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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Action Blocks uygulaması Android platformunda indirmeye sunuldu

    Telefonunuzda belirli komutları doğrudan Google Assistant üzerinde açılacak ve yerine getirilecek şekilde büyük widget’lar olarak hazırlayabildiğiniz Google Action Blocks indirmeye sunuldu.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google Action Blocks uygulaması Android platformunda indirmeye sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    Google’ın yaşlılar veya görme zorluğu olan kişiler başta olmak üzere daha kolay bir ara yüz isteyen kullanıcılara yönelik olarak geliştirdiği Action Blocks uygulaması Android mağazasında indirmeye sunuldu.

    Google Action Blocks neler sunuyor?

    Google Action Blocks uygulaması Google Assistant ile entegre pek çok fonksiyonu ve komutu widget olarak ana ekrana eklemenizi sağlıyor. Bu widget’lar tıklandığında doğrudan Google Assistant’ı çağırıyor.

    Ayrıca Bkz. "5G hız rekorunu Nokia kırdı"

    Kullanımı oldukça kolay olan uygulamada asistanın yerine getirmesini istediğiniz fonksiyonları yazmanız yeterli oluyor. Birisini arama, alarm kurma, uygulama başlatma veya akıllı ev aletlerini kontrol etme gibi pek çok seçenek mevcut.

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    Sonrasında hazırladığınız bu komutlar widget olarak Ayarlar menüsüne yerleşiyor. Ana ekranda widget ekleme menüsüne giderek hazırladığınız komutları görebiliyorsunuz. Oldukça büyük widget’lere farklı ikonlar atamanız da mümkün.

    Ana ekrana yerleştirdikten sonra ise tek tıkla doğrudan Google Assistant penceresine geçiyor ve komutun sonucunu görebiliyorsunuz.

    Google Action Blocks uygulaması Android platformunda indirmeye sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    Google ayrıca işitme engelliler için kişiye yönlendirilen konuşmaları ekranda yazıya döken, yazıya cevap verebilen, çeviri yapan ve birisi seslendiğinde titreşim ile kişiyi uyaran Live Transcribe uygulamasını da güncelledi.

    Canlı Altyazı Canlı Altyazı Canlı Altyazı Canlı Altyazı Research at Google Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir

    Action Blocks Action Blocks Action Blocks Action Blocks Google LLC Araçlar Ücretsiz 3,3M



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 33 dk.
    Tam da onu diyecektim. Windows Phone'da her şeyin widget'ını yapabiliyordunuz. Haberi okurken aklıma ilk gelen bu oldu.
    Yağ gibi akan pırıl pırıl işletim sistemiydi. Yazık oldu.
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    ebekirbayar (Bekir BAYAR) 1 sa.
    Iş iyice Windows Phone dönüyor. Bkz. Dün çıkan IOS14 sızıntı(!) videosunda bloklar gibi...
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