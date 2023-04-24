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    Google açıkladı: Türkiye ve dünya genelinde en çok arananlar

    Arama devi Google 16 Nisan ile 23 Nisan tarihleri arasında internette en çok aranan kelimeleri açıkladı. İşte geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya genelinde en çok arananlar.
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    Google açıkladı: Türkiye ve dünya genelinde en çok arananlar Tam Boyutta Gör
    Arama devi Google, Türkiye ve dünya genelinde en çok arananları paylaşmaya devam ediyor. Bu sonuçlar ise hem Türkiye hem de dünya gündemine ışık tutuyor diyebiliriz. Peki geride bıraktığımız bayram haftasında internette neler arandı? İşte 16 Nisan ile 23 Nisan tarihleri arasında en çok arananlar.

    Türkiye ve dünya genelinde en çok arananlar belli oldu

    Google tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, Türkiye genelinde internette en çok kelime ''Kadir Gecesi Mesajları'' oldu. Ek olarak Kadir Gecesi konulu birden fazla aramanın da listeye eşlik ettiğini görüyoruz. Sıralamanın devamında ise Metin Güneş, Rabiza Naz ve Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica yer alıyor.

    Türkiye'nin yanı sıra Google, 16 Nisan ile 23 Nisan tarihleri arasında küresel arama sonuçlarını da paylaştı. Bu bağlamda dünya genelinde en çok aratılan kelimeler, ''CSK vs RCB'' (Chennai Super Kings ile Royal Challengers Bangalore), ''RCB vs CSK'' (Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings) ve ''MI vs SRH'' (Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad) kriket maçları oldu. İşte hem Türkiye hem de dünya genelinde en çok arananlar:

    Google Türkiye’de en çok arananlar

    1. Kadir Gecesi mesajları
    2. Metin Güneş
    3. Rabia Naz
    4. Nenad Bjelica
    5. Muhammed Yakut kimdir?
    6. Kadir Gecesi duası
    7. Muhammet Yakut
    8. Kadir Gecesi namazı
    9. ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı)
    10. Tesbih namazı nasıl kılınır?
    11. Kadir suresi
    12. Melih Gökçek
    13. Kadir gecesi
    14. İhlas suresi
    15. Yatsı namazı kaç rekat?
    16. Eyüpspor
    17. Trabzonspor
    18. Yasin suresi
    19. Yatsı namazı
    20. Napoli

    Global’de en çok arananlar

    1. CSK vs RCB 
    2. RCB vs CSK
    3. MI vs SRH 
    4. Check the lottery 16 April 2023 (Piyango)
    5. Check lottery
    6. Arjun Tendulkar
    7. Corinthians vs Cruzeiro
    8. Libertadores cup 
    9. NBA Playoffs
    10. Brasileiro
    11. Napoli vs Milan
    12. NBA Scores
    13. Librus
    14. Champions
    15. Turbotax
    16. Champions League
    17. Chelsea vs Real Madrid
    18. Inter
    19. Weather today
    20. Classroom
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    zDest_ 2 gün önce

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    haykoatmaca 2 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

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    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 4 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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