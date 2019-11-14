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    Windows 10 yakında WEP Wi-Fi şifrelemesini desteklemeyecek

    Yazılım devi Microsoft, 1997 yılında bu yana kullanılan şifreleme protokolü WEP'in, yakın bir zamanda artık Windows 10 tarafından desteklenmeyeceğini açıkladı...
    1 hf.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Windows 10 yakında WEP Wi-Fi şifrelemesini desteklemeyecek
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    Microsoft'un Windows 10 işletim sisteminden kaldıracağı teknolojilerden birisi de WEP Wi-Fi şifrelemesi. Zira şirket güvenli bulmadığı bu şifreleme protokolünün desteklemeyeceğini açıkladı.

    Artık güvenli değil

    Mayıs 2019 güncellemesinden bu yana, Windows 10, WEP ya da TKIP üzerinden güvenli Wi-Fi ağlarına bağlanıldığında, kullanıcılara bu protokollerin artık kolayca saldırıya uğradığını belirten bir uyarı gösteriyor. Microsoft şimdi ise, önümüzdeki dönemde yayınlanacak olan Windows 10 sürümünün bu tür ağlara bağlanmayı reddedeceği konusunda uyarı yaptı.

    Windows 10 yakında WEP Wi-Fi şifrelemesini desteklemeyecek
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    Yazılım devi kullanıcılardan ağ cihazlarını, WPA2 veya WPA3'te bulunan AES şifreleme yöntemini destekleyen cihazlarla değiştirmelerini öneriyor. WEP, kullanımı 1997 yılına kadar uzanan ve 802.11a ve 802.11b cihazlarda kullanılabilen tek şifreleme protokolüydü ancak 2001 yılında tamamen kırıldı. Eğer hala WEP destekleyen bir donanım kullanıyorsanız, artık cihazınızı değiştirmenin zamanının geldiğini söylemek mümkün.



    https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/planning/windows-10-deprecated-features Yorum Yaz
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    Ussuz 1 hf.
    Geç bile kaldı
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    kaya123450 1 hf.
    Wpa2 aes candır
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