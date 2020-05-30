Google, Android Studio 4.0'ı yayınladı

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Son olarak geçtiğimiz Şubat ayında aldığı bir güncelleme ile sürüm 3.6'ya yükseltildikten sonra Google, Android Studio 4.0'ın kararlı sürümünü yayınladı. Yeni yükseltme, kullanışlılığı ve verimi artıracak birçok özellik içeriyor. Normal şartlar altında Android Studio 4.0'ın, Google I / O konferansıyla tanıtılması bekleniyordu ancak bu yılki etkinlik Covid-19 sebebiyle ertelenmişti.

Android Studio 4.0 ile gelen büyük yeniliklerden bir tanesi Motion Editor. Bu yeni düzenleyici ile artık karmaşık XML dosyaları oluşturmanız ve değiştirmeniz gerekmiyor; Motion Editor, başlangıç ve bitiş yerleri, geçişleri, anahtar kareleri ve görünüm niteliklerini düzenleme desteği ile bunları sizin için oluşturuyor. Yani Motion Editor, karmaşık animasyonların oluşturulmasını hızlandırır.

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Bir başka tasarım odaklı iyileştirme, kullanıcıların bir kullanıcı arayüzünü aynı anda birden çok ekran boyutu arasında karşılaştırmasına olanak tanıyan ve birden çok form faktörü, ekran boyutu ve çözünürlük için bir uygulamayı test etmeyi kolaylaştıran Layout Validation özelliğidir.

Ayrıca Bkz. "Call of Duty: Warzone, nihayet Duos moduna kavuştu!"

Google blog yazısında, Android Studio 4.0'ın Java 8 dil desteği ile alakalı; "Android Gradle eklentisinin önceki sürümleri, lambda ifadeleri ve yöntem referansları gibi tüm API düzeyleri için desugaring adı verilen bir süreç aracılığıyla çeşitli Java 8 dil özelliklerini destekliyordu. Android Studio 4.0'da, desugaring motoru, uygulamanızın minSdkVersion'una bakılmaksızın Java dili API'lerini destekleyecek şekilde genişletildi. Bu, daha önce yalnızca son Android sürümlerinde kullanılabilen standart dil API'larını kullanabileceğiniz anlamına gelir." ifadelerine yer verildi.

Android Studio 4.0'ı buradan indirerek deneyimleyebilirsiniz. Aşağıdaki videoda, Android Studio 4.0 ile gelen tüm özellikler anlatılıyor.

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