Google Action Blocks uygulaması Android platformunda indirmeye sunuldu

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Google’ın yaşlılar veya görme zorluğu olan kişiler başta olmak üzere daha kolay bir ara yüz isteyen kullanıcılara yönelik olarak geliştirdiği Action Blocks uygulaması Android mağazasında indirmeye sunuldu.

Google Action Blocks neler sunuyor?

Google Action Blocks uygulaması Google Assistant ile entegre pek çok fonksiyonu ve komutu widget olarak ana ekrana eklemenizi sağlıyor. Bu widget’lar tıklandığında doğrudan Google Assistant’ı çağırıyor.

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Kullanımı oldukça kolay olan uygulamada asistanın yerine getirmesini istediğiniz fonksiyonları yazmanız yeterli oluyor. Birisini arama, alarm kurma, uygulama başlatma veya akıllı ev aletlerini kontrol etme gibi pek çok seçenek mevcut.

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Sonrasında hazırladığınız bu komutlar widget olarak Ayarlar menüsüne yerleşiyor. Ana ekranda widget ekleme menüsüne giderek hazırladığınız komutları görebiliyorsunuz. Oldukça büyük widget’lere farklı ikonlar atamanız da mümkün.

Ana ekrana yerleştirdikten sonra ise tek tıkla doğrudan Google Assistant penceresine geçiyor ve komutun sonucunu görebiliyorsunuz.

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Google ayrıca işitme engelliler için kişiye yönlendirilen konuşmaları ekranda yazıya döken, yazıya cevap verebilen, çeviri yapan ve birisi seslendiğinde titreşim ile kişiyi uyaran Live Transcribe uygulamasını da güncelledi.

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Action Blocks Google LLC Araçlar Ücretsiz 3,3M

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