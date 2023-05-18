Yüzeyinde su bulunabilecek volkanlarla kaplı bir gezegen tespit edildi

Tam Boyutta Gör Gökbilimciler aktif volkanlarla kaplı olduğuna inandıkları bir gezegen buldular. Nature dergisinde yayınlanan bir çalışmada, çok uluslu bir bilim ekibi, yüzeyinin bir kısmında su olabileceğine inandıkları Dünya büyüklüğünde bir dış gezegen keşfettiklerini söyledi. LP 791-18 d olarak adlandırılan gezegen, Crater takımyıldızında ve Dünya'dan yaklaşık 90 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

Bir tarafı sürekli gece bir tarafı gündüz

LP 791-18 d,gelgitsel olarak kilitlendiği bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönüyor, yani gezegenin Dünya gibi bir gece ve gündüz döngüsü yok. Tıpkı Ay’ın Dünya’ya kilitli olması gibi bir tarafı sürekli gece ve bir tarafı sürekli gündüz.

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Gezegeni inceleyen gökbilimcilerden Björn Benneke "Gündüz tarafı muhtemelen yüzeyde sıvı suyun var olabilmesi için çok sıcak olurdu. Ancak gezegenin her yerinde meydana geldiğinden şüphelendiğimiz volkanik faaliyet miktarı, gece tarafında suyun yoğunlaşmasına izin verebilecek bir atmosferi mümkün kılabilir” ifadelerini kullanıyor.

Gece tarafında su bulunuyor olabilir

Tam Boyutta Gör LP 791-18 sistemi, LP 791-18 b ve c olarak adlandırılan en az iki gezegen daha içeriyor. Sonuncusu Dünya'dan iki buçuk kat daha büyük ve kütlesinin yedi katından fazla. Ayrıca LP 791-18 d'nin yörüngesini etkileyerek sistemin Güneşi etrafında eliptik bir yol boyunca hareket etmesini sağlıyor. Bunun anlamı şu; LP 791-18 d, bir yörüngeyi her tamamladığında deforme oluyor. NASA'ya göre "Bu deformasyonlar gezegenin içini önemli ölçüde ısıtmak ve yüzeyinde volkanik aktivite üretmek için yeterli iç sürtünme yaratabilir".

Çalışmanın yazarlarından Jessie Christiansen, "Dünya'da ve ötesinde yaşamın kökenlerini geniş bir şekilde inceleyen astrobiyoloji alanındaki büyük bir soru, yaşam için tektonik veya volkanik aktivitenin gerekli olup olmadığıdır" dedi. NASA, ESA ve CSA, James Webb Uzay Teleskobu'nun kızılötesi görüntüleme araçlarını LP 791-18 c'ye çevirmeyi planlıyor. LP 791-18 d'yi keşfeden ekip, dış gezegenin "misyon tarafından atmosferik çalışmalar için olağanüstü bir aday" olacağını düşünüyor.

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