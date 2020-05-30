Call of Duty: Warzone, nihayet Duos moduna kavuştu!

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Call of Duty: Warzone oyuncuları, oyunun lansmanından bu yana ikili modu istiyorlar ancak oyunun geliştiricisi Infinity Ward şimdiye kadar bu isteğe kulak asmamıştı. Sonunda, birçok oyuncunun isteği olan ikili modu Call of Duty: Warzone'a geldi. Geliştirici Infinity Ward ve yayıncı Activision, attıkları tweetlerle oyunda Duos Modunun artık mevcut olduğunu duyurdu.

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Duos Modu, Battle Royale'de oynanabilir durumda. Oyuncular isterlerse kendi arkadaşlarıyla isterlerse rastgele bir oyuncuyla takım oluşturabilirler. Oyuncular, Verdansk haritasına inerek burada hayatta kalmaya çalışacaklar. Takımlar iki kişiden oluştuğu için her oyuncunun daha dikkatli davranması gerekiyor. Oyuncuların, farklı silahları kullanma konusunda tecrübeli olmaları ise onları daha avantajlı kılacak.

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Bilindiği gibi Battle Royale'de öldürülen oyuncu bir şans daha elde edebilmek için Gulag'a gönderiliyor. Burada yine öldürülmüş başka bir oyuncuyla 1v1 oynayıp kazanarak oyuna dönmeye çalışılıyor. Her oyuncunun bir oyunda yalnızca bir defa yararlanabildiği Gulag sistemi Duos Modunda da bu şekilde olacak.

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Yayınlandığı andan itibaren, Duos'un oyunda ne kadar süre kalacağı belli değil. Kalıcı bir ekleme olabilir ancak geçici bir ekleme de olabilir. Oyun geliştiricisi ya da yayıncısı bu konuya dair bir şey paylaşmadılar. Yoğun olarak talep edilen bir mod olduğu için Duos Modu en azından bir süre boyunca devam edeceğe benziyor.

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