GitHub resmi Android ve iOS uygulamalarını duyurdu

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Yazılım geliştiricilerinin projelerinde kullandıkları, versiyon kontrol ve web tabanlı bir depolama servisi olan GitHub, uzun süredir beklenen haberi vererek, platformun resmi Android ve iOS uygulamalarını duyurdu.

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iOS sürümü kullanıma sunuldu, Android ise yolda

GitHub'ın mobil uygulaması ile ile kod inceleyebileceğiniz, gerekirse değişiklikler yapabileceğiniz ve geri bildirimleri paylaşabileceğiniz belirtilmiş. Uygulamanın sistem tercihlerine göre karanlık mod ve farklı ekran boyutlarına otomatik olarak adapte olabildiğini de belirtmekte fayda var.

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Uygulamanın şimdilik iOS için beta sürümünün yayınlandığını ve Android için de önümüzdeki günlerde yayınlanacağı açıklandı. Tüm bunlara ek olarak GitHub platformunda da, daha iyi bir kullanıcı deneyimi için büyük değişiklikler yapıldığı ifade ediliyor. Kaynak kısmındaki bağlantıya tıklayarak, yapılan tüm değişiklikleri öğrenebilmeniz mümkün.

https://github.blog/2019-11-13-universe-day-one/