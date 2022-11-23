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    Anbernic bu kez OLED ekranlı bir el konsolu duyurdu

    Anbernic RG505 retro konsol OLED ekranı ile oyunlarda daha canlı görüntüler sunuyor. Ayrıca Android işletim sistemi ile bir tablet gibi de kullanılabiliyor.     
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    Anbernic RG505 Tam Boyutta Gör
    Taşınabilir konsol sınıfında adeta Çinli istilası yaşıyoruz. Valve Steam Deck karşısına onlarca ürün ile çıkan Çinliler retro konsol tarafında ise tartışmasız lider. Geçtiğimiz hafta çift işletim sistemli retro konsolunu duyuran Anbernic şimdi de OLED ekran ile geliyor.

    Anbernic RG505 özellikleri ve fiyatı

    • Ekran: 4.95 inçlik 960x544 piksel OLED
    • İşlemci: Unisoc Tiger T618 (2 adet ARM Cortex-A75, 6 adet Cortex-A55, Mali-G52 MP2)
    • RAM: 4GB LPDDR4X
    • Depolama: 128GB eMMC 5.1
    • Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
    • İşletim sistemi: Android 12
    • Batarya: 5000mAh
    • Fiyat: 148$ başlangıç

    Anbernic RG505 konsolu OLED ekran ile retro oyun deneyimini en üst seviyeye çıkıyor. N-Gage, GBA, Sony PS1, PS2, PSP, NEOGEO, Nintendo 3DS, Wii gibi pek çok platformun yanında modern Android oyunlarını da oynatabiliyor. 6 eksenli jiroskop, titreşim motoru, hafıza kartı desteği, çift stereo hoparlör gibi pek çok özellik yer alıyor.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 3 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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