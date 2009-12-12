Google çalışanları Google Phone prototipini mi test ediyor?

Popülaritesi gün geçtikçe artan Android işletim sistemiyle akıllı telefon sektörüne ilk adımını gerçekleştiren Google'ın Google Phone'u geliştirdiğine dair söylentiler bilindiği üzere internette uzun süredir dolaşıyordu. Bugün, bazı Google çalışanlarının Twitter'da yaptığı yorumlar gündeme geldi.

Twitter'daki yorumlara göre üretimi PDA sektörünün önemli isimlerinden HTC tarafından üstlenen Google Phone, Android işletim sisteminin en yeni versiyonu v2.1'i kullanacak ve kapasitif dokunmatik ekrana sahip olacak. Prototipi test edenlerin yorumları da gayet olumlu görünürken telefonun 2010 yılının ocak ayında tanıtılabileceği belirtiliyor.

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