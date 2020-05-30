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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, Android Studio 4.0'ı yayınladı

    Google, Windows, Mac, Linux ve Chrome OS'da Android uygulamaları oluşturmak için en yeni resmi entegre geliştirme ortamı(IDE) olan Android Studio 4.0'ın kararlı sürümünü yayınladı.
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google, Android Studio 4.0'ı yayınladı
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    Son olarak geçtiğimiz Şubat ayında aldığı bir güncelleme ile sürüm 3.6'ya yükseltildikten sonra GoogleAndroid Studio 4.0'ın kararlı sürümünü yayınladı. Yeni yükseltme, kullanışlılığı ve verimi artıracak birçok özellik içeriyor. Normal şartlar altında Android Studio 4.0'ın, Google I / O konferansıyla tanıtılması bekleniyordu ancak bu yılki etkinlik Covid-19 sebebiyle ertelenmişti.

    Android Studio 4.0 ile gelen büyük yeniliklerden bir tanesi Motion Editor. Bu yeni düzenleyici ile artık karmaşık XML dosyaları oluşturmanız ve değiştirmeniz gerekmiyor; Motion Editor, başlangıç ve bitiş yerleri, geçişleri, anahtar kareleri ve görünüm niteliklerini düzenleme desteği ile bunları sizin için oluşturuyor. Yani Motion Editor, karmaşık animasyonların oluşturulmasını hızlandırır.

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    Google, Android Studio 4.0'ı yayınladı
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    Bir başka tasarım odaklı iyileştirme, kullanıcıların bir kullanıcı arayüzünü aynı anda birden çok ekran boyutu arasında karşılaştırmasına olanak tanıyan ve birden çok form faktörü, ekran boyutu ve çözünürlük için bir uygulamayı test etmeyi kolaylaştıran  Layout Validation özelliğidir.

    Ayrıca Bkz. "Call of Duty: Warzone, nihayet Duos moduna kavuştu!"

    Google blog yazısında, Android Studio 4.0'ın Java 8 dil desteği ile alakalı; "Android Gradle eklentisinin önceki sürümleri, lambda ifadeleri ve yöntem referansları gibi tüm API düzeyleri için desugaring adı verilen bir süreç aracılığıyla çeşitli Java 8 dil özelliklerini destekliyordu. Android Studio 4.0'da, desugaring motoru, uygulamanızın minSdkVersion'una bakılmaksızın Java dili API'lerini destekleyecek şekilde genişletildi. Bu, daha önce yalnızca son Android sürümlerinde kullanılabilen standart dil API'larını kullanabileceğiniz anlamına gelir." ifadelerine yer verildi.

    Android Studio 4.0'ı buradan indirerek deneyimleyebilirsiniz. Aşağıdaki videoda, Android Studio 4.0 ile gelen tüm özellikler anlatılıyor.



    Kaynakça https://thenextweb.com/apps/2020/05/29/googles-android-studio-4-0-is-a-major-upgrade-for-the-app-development-tool/ https://android-developers.googleblog.com/2020/05/android-studio-4.html https://9to5google.com/2020/05/28/android-studio-4-0-download/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    formgonder2055 (regaip duman) 1 sa.
    google bu işi yapamıyor, herkesin kullanabileceği şekilde yapmak marifet, wordpress nasıl tek tıkla site kurma işini çözdüyse bununda tek tıkla uygulama yapabilmesi lazım.
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    crazywinner3 2 sa.
    Motion editor güzel olmuş, xml ile animasyon oluşturmak kanserdi
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    FoBç (Fırat Orak) 2 sa. yeni yorumcu
    Yeni yükseltme, kullanışlılığı ve verimi artıracak ve kullanıcıları memnun edecekmiş gibi gözüküyor ????
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