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    Google, kullanıcı gizliliği için Android 13'te Privacy Sandbox'ı test etmeye başladı

    Google, Android 13 için Privacy Sandbox'ın beta sürümünü başlattığını duyurdu. Yeni işlevin, kullanıcıların çevrimiçi gizliliğini korumak amacıyla geliştirildiği belirtildi.
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    Google, Android 13'te Privacy Sandbox'ı test etmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Google, kullanıcı gizliliğinde çıtayı yükseltecek olan Android 13 için Privacy Sandbox'ın beta sürümünü duyurdu. Ancak uzmanlara göre bu, kullanıcıların ilgi alanlarını takip etmenin bir başka yolu.

    Google'ın iddialarına göre, yeni teknoloji kullanıcıları ilgi alanlarına göre gruplandırarak reklam profillerini şekillendiriyor. Yani, belirli bir kullanıcının ilgi alanlarını izlemek yerine, reklamveren ilgi alanlarına göre genelleştirilmiş bir grup insana erişebilecek. Öte yandan, kullanıcıların ilgilerini çekmeyen reklam konularını engelleyebilecekleri belirtiliyor.

    Uzmanlar aynı fikirde değil

    Yeni işlev şimdiye kadar Android 13 çalıştıran akıllı telefon kullanıcılarının küçük bir yüzdesi için beta modunda başlatıldı. Yeni algoritmalar, yakında reklam engelleyicileri ve üçüncü taraf çerezleri çalıştırmayı durduracak olan Google'ın Chrome tarayıcısında da çalışacak.

    Google, Android 13'te Privacy Sandbox'ı test etmeye başladı
    Google'ın yeni gizlilik seviyesi hakkındaki açıklamalarına rağmen, uzmanlar Privacy Sandbox'ın şirketin reklamcılık işini büyütmesi için başka bir izleme sistemi olacağını iddia ediyor.
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 13 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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