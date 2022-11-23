Anbernic bu kez OLED ekranlı bir el konsolu duyurdu

Anbernic RG505 özellikleri ve fiyatı
- Ekran: 4.95 inçlik 960x544 piksel OLED
- İşlemci: Unisoc Tiger T618 (2 adet ARM Cortex-A75, 6 adet Cortex-A55, Mali-G52 MP2)
- RAM: 4GB LPDDR4X
- Depolama: 128GB eMMC 5.1
- Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
- İşletim sistemi: Android 12
- Batarya: 5000mAh
- Fiyat: 148$ başlangıç
Anbernic RG505 konsolu OLED ekran ile retro oyun deneyimini en üst seviyeye çıkıyor. N-Gage, GBA, Sony PS1, PS2, PSP, NEOGEO, Nintendo 3DS, Wii gibi pek çok platformun yanında modern Android oyunlarını da oynatabiliyor. 6 eksenli jiroskop, titreşim motoru, hafıza kartı desteği, çift stereo hoparlör gibi pek çok özellik yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı
yapay zeka değil.makine öğrenmesi.