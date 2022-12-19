Gmail'e uçtan uca şifreleme özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Google, Gmail’e gizliliği artıran ve e-posta gönderimlerini daha güvenli hale getiren uçtan uca şifreleme özelliğini getiriyor. Güvenlik özelliği şu anda beta sürümde mevcut ve yalnızca Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus ve Education Standard, yani eğitim hesapları için aktif edildi.

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Gmail web için yeni istemci tarafı şifreleme (E2EE), herhangi bir üçüncü şahıs ve hatta Google’ın kendisi için kullanıcı verilerini ve ekleri şifreli ve okunamaz hale getirecek. Bu, ekli e-postalarda kullanıcıların tüm hassas verilerinin daha güvenli olacağı anlamına geliyor.

Gmail’deki uçtan uca şifreleme, e-posta iletilerinin gönderici tarafından şifrelenmesini ve şifrelerinin yalnızca ilgili alıcı tarafından çözülebilmesini sağlıyor. Google, üçüncü kişi, kuruluş ve hatta e-posta sunucusu, e-posta ile gönderilen mesajların ve eklerin şifresini çözemeyecek veya okuyamayacak.

Google, Drive, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Meet ve Takvim için zaten istemci tarafı şifreleme sağlıyor. Şimdi bu özellik Gmail’de ancak sadece Workspace kullanıcılarının kullanımına sunuldu.

Gmail uçtan uca şifreleme nasıl açılır?

Bireysel kullanıcılar, kişisel Gmail hesapları için özelliğin ne zaman geleceği belirtilmedi. Kullanıcılar, şu anda beta programına katıldıktan sonra Yönetici konsolu - Güvenlik - Erişim ve veri denetimi altından istemci tarafı şifrelemeyi açabiliyor. Mesaj penceresinin yanında kilit simgesine tıklayıp ek şifrelemeyi seçerek de özellik etkinleştirilebiliyor. Gmail uçtan uca şifrelemenin Android ve iOS uygulamasına da geleceği söylendi.

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