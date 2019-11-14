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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GitHub resmi Android ve iOS uygulamalarını duyurdu

    Yazılım geliştiricilerinin kullandıkları popüler servislerden biri olan GitHub nihayet beklenen haberi verdi. Şirket yaptığı açıklama ile resmi Android ve iOS uygulamasını duyurdu.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    GitHub resmi Android ve iOS uygulamalarını duyurdu
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    Yazılım geliştiricilerinin projelerinde kullandıkları, versiyon kontrol ve web tabanlı bir depolama servisi olan GitHub, uzun süredir beklenen haberi vererek, platformun resmi Android ve iOS uygulamalarını duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Windows 10 yakında WEP Wi-Fi şifrelemesini desteklemeyecek"

    iOS sürümü kullanıma sunuldu, Android ise yolda

    GitHub'ın mobil uygulaması ile ile kod inceleyebileceğiniz, gerekirse değişiklikler yapabileceğiniz ve geri bildirimleri paylaşabileceğiniz belirtilmiş. Uygulamanın sistem tercihlerine göre karanlık mod ve farklı ekran boyutlarına otomatik olarak adapte olabildiğini de belirtmekte fayda var.

    GitHub resmi Android ve iOS uygulamalarını duyurdu
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    Uygulamanın şimdilik iOS için beta sürümünün yayınlandığını ve Android için de önümüzdeki günlerde yayınlanacağı açıklandı. Tüm bunlara ek olarak GitHub platformunda da, daha iyi bir kullanıcı deneyimi için büyük değişiklikler yapıldığı ifade ediliyor. Kaynak kısmındaki bağlantıya tıklayarak, yapılan tüm değişiklikleri öğrenebilmeniz mümkün.



    https://github.blog/2019-11-13-universe-day-one/ Yorum Yaz
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    1 Avatar
    vonderplanitz 1 hf.
    Tinder'deki gibi parmağı sağa sola salladıkça Githuber lar getirirse tadından yenmez. (Not: İroni)
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    Acht 1 hf.
    Ben Android de openhub kullanıyorum gayet güzel bir app. Çalıştığım kodlara bazen tekrar bakıyorum dolmuşta falan işe yarıyor
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    V4LKyR 1 hf.
    Şu "git" ne büyük bir nimettir.
    Yanıtla +3
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    LittleHawk 1 hf.
    OpenHub saçmalığından kurtuluyoruz ozaman.
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    soneday 1 hf.
    dokunmatik ekranda olmuyor bu işler
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    vonderplanitz 1 hf. soneday
    Onu gec bu iOS app'i açık kaynak değil dolayısıyla app'i kurduğunda senle ilgili hangi bilgileri toplayacağı da belli değil.
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    kreat 1 hf.
    Hele şükür resmi uygulama geldi.Piyasada 3.parti uygulamalarda illa bi eksiklik oluyordu.
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