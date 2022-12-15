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    Google Chrome için yeni güncelleme yayınlandı: Dört tehlikeli açığı kapatıyor

    Google büyük bir kullanıcı kitlesine sahip internet tarayıcısındaki açıkları kapatmayı sürdürüyor. Şirket dördü yüksek riskli olmak üzere sekiz açığı kapatan yeni bir güncelleme yayınladı.
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    Chrome'daki dört tehlikeli açığı kapatan yeni güncelleme geldi Tam Boyutta Gör

    Arama devi Google, bu hafta popüler internet tarayıcısındaki sekiz güvenlik açığını gideren bir Chrome güncellemesi daha yayınladı. Söz konusu açıklar arasında yüksek önem derecesine sahip bellek hataları da yer alıyor.

    Beş güvenlik açığı üçüncü taraf siber güvenlik araştırmacıları tarafından bildirildi. Bunlar tarayıcılarda sıklıkla keşfedilen use-after-free (serbest bıraktıktan sonra kullanım) hatalarını içeriyor. Şirket uzun zamandır bununla mücadele etse de henüz tam olarak başarılı olmuş değil.

    Google'ın blog sayfasında dört güvenlik açığının yüksek riskli olarak işaretlendiği görülüyor. Blink Media, Mojo IPC, Blink Frames ve Aura bileşenlerini etkileyen açıklara CVE-2022-4436 ila CVE-2022-4439 arasında referans numaraları atandı.

    Chrome'daki dört tehlikeli açığı kapatan yeni güncelleme geldi Tam Boyutta Gör

    Açıkları bulananlara para ödülü

    Şirket güvenlik sorunlarını raporlayan üçüncü taraf uzmanlara 17.500 dolar ödediğini söylüyor. Beş açıktan sadece dördünün ödülü açıklandığı için toplam miktar esasında daha da yüksek.

    Chrome'un yeni sürümü şu anda macOS, Linux (108.0.5359.124) ve Windows (108.0.5359.124/.125) kullanıcıları tarafından yüklenebiliyor. Goolge, yamalanan güvenlik açıklarından herhangi birinin gerçek siber saldırılarda kullanıldığına dair henüz bir bilgi bulunmadığını belirtti.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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