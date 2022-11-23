Anbernic bu kez OLED ekranlı bir el konsolu duyurdu

Tam Boyutta Gör Taşınabilir konsol sınıfında adeta Çinli istilası yaşıyoruz. Valve Steam Deck karşısına onlarca ürün ile çıkan Çinliler retro konsol tarafında ise tartışmasız lider. Geçtiğimiz hafta çift işletim sistemli retro konsolunu duyuran Anbernic şimdi de OLED ekran ile geliyor.

Anbernic RG505 özellikleri ve fiyatı

Ekran: 4.95 inçlik 960x544 piksel OLED

İşlemci: Unisoc Tiger T618 (2 adet ARM Cortex-A75, 6 adet Cortex-A55, Mali-G52 MP2)

RAM: 4GB LPDDR4X

Depolama: 128GB eMMC 5.1

Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

İşletim sistemi: Android 12

Batarya: 5000mAh

Fiyat: 148$ başlangıç

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Anbernic RG505 konsolu OLED ekran ile retro oyun deneyimini en üst seviyeye çıkıyor. N-Gage, GBA, Sony PS1, PS2, PSP, NEOGEO, Nintendo 3DS, Wii gibi pek çok platformun yanında modern Android oyunlarını da oynatabiliyor. 6 eksenli jiroskop, titreşim motoru, hafıza kartı desteği, çift stereo hoparlör gibi pek çok özellik yer alıyor.

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