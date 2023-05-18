Yüzeyinde su bulunabilecek volkanlarla kaplı bir gezegen tespit edildi

Bir tarafı sürekli gece bir tarafı gündüz
LP 791-18 d,gelgitsel olarak kilitlendiği bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönüyor, yani gezegenin Dünya gibi bir gece ve gündüz döngüsü yok. Tıpkı Ay’ın Dünya’ya kilitli olması gibi bir tarafı sürekli gece ve bir tarafı sürekli gündüz.
Gezegeni inceleyen gökbilimcilerden Björn Benneke "Gündüz tarafı muhtemelen yüzeyde sıvı suyun var olabilmesi için çok sıcak olurdu. Ancak gezegenin her yerinde meydana geldiğinden şüphelendiğimiz volkanik faaliyet miktarı, gece tarafında suyun yoğunlaşmasına izin verebilecek bir atmosferi mümkün kılabilir” ifadelerini kullanıyor.
Gece tarafında su bulunuyor olabilir
Çalışmanın yazarlarından Jessie Christiansen, "Dünya'da ve ötesinde yaşamın kökenlerini geniş bir şekilde inceleyen astrobiyoloji alanındaki büyük bir soru, yaşam için tektonik veya volkanik aktivitenin gerekli olup olmadığıdır" dedi. NASA, ESA ve CSA, James Webb Uzay Teleskobu'nun kızılötesi görüntüleme araçlarını LP 791-18 c'ye çevirmeyi planlıyor. LP 791-18 d'yi keşfeden ekip, dış gezegenin "misyon tarafından atmosferik çalışmalar için olağanüstü bir aday" olacağını düşünüyor.Kaynakça https://www.jpl.nasa.gov/news/nasas-spitzer-tess-find-potentially-volcano-covered-earth-size-world https://www.nature.com/articles/s41586-023-05934-8 https://www.engadget.com/astronomers-identify-volcano-covered-planet-that-could-have-water-on-its-surface-185050937.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.