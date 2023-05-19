Mars’ın gizemlerinden birisi çözüldü: Gezegende radyoaktif ısı kaynağı keşfedildi

Mars’ın büyük gizemi depremle çözüldü
Yapılan çalışma bilim insanları ilginç bir sonuca doğru sürükledi. Gezegenin iç kısımlarında üretilen ana ısı kaynağı, toryum ve uranyum gibi radyoaktif elementlerin zamanla bozunmasının bir sonucu gibi görünüyor. Bu kulağa egzotik gelse de, aslında Kızıl Gezegen'in iç kısmının çekirdeğini sıcak tutmak için kısmen radyoaktif elementlerin bozunmasından gelen ısıya dayandığı anlamına geliyor. Dünya da benzer şekilde bu bozunmadan kaynaklanan ısıyı kullanıyor.
Yapılan açıklamada "Bu sonuçlar, Mars kabuğunun Dünya veya Ay'ınkinden çok daha kalın olduğu anlamına geliyor" denildi. Ekip ayrıca Kızıl Gezegen'in kuzey ovalarındaki ve güney yaylalarındaki kabuk yoğunluğunun benzer olduğunu tespit etti ki bu Kim'e göre Mars kabuğunun kökeni ve yapısıyla ilgili uzun süredir devam eden bilimsel tartışmaya son veren çok heyecan verici bir bulgu.
Mars, düşünülenden daha fazla Dünya’ya benziyor
Özellikle, Mars'ın iç ısı kaynağının çürüyen radyoaktif elementlere dayanması, Kızıl Gezegen'in Dünya'ya daha önce düşünülenden daha fazla benzeyebileceği anlamına geliyor, çünkü çürüyen radyoaktif elementler de Dünya'nın iç ısı kaynağının bir parçası. Tüm bu bulgular, gezegenin jeolojisi ve geçmişiyle ilgili gizemlerin çözülmesine yönelik atılan en yeni adımlar arasında.Kaynakça https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2023/05/martian-crust-like-heavy-armour.html https://futurism.com/the-byte/scientists-detect-radioactive-heat-source-inside-mars https://essopenarchive.org/users/549578/articles/627343-global-crustal-thickness-revealed-by-surface-waves-orbiting-mars?commit=a446c4f56bb7e8b88dbb7bce03eb5d4e939d0457 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.