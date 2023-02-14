Apple şokta: Hindistan'da üretilen her iki iPhone kasasından biri hatalı

Tam Boyutta Gör Financial Times'ın haberine göre Apple, Hindistan'daki üretimini artırmaya çalışırken zorluklarla karşılaştı. Ülkede üretilen her iki iPhone kasasından birinin kusurlu olduğu tespit edildi.

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Tata Group tarafından işletilen Hindistan fabrikasının, montaj için Apple'ın bir başka iş ortağı Foxconn'a gönderdiği iPhone kasalarının yalnızca yüzde 50'sinin sorunsuz olduğu belirtiliyor. Bir başka deyişle, bu fabrikada üretilen her iki iPhone kasasından biri Apple'ın kalite gereksinimlerini karşılamıyor.

Apple'ın Hindistan planları suya düşebilir

Hindistan'da üretimin genişletilmesi sürecinin kısmen lojistik, tarife ve altyapı sorunları nedeniyle yavaş olduğu da belirtiliyor. Bununla birlikte, şirket 2027 yılına kadar iPhone üretiminin yarısını Hindistan'a taşımayı hedefliyordu.

Tam Boyutta Gör Apple'ın Hindistan'da üretilen kasalarla ilgili kalite sorunlarını giderememesi ve tedariki sağlayamaması halinde, Çin ile aynı anda Hindistan'da iPhone 15 üretiminin başlamasının tehlikeye girebileceği tahmin ediliyor.

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Hindistan'da üretilen her iki iPhone kasasından biri hatalı