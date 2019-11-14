Windows 10 yakında WEP Wi-Fi şifrelemesini desteklemeyecek

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Microsoft'un Windows 10 işletim sisteminden kaldıracağı teknolojilerden birisi de WEP Wi-Fi şifrelemesi. Zira şirket güvenli bulmadığı bu şifreleme protokolünün desteklemeyeceğini açıkladı.

Artık güvenli değil

Mayıs 2019 güncellemesinden bu yana, Windows 10, WEP ya da TKIP üzerinden güvenli Wi-Fi ağlarına bağlanıldığında, kullanıcılara bu protokollerin artık kolayca saldırıya uğradığını belirten bir uyarı gösteriyor. Microsoft şimdi ise, önümüzdeki dönemde yayınlanacak olan Windows 10 sürümünün bu tür ağlara bağlanmayı reddedeceği konusunda uyarı yaptı.

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Yazılım devi kullanıcılardan ağ cihazlarını, WPA2 veya WPA3'te bulunan AES şifreleme yöntemini destekleyen cihazlarla değiştirmelerini öneriyor. WEP, kullanımı 1997 yılına kadar uzanan ve 802.11a ve 802.11b cihazlarda kullanılabilen tek şifreleme protokolüydü ancak 2001 yılında tamamen kırıldı. Eğer hala WEP destekleyen bir donanım kullanıyorsanız, artık cihazınızı değiştirmenin zamanının geldiğini söylemek mümkün.

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/planning/windows-10-deprecated-features