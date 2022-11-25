GKD Mini Plus retro konsollar Avrupa’ya geliyor

Tam Boyutta Gör İlk dönemlerde düşük kaliteli ekranları ile belirli sayıda oyun oynatan retro konsollar revaçta iken bugün nispeten güçlü donanımları ve emülatör yazılımları ile geniş bir yelpaze sunan konsollar pazara hâkim olmaya başladı. Game Kiddy bunlardan birisi.

GKD Mini Plus ve GKD Mini Plus Classic

GKD Mini Plus oyun konsolu 3.5 inçlik ekranında 640x480 piksel çözünürlük sunuyor. 4 adet Cortex-A55 çekirdekli Rockchip işlemcisi yanında 1GB RAM ve 32GB depolama yer alıyor. 3000mAh batarya 8 saate varan kullanım sunarken Bluetooth ve Wi-Fi ile de yerel ağda ortak oyun oynamak mümkün.

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GBA, GB, NEOGEO, MD, PS1 gibi 20 farklı konsol emüle edilebiliyor. Modelin USB Tip-C girişinden bağlanan çift joystikli bir aksesuarı da mevcut. Fiyatı 139$ olarak Avrupa’da satışa sunulacak. GKD Mini Plus Classic konsolu ise çift joystik yapısını entegre olarak sunuyor. Bu sayede daha ince bir gövdeye sahip. Fiyatı 179$ olarak Kickstarter üzerinde destek arayacak.

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GKD Mini Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı