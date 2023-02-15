Google, kullanıcı gizliliği için Android 13'te Privacy Sandbox'ı test etmeye başladı

Google'ın iddialarına göre, yeni teknoloji kullanıcıları ilgi alanlarına göre gruplandırarak reklam profillerini şekillendiriyor. Yani, belirli bir kullanıcının ilgi alanlarını izlemek yerine, reklamveren ilgi alanlarına göre genelleştirilmiş bir grup insana erişebilecek. Öte yandan, kullanıcıların ilgilerini çekmeyen reklam konularını engelleyebilecekleri belirtiliyor.
Uzmanlar aynı fikirde değil
Yeni işlev şimdiye kadar Android 13 çalıştıran akıllı telefon kullanıcılarının küçük bir yüzdesi için beta modunda başlatıldı. Yeni algoritmalar, yakında reklam engelleyicileri ve üçüncü taraf çerezleri çalıştırmayı durduracak olan Google'ın Chrome tarayıcısında da çalışacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah