Apple şokta: Hindistan'da üretilen her iki iPhone kasasından biri hatalı

Tata Group tarafından işletilen Hindistan fabrikasının, montaj için Apple'ın bir başka iş ortağı Foxconn'a gönderdiği iPhone kasalarının yalnızca yüzde 50'sinin sorunsuz olduğu belirtiliyor. Bir başka deyişle, bu fabrikada üretilen her iki iPhone kasasından biri Apple'ın kalite gereksinimlerini karşılamıyor.
Apple'ın Hindistan planları suya düşebilir
Hindistan'da üretimin genişletilmesi sürecinin kısmen lojistik, tarife ve altyapı sorunları nedeniyle yavaş olduğu da belirtiliyor. Bununla birlikte, şirket 2027 yılına kadar iPhone üretiminin yarısını Hindistan'a taşımayı hedefliyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah