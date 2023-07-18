WhatsApp'ta artık numara kaydetmeden mesaj atılabiliyor

WhatsApp, bilinmeyen numaralarla iletişimi kolaylaştıran ve kişileri önceden rehbere kaydetme gerekliliğini ortadan kaldıran yeni özelliği kullanıma sundu. Artık bilinmeyen bir numaraya mesaj göndermek için öncelikle telefon rehberine kaydetmek gerekmeyecek.

WhatsApp’ın yeni özelliği kullanıcıların telefon numaralarını aratarak rehbere kayıtlı olmayan kişilerle sohbet başlatmasına olanak tanıyor. Bu özellik iPhone’da da Android telefonlarda da kullanılabiliyor ve son sürümde mevcut. Peki, numara kaydetmeden WhatsApp mesajı nasıl atılıyor? Sohbet listesinde “yeni sohbet başlat” butonuna dokunup arama çubuğuna sizde kayıtlı olmayan, konuşacağınız kişinin telefon numarasını yazıyorsunuz. Kişi, WhatsApp kullanıyorsa sohbete başlıyorsunuz.

WhatsApp topluluklara numara gizleme özelliği geldi 1 hf. önce eklendi

WhatsApp numara kaydetmeden mesaj atma 💬

WhatsApp’ı açın. Yeni sohbet başlat’a dokunun. Arama çubuğunda mesajlaşacağınız kişinin numarasını girin. WhatsApp, kişileriniz dışında aramayı başlatacak. Kişi WhatsApp kullanıyorsa sohbet penceresi açılacak.

WhatsApp’a beklenen özellik sonunda geldi ve beta kullanıcılara sunulan bir özellik değil; Google Play Store veya App Store’dan WhatsApp’ın son sürümünü yükleyen herkese açık.

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WhatsApp numara kaydetmeden mesaj atma nasıl yapılır?