCIe x16 slotuyla gelen Gigabyte 890GPA-UD3H, Crossfire X ve Hybrid Crossfire teknolojilerine de destek sunuyor.Ultra Durable 3 konsepti altında Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı, Japonya üretimi uzun ömürlü katı kapasitör kullanımı ve Dual BIOS gibi özelliklerle donatılan anakart üzerinde 6 adet SATA-III, iki adet SATA-II ve iki adet USB 3.0 konnektörüyle birlikte 7.1 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet, FireWire portu ile görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz.
Gigabyte tarafından Mart ayında satışa sunulması beklenen 890GX çipsetli 890GPA-UD3H, Newegg'de 140 dolar seviyesinden listlere girmiş durumda.
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Bu yoruma sadece gülerim
Sen hariç forumdaki çoğu kişi bilir işlemcinin desteklediği(Kastım bellek kontrolcüsü) hızdan daha yükseğine overclock ile çıkılabilindiğini
Tabi bu durumda lga1366 için ÖZEL üretilmiş belleklerin 1066mhz üstü olması saçmalık değil mi Nasılsa 2000mhz'lik ram alsada 1066mhz kullanabilecek bios'dan girsede
Ah birde cesaret edip forum üyeliğinle yazabilsen şuraya ne tatlı olur
Doktur bu ne?!?
ARTILAR
1-CPU overclock'u açısından mükemmel bir anakart, ben stok 17x200 yani 3.4 ghzde çalışan 965 black'i 19x205'de yani 3,9 ghz'de stabil kullanıyorum. Biliyorsunuz overclock önerilmez ve donamınızı garanti dışı bırakabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta işlemciye +100mv voltaj, iyi bir cpu soğutucu (ben sunbeam contack freezer kullandım), kaliteli 500w üstü hatta ekran kartınıza göre 600w üstü (mesela 5870) güç kaynağı lazım. Şu an 4,7 gb'lik rarlı bir dosyayı 45sn'de açıyorum:D (winrar 64 bit ile)
2-Dolby digital live z5500'de sorunsuz çalışıyor
3-Sata 3 ile usb 3'e şimdiden hazır olun
4-Amd'nin çıkacak olan 6 çekirdekli işlemcilerine de destek veren bu anakart ile teknoloji konusunda geleceğe yönelik tam bir yatırım yapmış oluyoruz:))
5-Dahili ekran kartı o kadar iyi ki ben bir 1080p iki adet de 720p filmi aynı anda takıntısız çalıştırdım, full hd monitörünüzde varsa tamamdır:))
Eksiler
1-RAM alırken mutlaka resmi bellek destek listesine bakın, anakart her ram ile çalışmıyor 3 aralıklı beap sesi verip reset atıyor. Team extreem low voltage 1600mhz RAM'im elimde kaldı bu yüzden. Değişime gönderdim destek listesindeki OCZ gold 4gb 1600 ile çalıştı ama 1 hafta bekledim bu yüzden:(
2-Aldığım 2. RAM de 1600 mhzde çalışmıyor, biostan OCZ'nin önerdiği voltaj ve zamanlama ayarlarını ne kadar girsemde sonuç değişmedi ramimi 1333 mhz cl9 zamanlamasında kullanmak zorunda kalıyorum:( Kısacası anakart RAM uyumu bakımından benden sınıfta kaldı.
3-Sata 2 bağlantılı donanımlar sata 3 slotlarda çalışmayabiliyor. Benim 3. ve 4. hardisk görülmedi sorunun çözümü ise çok basit arkadaşlar biostan Sata 3 desteğini kapatın sata 3 slotlardaki sata 2 bağlantılı donanımlarınız hemen tanınacaktır
Sonuç: 965 black ile 3,9ghz'de everest cpu stress testinde 15 dk stabil gittim. Max 56 dereceyi gördüm. Boşta 39-40 derece. Overclock ve orta düzey oyun için (1024x768 full) anakart tek başına mükemmel diyebilirim. Ama alırken seçeceğiniz RAM konusunda titizlenmenizi öneririm.
cpu c3 revizyon mu cakcak?
Sanırım bu konuda şanslıyım.Aynı belleği aynı anakartta 1666mhz 7-7-6-21 1.65v kullanıyorum stabil bir şekilde Bellek listesinin kötü yanı listenin güncellenmemesi.(Genellikle güncellenmiyor)
3. maddedeki sorunu bende yaşadım.Dediğiniz gibi yapınca sorunsuz çalışıyor Ayrıca hdd'yi Gigabyte Sata2 chip'e de bağlayabilirsiniz.(Beyaz sata slotları).(Usb3 desteğini kaldırmanıza gerek yok)Bende beyaz slotlarda herhangi bir performans kaybı olmadı.
Entegre grafik de olsa, 790'ın güncellenmişi de olsa, 8 serisi çip. YAkıştıramadım.
Intel P45'ler bile bundan verimli CF kurulumunda !
Yok, yok bence kartta.Okadar çok özelliği varki 2. bir PS2 soketine yer kalmamış arkasında:)
bir arkadasin Gigabyte'ine ramleri stabil yapmak icin 1600mhz CL8 ram alip, 1333mhz'de 6-7-7-20 seklinde anca calistirabildik... 1333mhz'de 6-6-6-18'de ya saat 1066mhz gordu, ya voltaj fazla geldi, yada sureleri tutmadi... ama bir turlu stabil olmadi...