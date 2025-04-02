Trump’ın danışmanı, hassas askeri konuları kişisel Gmail’i üzerinden konuştu

Bu iddialar, Waltz’ın geçtiğimiz hafta planlanan bir askeri saldırının tartışıldığı Signal sohbet grubuna yanlışlıkla bir gazeteciyi dahil etmesinin ardından geliyor. Olay, Yemen’de gerçekleşen bir askeri saldırıyla ilgiliydi ve söz konusu mesajlaşma sırasında Waltz’ın, ABD hükümetinin üst düzey askeri planlarını tartıştığı iddia ediliyor.
E-Posta trafiğinde hassas bilgiler mi vardı?
Washington Post’un haberine göre, Waltz ve diğer Ulusal Güvenlik Konseyi üyeleri, devlet kurumlarındaki meslektaşlarıyla Gmail üzerinden oldukça teknik görüşmeler yaptı. Aktarılanlara göre diğer yetkililer resmi hükümet hesaplarını kullanırken, Waltz ise kişisel e-posta adresini tercih etti.
Bununla birlikte, Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Brian Hughes, Waltz’ın açık bir hesap üzerinden asla gizli bilgi göndermediğini ve buna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını savundu. Bazı kaynaklar ise Waltz’ın Gmail'ine bir program ve bazı çalışma belgeleri gibi potansiyel olarak istismar edilebilecek bilgilerin yönlendirildiğini aktardı.
Öte yandan, Wired tarafından hazırlanan bir rapor, Waltz’ın herkese açık Venmo hesabı üzerinden gazeteciler ve askeri yetkililer de dahil olmak üzere yüzlerce kişiyle bağlantısının tespit edildiğini ortaya koydu. Spiegel International ise Waltz’ın e-posta adresinin şifresinin de dahil olduğu bazı Trump yönetimi yetkililerinin kişisel bilgilerinin veri sızıntılarında bulunduğunu bildirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo