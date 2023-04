Google açıkladı: Türkiye ve dünya genelinde en çok arananlar

Tam Boyutta Gör Arama devi Google, Türkiye ve dünya genelinde en çok arananları paylaşmaya devam ediyor. Bu sonuçlar ise hem Türkiye hem de dünya gündemine ışık tutuyor diyebiliriz. Peki geride bıraktığımız bayram haftasında internette neler arandı? İşte 16 Nisan ile 23 Nisan tarihleri arasında en çok arananlar.

Türkiye ve dünya genelinde en çok arananlar belli oldu

Google tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, Türkiye genelinde internette en çok kelime ''Kadir Gecesi Mesajları'' oldu. Ek olarak Kadir Gecesi konulu birden fazla aramanın da listeye eşlik ettiğini görüyoruz. Sıralamanın devamında ise Metin Güneş, Rabiza Naz ve Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica yer alıyor.

Türkiye'nin yanı sıra Google, 16 Nisan ile 23 Nisan tarihleri arasında küresel arama sonuçlarını da paylaştı. Bu bağlamda dünya genelinde en çok aratılan kelimeler, ''CSK vs RCB'' (Chennai Super Kings ile Royal Challengers Bangalore), ''RCB vs CSK'' (Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings) ve ''MI vs SRH'' (Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad) kriket maçları oldu. İşte hem Türkiye hem de dünya genelinde en çok arananlar:

Google Türkiye’de en çok arananlar

Kadir Gecesi mesajları Metin Güneş Rabia Naz Nenad Bjelica Muhammed Yakut kimdir? Kadir Gecesi duası Muhammet Yakut Kadir Gecesi namazı ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) Tesbih namazı nasıl kılınır? Kadir suresi Melih Gökçek Kadir gecesi İhlas suresi Yatsı namazı kaç rekat? Eyüpspor Trabzonspor Yasin suresi Yatsı namazı Napoli

Global’de en çok arananlar

CSK vs RCB RCB vs CSK MI vs SRH Check the lottery 16 April 2023 (Piyango) Check lottery Arjun Tendulkar Corinthians vs Cruzeiro Libertadores cup NBA Playoffs Brasileiro Napoli vs Milan NBA Scores Librus Champions Turbotax Champions League Chelsea vs Real Madrid Inter Weather today Classroom

