Google açıkladı: Türkiye ve dünya genelinde en çok arananlar

- Türkiye ve dünya genelinde en çok arananlar belli oldu
- Google Türkiye’de en çok arananlar
- Global’de en çok arananlar
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Türkiye ve dünya genelinde en çok arananlar belli oldu
Google tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, Türkiye genelinde internette en çok kelime ''Kadir Gecesi Mesajları'' oldu. Ek olarak Kadir Gecesi konulu birden fazla aramanın da listeye eşlik ettiğini görüyoruz. Sıralamanın devamında ise Metin Güneş, Rabiza Naz ve Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica yer alıyor.
Türkiye'nin yanı sıra Google, 16 Nisan ile 23 Nisan tarihleri arasında küresel arama sonuçlarını da paylaştı. Bu bağlamda dünya genelinde en çok aratılan kelimeler, ''CSK vs RCB'' (Chennai Super Kings ile Royal Challengers Bangalore), ''RCB vs CSK'' (Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings) ve ''MI vs SRH'' (Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad) kriket maçları oldu. İşte hem Türkiye hem de dünya genelinde en çok arananlar:
Google Türkiye’de en çok arananlar
- Kadir Gecesi mesajları
- Metin Güneş
- Rabia Naz
- Nenad Bjelica
- Muhammed Yakut kimdir?
- Kadir Gecesi duası
- Muhammet Yakut
- Kadir Gecesi namazı
- ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı)
- Tesbih namazı nasıl kılınır?
- Kadir suresi
- Melih Gökçek
- Kadir gecesi
- İhlas suresi
- Yatsı namazı kaç rekat?
- Eyüpspor
- Trabzonspor
- Yasin suresi
- Yatsı namazı
- Napoli
Global’de en çok arananlar
- CSK vs RCB
- RCB vs CSK
- MI vs SRH
- Check the lottery 16 April 2023 (Piyango)
- Check lottery
- Arjun Tendulkar
- Corinthians vs Cruzeiro
- Libertadores cup
- NBA Playoffs
- Brasileiro
- Napoli vs Milan
- NBA Scores
- Librus
- Champions
- Turbotax
- Champions League
- Chelsea vs Real Madrid
- Inter
- Weather today
- Classroom
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)