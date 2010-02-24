Gigabyte'ın 890GX çipsetli yeni anakartı 890GPA-UD3H detaylandı

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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Tayvan merkezli Gigabyte, 890GX çipsetli yeni anakartını pazara sunmaya hazırlanıyor. AMD tarafından resmi duyurusu, CeBIT 2010 fuarıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek 890GX çipsetinin kullanıldığı GA-890GPA-UD3H isimli yeni model hem teknik özellikleri hem de ilk fiyat bilgileriyle donanım tutkunlarının karşısına çıkmış durumda.

Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri de dahil olmak üzere Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamıyla uyumlu olacağı belirtilen yeni anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 1866MHz+ hızlarında çift kanal DDR3 bellek desteği de sunuyor. Kullanılan yonga seti itibariyle sınıfının en hızlı grafik çözümü olacağı iddia edilen, DirectX 10.1 destekli RadeonHD 4290 IGP'sini kullanan anakart, daha yüksek entegre grafik performansı için 128MB (DDR3) kapasiteli SidePort bellek teknolojisini destekliyor.

Harici ekran kartı kurulumları için iki adet PCIe x16 slotuyla gelen Gigabyte 890GPA-UD3H, Crossfire X ve Hybrid Crossfire teknolojilerine de destek sunuyor.Ultra Durable 3 konsepti altında Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı, Japonya üretimi uzun ömürlü katı kapasitör kullanımı ve Dual BIOS gibi özelliklerle donatılan anakart üzerinde 6 adet SATA-III, iki adet SATA-II ve iki adet USB 3.0 konnektörüyle birlikte 7.1 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet, FireWire portu ile görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz.

Gigabyte tarafından Mart ayında satışa sunulması beklenen 890GX çipsetli 890GPA-UD3H, Newegg'de 140 dolar seviyesinden listlere girmiş durumda.

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