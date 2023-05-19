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    Mars’ın gizemlerinden birisi çözüldü: Gezegende radyoaktif ısı kaynağı keşfedildi

    NASA'nın Mars InSight aracı tarafından elde edilen veriler, Mars'ın derinliklerinden gelen radyoaktif bir ısı kaynağını keşfetti. Görünüşe göre Mars, şaşırtıcı derecede kalın bir zırh ile kaplı.
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    Gizem çözüldü! Mars'ta radyoaktif ısı kaynağı keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılardan oluşan bir ekip Kızıl Gezegen'in evrimini çevreleyen jeolojik gizemleri anlamaya bir adım daha yaklaştı. ETH Zurich'ten bir grup araştırmacı, NASA'nın Mars InSight aracı tarafından elde edilen verileri analiz ederek Mars kabuğunun ne kadar kalın olduğunu buldular. Ancak bu keşif beklenmeyen başka bir gizemin ortaya çıkmasını da sağladı: Mars’ın derinlerden gelen radyoaktif ısı kaynağı.

    Mars’ın büyük gizemi depremle çözüldü

    Yapılan çalışma bilim insanları ilginç bir sonuca doğru sürükledi. Gezegenin iç kısımlarında üretilen ana ısı kaynağı, toryum ve uranyum gibi radyoaktif elementlerin zamanla bozunmasının bir sonucu gibi görünüyor. Bu kulağa egzotik gelse de, aslında Kızıl Gezegen'in iç kısmının çekirdeğini sıcak tutmak için kısmen radyoaktif elementlerin bozunmasından gelen ısıya dayandığı anlamına geliyor. Dünya da benzer şekilde bu bozunmadan kaynaklanan ısıyı kullanıyor.

    Gizem çözüldü! Mars'ta radyoaktif ısı kaynağı keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Ekip, InSight'ın sismometresi tarafından, aracın tüm görevi boyunca tespit ettiği en güçlü Mars depremi sırasında elde edilen verileri analiz etti. ETH Zürih Jeofizik Enstitüsü'nde sismolog olan Doyeon Kim liderliğindeki ekibe göre, sismik dalgalar Mars'ı üç kez çevreleyecek kadar güçlüydü. Geophysical Research Letters dergisinde yayınlanan yeni makalede ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Mars kabuğunun kalınlığının ortalama 41 ila 56 kilometre arasında olduğu tespit edildi.

    Yapılan açıklamada "Bu sonuçlar, Mars kabuğunun Dünya veya Ay'ınkinden çok daha kalın olduğu anlamına geliyor" denildi. Ekip ayrıca Kızıl Gezegen'in kuzey ovalarındaki ve güney yaylalarındaki kabuk yoğunluğunun benzer olduğunu tespit etti ki bu Kim'e göre Mars kabuğunun kökeni ve yapısıyla ilgili uzun süredir devam eden bilimsel tartışmaya son veren çok heyecan verici bir bulgu.

    Mars, düşünülenden daha fazla Dünya’ya benziyor

    Gizem çözüldü! Mars'ta radyoaktif ısı kaynağı keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Belki de en heyecan verici olanı, bu analiz aynı zamanda gezegenin milyarlarca yıl boyunca ısısını nasıl üretebildiğine dair bir açıklama sağlıyor. Ekibe göre, gezegenin derinliklerinde toryum ve uranyum gibi radyoaktif elementler bozunarak Mars'ın iç ısısını üretiyor. Araştırmacılar, bu ısı üreten radyoaktif elementlerin en az yarısının Mars kabuğunda bulunduğunu, bunun da gezegenin iç kısmındaki "yerel erime bölgelerini" açıklayabileceğini düşünüyorlar.

    Özellikle, Mars'ın iç ısı kaynağının çürüyen radyoaktif elementlere dayanması, Kızıl Gezegen'in Dünya'ya daha önce düşünülenden daha fazla benzeyebileceği anlamına geliyor, çünkü çürüyen radyoaktif elementler de Dünya'nın iç ısı kaynağının bir parçası. Tüm bu bulgular, gezegenin jeolojisi ve geçmişiyle ilgili gizemlerin çözülmesine yönelik atılan en yeni adımlar arasında.

    Kaynakça https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2023/05/martian-crust-like-heavy-armour.html https://futurism.com/the-byte/scientists-detect-radioactive-heat-source-inside-mars https://essopenarchive.org/users/549578/articles/627343-global-crustal-thickness-revealed-by-surface-waves-orbiting-mars?commit=a446c4f56bb7e8b88dbb7bce03eb5d4e939d0457
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 4 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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