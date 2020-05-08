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    Glokom tanısı koyan yapay zeka geliştirildi

    Bilim insanları Called Detection of Apoptosing Retinal Cells (DARC) adı verdikleri yöntemle floresan boyalar kullanarak apopitosize giden retinal hücreleri tespit etti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Böbrek taşlarının görüntülenmesinden kalp ritimlerinin analizine kadar geniş bir ölçekte yapay zeka kullanılmaya başlandı. Birleşik Krallık araştırmacıları yaptıkları çalışmalar ile güncel tanı yöntemlerine oranla 18 ay öncesinde glokom tanısı koyan yapay zeka geliştirdi.

    Dünya üzerinde irreversible yani geri dönüşümsüz körlüğün en büyük sebeplerinden birini glokom oluşturuyor ve dünya üzerinde 60 milyondan fazla glokom hastası bulunuyor.

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    Retinal hücre ölümü

    Glokom tanısı koyan yapay zeka geliştirildi
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    Göz hekimleri yaptıkları bazı testlerle glokom tanısı koyabiliyor, bu testlerin temelini rutin göz muayenesi ve muayenesi takriben kornea ve göz içi basıncının ölçülmesi oluşturuyor. Bilim insanları Called Detection of Apoptosing Retinal Cells (DARC) adı verdikleri yöntemle floresan boyalar kullanarak apopitosize giden retinal hücreleri tespit etti. Hücrelerin tespitini yapan ekip, yapay zekadan yardım alarak insan hatalarını ortadan kaldırmayı amaçladı.

    Sağlıklı hastaların retinal görüntüleri üzerinde eğitim alan araştırma ekibi daha sonra floresan boyaları glokom hastaları üzerinde çalıştı ve glokom hastalarını testlere tabi tuttu. 20 glokom hastasını ve 40 kişilik sağlıklı kontrol grubunu içeren çalışmalar sonucunda hastalar 18 ay boyunca takip edildi. Yapılan incelemelere göre yapay zekanın hastalık prognozunun takibinde ve glokoma bağlı progresif hasarın takibinde başarılı olduğu tespit edildi.

    Ayrıca Bkz. "Gen mutasyonu ile farelerde obezite gelişimi önlendi"

    Ayrıca yeni yöntemin altın standart olarak kabul gören yönteme oranla 18 ay öncesinden glokom işaretlerini tespit edebildiği belirtiliyor.

    Yeni araştırma Expert Review of Molecular Diagnostics dergisinde yayımlandı.



    https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-05/ucl-atf050120.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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