Google, kullanıcı gizliliği için Android 13'te Privacy Sandbox'ı test etmeye başladı

Tam Boyutta Gör Google, kullanıcı gizliliğinde çıtayı yükseltecek olan Android 13 için Privacy Sandbox'ın beta sürümünü duyurdu. Ancak uzmanlara göre bu, kullanıcıların ilgi alanlarını takip etmenin bir başka yolu.

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Google'ın iddialarına göre, yeni teknoloji kullanıcıları ilgi alanlarına göre gruplandırarak reklam profillerini şekillendiriyor. Yani, belirli bir kullanıcının ilgi alanlarını izlemek yerine, reklamveren ilgi alanlarına göre genelleştirilmiş bir grup insana erişebilecek. Öte yandan, kullanıcıların ilgilerini çekmeyen reklam konularını engelleyebilecekleri belirtiliyor.

Uzmanlar aynı fikirde değil

Yeni işlev şimdiye kadar Android 13 çalıştıran akıllı telefon kullanıcılarının küçük bir yüzdesi için beta modunda başlatıldı. Yeni algoritmalar, yakında reklam engelleyicileri ve üçüncü taraf çerezleri çalıştırmayı durduracak olan Google'ın Chrome tarayıcısında da çalışacak.

Google'ın yeni gizlilik seviyesi hakkındaki açıklamalarına rağmen, uzmanlar Privacy Sandbox'ın şirketin reklamcılık işini büyütmesi için başka bir izleme sistemi olacağını iddia ediyor.

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