GKD Mini Plus retro konsollar Avrupa’ya geliyor

GKD Mini Plus ve GKD Mini Plus Classic
GKD Mini Plus oyun konsolu 3.5 inçlik ekranında 640x480 piksel çözünürlük sunuyor. 4 adet Cortex-A55 çekirdekli Rockchip işlemcisi yanında 1GB RAM ve 32GB depolama yer alıyor. 3000mAh batarya 8 saate varan kullanım sunarken Bluetooth ve Wi-Fi ile de yerel ağda ortak oyun oynamak mümkün.
GBA, GB, NEOGEO, MD, PS1 gibi 20 farklı konsol emüle edilebiliyor. Modelin USB Tip-C girişinden bağlanan çift joystikli bir aksesuarı da mevcut. Fiyatı 139$ olarak Avrupa’da satışa sunulacak. GKD Mini Plus Classic konsolu ise çift joystik yapısını entegre olarak sunuyor. Bu sayede daha ince bir gövdeye sahip. Fiyatı 179$ olarak Kickstarter üzerinde destek arayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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