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Gigabyte'ın 890GX çipsetli yeni anakartı 890GPA-UD3H detaylandı

9 yıl
24,1b
1
29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın 890GX çipsetli yeni anakartı 890GPA-UD3H detaylandı
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Tayvan merkezli Gigabyte, 890GX çipsetli yeni anakartını pazara sunmaya hazırlanıyor. AMD tarafından resmi duyurusu, CeBIT 2010 fuarıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek 890GX çipsetinin kullanıldığı GA-890GPA-UD3H isimli yeni model hem teknik özellikleri hem de ilk fiyat bilgileriyle donanım tutkunlarının karşısına çıkmış durumda.

Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri de dahil olmak üzere Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamıyla uyumlu olacağı belirtilen yeni anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 1866MHz+ hızlarında çift kanal DDR3 bellek desteği de sunuyor. Kullanılan yonga seti itibariyle sınıfının en hızlı grafik çözümü olacağı iddia edilen, DirectX 10.1 destekli RadeonHD 4290 IGP'sini kullanan anakart, daha yüksek entegre grafik performansı için 128MB (DDR3) kapasiteli SidePort bellek teknolojisini destekliyor.

Harici ekran kartı kurulumları için iki adet PCIe x16 slotuyla gelen Gigabyte 890GPA-UD3H, Crossfire X ve Hybrid Crossfire teknolojilerine de destek sunuyor.Ultra Durable 3 konsepti altında Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı, Japonya üretimi uzun ömürlü katı kapasitör kullanımı ve Dual BIOS gibi özelliklerle donatılan anakart üzerinde 6 adet SATA-III, iki adet SATA-II ve iki adet USB 3.0 konnektörüyle birlikte 7.1 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet, FireWire portu ile görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz.

Gigabyte tarafından Mart ayında satışa sunulması beklenen 890GX çipsetli 890GPA-UD3H, Newegg'de 140 dolar seviyesinden listlere girmiş durumda.

Gigabyte'ın 890GX çipsetli yeni anakartı 890GPA-UD3H detaylandı
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DH Misafiri 9 yıl
YAA Bİ COK İNSANN DEMİSKİ ANAKARTTA 1600MHZ LİK RAMLERİMİ 1333 DEN YUKARI DOGRU ZAMANLAMALARI BİOSA GİRDİGİM HALDE CALISTIRAMADIM DEMİSS :)) ONUN ALTINDA YAZANDA KENDİNİ SANSLI İLAN EDİP RAMLERİ 1666MHZ DE CALISTIRDIGINI SÖÖLEMİS ( YALANN ) :))) YAAHU BU HER FORUMDA HER SİTEDE HERYERDE BÖÖLE YAZIYORR. DISARDAN GÖREN OKUYAN BAKANN BİRİSİDE SANARKİ BU YORUM YAPANLARI BU İSTEN ANLIYO FELAN DER HERHALDE :)) AHH BE KARDESİMM RAMLERİN CALISMA FREKANSI İCİN ANAKARTTAN ÖNCE ALDIGIN İSLEMCİNİNN RAM KONTROL FREKANSLARINA BAKMALISIN. PHENOM II X4 965 3.4GHZ İSİMLİ İSLEMCİNİN RAM KONTROL FREKANSI DDR3 RAMLER İCİN MAKSİMUM 1333MHZ DİR. YANİ SEN 2200MHZ LİK RAMDE TAKSAN BİOSTA İSİ GÜCÜ BIRAKIP AKSAMA KADAR ZAMANLAMARI GİRSEN CPU BUNA İZİN VERMİCEK. AH GUZEL ULKEMİNN LAMER DONANIMCILARI SİZLER GİBİ DONANIM UZMANLARI VARKEN HEMM KENDİNİZ SASIRIP YANLIS KULLANIYORSUNUZ HEMDE DISARDAN OKUYAN Bİ KAC KİSİ OLURSA ONLARINDA VEBALİNE GİRİYOSUNUZ :)) LÜTFEN AMA LÜTFENN UZMANLIK ALANINIZA GİRMİYEN HİC Bİ KONUDA ATIP TUTMAYIN. NOT : GIGABYTE ANA KARTLARI RAM FREKANSLARINI İSLEMCİ İZNİ VARSA SONUNA KADAR CALISTIRIR. SİZ SADECE ANAKARTIN SİTESİNDEN RAM UYUMLULUGUNU BULUN. NERDENMİ BİLİORUM? :))
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Firienholt 9 yıl
DH Misafiri

YAA Bİ COK İNSANN DEMİSKİ ANAKARTTA 1600MHZ LİK RAMLERİMİ 1333 DEN YUKARI DOGRU ZAMANLAMALARI BİOSA GİRDİGİM HALDE CALISTIRAMADIM DEMİSS :))ONUN ALTINDA YAZANDA KENDİNİ SANSLI İLAN EDİP RAMLERİ 1666MHZ DE CALISTIRDIGINI SÖÖLEMİS ( YALANN ) :))) YAAHU BU HER FORUMDA HER SİTEDE HERYERDE BÖÖLE YAZIYORR. DISARDAN GÖREN OKUYAN BAKANN BİRİSİDE SANARKİ BU YORUM YAPANLARI BU İSTEN ANLIYO FELAN DER HERHALDE :)) AHH BE KARDESİMM RAMLERİN CALISMA FREKANSI İCİN ANAKARTTAN ÖNCE ALDIGIN İSLEMCİNİNN RAM KONTROL FREKANSLARINA BAKMALISIN. PHENOM II X4 965 3.4GHZ İSİMLİ İSLEMCİNİN RAM KONTROL FREKANSI DDR3 RAMLER İCİN MAKSİMUM 1333MHZ DİR. YANİ SEN 2200MHZ LİK RAMDE TAKSAN BİOSTA İSİ GÜCÜ BIRAKIP AKSAMA KADAR ZAMANLAMARI GİRSEN CPU BUNA İZİN VERMİCEK. AH GUZEL ULKEMİNN LAMER DONANIMCILARI SİZLER GİBİ DONANIM UZMANLARI VARKEN HEMM KENDİNİZ SASIRIP YANLIS KULLANIYORSUNUZ HEMDE DISARDAN OKUYAN Bİ KAC KİSİ OLURSA ONLARINDA VEBALİNE GİRİYOSUNUZ :)) LÜTFEN AMA LÜTFENN UZMANLIK ALANINIZA GİRMİYEN HİC Bİ KONUDA ATIP TUTMAYIN. NOT : GIGABYTE ANA KARTLARI RAM FREKANSLARINI İSLEMCİ İZNİ VARSA SONUNA KADAR CALISTIRIR. SİZ SADECE ANAKARTIN SİTESİNDEN RAM UYUMLULUGUNU BULUN. NERDENMİ BİLİORUM? :))

Bu yoruma sadece gülerim

Sen hariç forumdaki çoğu kişi bilir işlemcinin desteklediği(Kastım bellek kontrolcüsü) hızdan daha yükseğine overclock ile çıkılabilindiğini

Tabi bu durumda lga1366 için ÖZEL üretilmiş belleklerin 1066mhz üstü olması saçmalık değil mi
Nasılsa 2000mhz'lik ram alsada 1066mhz kullanabilecek bios'dan girsede

Ah birde cesaret edip forum üyeliğinle yazabilsen şuraya ne tatlı olur

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Doktur bu ne?!?
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aytekink 9 yıl
destek verildi.... x3 425 açılmıştır...
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cakcak360 9 yıl
Arkadaşlar bu anakartı alacaksanız yorumumu dikkatlice okuyun, kart ile karşılaşılabilecek tüm sorunları ben yaşadım, sorunların çözümlerini de sizlerle paylaşacağım

ARTILAR
1-CPU overclock'u açısından mükemmel bir anakart, ben stok 17x200 yani 3.4 ghzde çalışan 965 black'i 19x205'de yani 3,9 ghz'de stabil kullanıyorum. Biliyorsunuz overclock önerilmez ve donamınızı garanti dışı bırakabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta işlemciye +100mv voltaj, iyi bir cpu soğutucu (ben sunbeam contack freezer kullandım), kaliteli 500w üstü hatta ekran kartınıza göre 600w üstü (mesela 5870) güç kaynağı lazım. Şu an 4,7 gb'lik rarlı bir dosyayı 45sn'de açıyorum:D (winrar 64 bit ile)
2-Dolby digital live z5500'de sorunsuz çalışıyor
3-Sata 3 ile usb 3'e şimdiden hazır olun
4-Amd'nin çıkacak olan 6 çekirdekli işlemcilerine de destek veren bu anakart ile teknoloji konusunda geleceğe yönelik tam bir yatırım yapmış oluyoruz:))
5-Dahili ekran kartı o kadar iyi ki ben bir 1080p iki adet de 720p filmi aynı anda takıntısız çalıştırdım, full hd monitörünüzde varsa tamamdır:))

Eksiler
1-RAM alırken mutlaka resmi bellek destek listesine bakın, anakart her ram ile çalışmıyor 3 aralıklı beap sesi verip reset atıyor. Team extreem low voltage 1600mhz RAM'im elimde kaldı bu yüzden. Değişime gönderdim destek listesindeki OCZ gold 4gb 1600 ile çalıştı ama 1 hafta bekledim bu yüzden:(
2-Aldığım 2. RAM de 1600 mhzde çalışmıyor, biostan OCZ'nin önerdiği voltaj ve zamanlama ayarlarını ne kadar girsemde sonuç değişmedi ramimi 1333 mhz cl9 zamanlamasında kullanmak zorunda kalıyorum:( Kısacası anakart RAM uyumu bakımından benden sınıfta kaldı.
3-Sata 2 bağlantılı donanımlar sata 3 slotlarda çalışmayabiliyor. Benim 3. ve 4. hardisk görülmedi sorunun çözümü ise çok basit arkadaşlar biostan Sata 3 desteğini kapatın sata 3 slotlardaki sata 2 bağlantılı donanımlarınız hemen tanınacaktır

Sonuç: 965 black ile 3,9ghz'de everest cpu stress testinde 15 dk stabil gittim. Max 56 dereceyi gördüm. Boşta 39-40 derece. Overclock ve orta düzey oyun için (1024x768 full) anakart tek başına mükemmel diyebilirim. Ama alırken seçeceğiniz RAM konusunda titizlenmenizi öneririm.
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renklem 9 yıl

cakcak360

Arkadaşlar bu anakartı alacaksanız yorumumu dikkatlice okuyun, kart ile karşılaşılabilecek tüm sorunları ben yaşadım, sorunların çözümlerini de sizlerle paylaşacağım

ARTILAR
1-CPU overclock'u açısından mükemmel bir anakart, ben stok 17x200 yani 3.4 ghzde çalışan 965 black'i 19x205'de yani 3,9 ghz'de stabil kullanıyorum. Biliyorsunuz overclock önerilmez ve donamınızı garanti dışı bırakabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta işlemciye +100mv voltaj, iyi bir cpu soğutucu (ben sunbeam contack freezer kullandım), kaliteli 500w üstü hatta ekran kartınıza göre 600w üstü (mesela 5870) güç kaynağı lazım. Şu an 4,7 gb'lik rarlı bir dosyayı 45sn'de açıyorum:D (winrar 64 bit ile)
2-Dolby digital live z5500'de sorunsuz çalışıyor
3-Sata 3 ile usb 3'e şimdiden hazır olun
4-Amd'nin çıkacak olan 6 çekirdekli işlemcilerine de destek veren bu anakart ile teknoloji konusunda geleceğe yönelik tam bir yatırım yapmış oluyoruz:))
5-Dahili ekran kartı o kadar iyi ki ben bir 1080p iki adet de 720p filmi aynı anda takıntısız çalıştırdım, full hd monitörünüzde varsa tamamdır:))

Eksiler
1-RAM alırken mutlaka resmi bellek destek listesine bakın, anakart her ram ile çalışmıyor 3 aralıklı beap sesi verip reset atıyor. Team extreem lowe voltage 1600mhz RAM'im elimde kaldı bu yüzden. Değişime gönderdim destek listesindeki OCZ gold 4gb 1600 ile çalıştı ama 1 hafta bekledim bu yüzden:(
2-Aldığım 2. RAM de 1600 mhzde çalışmıyor, biostan OCZ'nin önerdiği voltaj ve zamanlama ayarlarını ne kadar girsemde sonuç değişmedi ramimi 1333 mhz cl9 zamanlamasında kullanmak zorunda kalıyorum:( Kısacası anakart RAM uyumu bakımından benden sınıfta kaldı.
3-Sata 2 bağlantılı donanımlar sata 3 slotlarda çalışmayabiliyor. Benim 3. ve 4. hardisk görülmedi sorunun çözümü ise çok basit arkadaşlar biostan usb 3 desteğini kapatın sata 3 slotlardaki sata 2 bağlantılı donanımlarınız hemen tanınacaktır

Sonuç: 965 black ile 3,9ghz'de everest cpu stress testinde 15 dk stabil gittim. Max 56 dereceyi gördüm. Boşta 39-40 derece. Overclock ve orta düzey oyun için (1024x768 full) anakart tek başına mükemmel diyebilirim. Ama alırken seçeceğiniz RAM konusunda titizlenmenizi öneririm.


cpu c3 revizyon mu cakcak?
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Firienholt 9 yıl
cakcak360

Arkadaşlar bu anakartı alacaksanız yorumumu dikkatlice okuyun, kart ile karşılaşılabilecek tüm sorunları ben yaşadım, sorunların çözümlerini de sizlerle paylaşacağım

ARTILAR
1-CPU overclock'u açısından mükemmel bir anakart, ben stok 17x200 yani 3.4 ghzde çalışan 965 black'i 19x205'de yani 3,9 ghz'de stabil kullanıyorum. Biliyorsunuz overclock önerilmez ve donamınızı garanti dışı bırakabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta işlemciye +100mv voltaj, iyi bir cpu soğutucu (ben sunbeam contack freezer kullandım), kaliteli 500w üstü hatta ekran kartınıza göre 600w üstü (mesela 5870) güç kaynağı lazım. Şu an 4,7 gb'lik rarlı bir dosyayı 45sn'de açıyorum:D (winrar 64 bit ile)
2-Dolby digital live z5500'de sorunsuz çalışıyor
3-Sata 3 ile usb 3'e şimdiden hazır olun
4-Amd'nin çıkacak olan 6 çekirdekli işlemcilerine de destek veren bu anakart ile teknoloji konusunda geleceğe yönelik tam bir yatırım yapmış oluyoruz:))
5-Dahili ekran kartı o kadar iyi ki ben bir 1080p iki adet de 720p filmi aynı anda takıntısız çalıştırdım, full hd monitörünüzde varsa tamamdır:))

Eksiler
1-RAM alırken mutlaka resmi bellek destek listesine bakın, anakart her ram ile çalışmıyor 3 aralıklı beap sesi verip reset atıyor. Team extreem lowe voltage 1600mhz RAM'im elimde kaldı bu yüzden. Değişime gönderdim destek listesindeki OCZ gold 4gb 1600 ile çalıştı ama 1 hafta bekledim bu yüzden:(
2-Aldığım 2. RAM de 1600 mhzde çalışmıyor, biostan OCZ'nin önerdiği voltaj ve zamanlama ayarlarını ne kadar girsemde sonuç değişmedi ramimi 1333 mhz cl9 zamanlamasında kullanmak zorunda kalıyorum:( Kısacası anakart RAM uyumu bakımından benden sınıfta kaldı.
3-Sata 2 bağlantılı donanımlar sata 3 slotlarda çalışmayabiliyor. Benim 3. ve 4. hardisk görülmedi sorunun çözümü ise çok basit arkadaşlar biostan usb 3 desteğini kapatın sata 3 slotlardaki sata 2 bağlantılı donanımlarınız hemen tanınacaktır

Sonuç: 965 black ile 3,9ghz'de everest cpu stress testinde 15 dk stabil gittim. Max 56 dereceyi gördüm. Boşta 39-40 derece. Overclock ve orta düzey oyun için (1024x768 full) anakart tek başına mükemmel diyebilirim. Ama alırken seçeceğiniz RAM konusunda titizlenmenizi öneririm.

Sanırım bu konuda şanslıyım.Aynı belleği aynı anakartta 1666mhz 7-7-6-21 1.65v kullanıyorum stabil bir şekilde
Bellek listesinin kötü yanı listenin güncellenmemesi.(Genellikle güncellenmiyor)
3. maddedeki sorunu bende yaşadım.Dediğiniz gibi yapınca sorunsuz çalışıyor
Ayrıca hdd'yi Gigabyte Sata2 chip'e de bağlayabilirsiniz.(Beyaz sata slotları).(Usb3 desteğini kaldırmanıza gerek yok)Bende beyaz slotlarda herhangi bir performans kaybı olmadı.
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DH Misafiri 9 yıl
Yanlız bu fiyat gerçekten harika eğer yaz tatiline Türkiye de olursa kesin alırm ortalama 200 dolardan xD
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geberit 9 yıl
785 gt ud3h ın aynısı rengine kadar ,dolby ses desteğine kadar sadece çipset değişik o kadar ne var yani bunda üstelik pahalı ilk çıkış olduğundan ,eğer AMD bulldozeri 785GT de çalıştırmassa (HT teknolojisi eksik olsada olur) yemin ediyorum bu son AMD sistemim olacak.
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sertacaygun 9 yıl
790GX ayarında bir kart, güncellenmiş gibi görünüyor. Ama şu akrtta bile 8+8x kurulum yapılıyor ! Yazıklar olsun !
Entegre grafik de olsa, 790'ın güncellenmişi de olsa, 8 serisi çip. YAkıştıramadım.
Intel P45'ler bile bundan verimli CF kurulumunda !
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sendomi 9 yıl
140$ çok iyi fiyat ancak türkiyede ne olur allah bilir Towarscke daha dün 770ta-ud3 aldım dediğin gibi ramleri 1333mhz olarak görüyor biosdan 1600 olarak ayarladım ancak alırken uyuşmama gibi birşey olurmu diye çok korktum allahtan ucuz yırttım asus kullanıyordum m4a785td-v evo aranıpta bulunamayan anakart ama ikisininde eksi yanları var asus güzel anakart ama ben gigabyte kullanmaya alışmışım herhalde yine gigabyte'a döndüm ilk anakartım sapphire'di 790gx 10 numara anakartdı mecbur kaldım iade etmeye o zaman keşke o olsaydı hala
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CoreXXX 9 yıl
hd4290 nedir yaw . sırf bu model içinmi üretildi acaba. ama 5000 serisi kullansalar bence daha fiyakalı olurdu amd için. hd 5250 felan
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lvlono 9 yıl
Özelliklerine göre 140$ bence çok değil.Türkiye'de 300 Lirayı geçmeyecektir bu kaliteli kart bence.
Yok, yok bence kartta.Okadar çok özelliği varki 2. bir PS2 soketine yer kalmamış arkasında:)
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BLACKPONTIAC 9 yıl
orjinalden alıntı
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Towarscke 9 yıl
1600mhz ramleri, 1600mhz olarak otomatik olarak tanimiyor ve surelerini girdigimizde bile windowsdan mavi ekran aliyorsak, bu gigabyte AMD anakart uretmesin... Intel'de cok iyi ama AMD islemcili bilgisayarda 1333mhz'i tutturmak icin bile dogru gecikme surelerini elle aramak zorunda kaliyorsunuz... Benim anakartimin DDr3 790GX modelinde bile 1333mhz ram olarak gordu, ve 6-6-6-18'de calistiriyorum... defult voltaj, defult clock, defult timing...

bir arkadasin Gigabyte'ine ramleri stabil yapmak icin 1600mhz CL8 ram alip, 1333mhz'de 6-7-7-20 seklinde anca calistirabildik... 1333mhz'de 6-6-6-18'de ya saat 1066mhz gordu, ya voltaj fazla geldi, yada sureleri tutmadi... ama bir turlu stabil olmadi...
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bluemad 9 yıl
grafik performansi olarak acaba ION2 ile ne gibi bir fark var,ayni mi yoksa daha az veya cok mu ?
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