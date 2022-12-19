Gmail'e uçtan uca şifreleme özelliği geliyor

Google bile göremeyecek!
Gmail web için yeni istemci tarafı şifreleme (E2EE), herhangi bir üçüncü şahıs ve hatta Google’ın kendisi için kullanıcı verilerini ve ekleri şifreli ve okunamaz hale getirecek. Bu, ekli e-postalarda kullanıcıların tüm hassas verilerinin daha güvenli olacağı anlamına geliyor.
Gmail’deki uçtan uca şifreleme, e-posta iletilerinin gönderici tarafından şifrelenmesini ve şifrelerinin yalnızca ilgili alıcı tarafından çözülebilmesini sağlıyor. Google, üçüncü kişi, kuruluş ve hatta e-posta sunucusu, e-posta ile gönderilen mesajların ve eklerin şifresini çözemeyecek veya okuyamayacak.
Google, Drive, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Meet ve Takvim için zaten istemci tarafı şifreleme sağlıyor. Şimdi bu özellik Gmail’de ancak sadece Workspace kullanıcılarının kullanımına sunuldu.
Gmail uçtan uca şifreleme nasıl açılır?
Bireysel kullanıcılar, kişisel Gmail hesapları için özelliğin ne zaman geleceği belirtilmedi. Kullanıcılar, şu anda beta programına katıldıktan sonra Yönetici konsolu - Güvenlik - Erişim ve veri denetimi altından istemci tarafı şifrelemeyi açabiliyor. Mesaj penceresinin yanında kilit simgesine tıklayıp ek şifrelemeyi seçerek de özellik etkinleştirilebiliyor. Gmail uçtan uca şifrelemenin Android ve iOS uygulamasına da geleceği söylendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...