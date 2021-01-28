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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google çalışanları küresel çapta Alpha Global sendika ittifakını kurdular

    Dünya genelinde 10 farklı ülkede bulunan farklı Alphabet sendikaları, şirkete karşı tek ses olmak adına Alpha Global adında sendika ittifakını kurduklarını duyurdular.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google çalışanları küresel çapta Alpha Global sendika ittifakını kurdular

    4 Ocak'ta ABD'de Alphabet İşçileri Sendikası'nın kurulmasının ardından 10 farklı ülkede bulunan arama motoru devinin çalışanlarının, uluslararası bir sendika ittifakı olan Alpha Global'i kurduğu bildirildi. Alpha Global adlı yeni koalisyon, ABD, İngiltere, Almanya, İsviçre ve İsveç dahil 10 ülkede Alphabet çalışanlarını temsil eden 13 sendikadan oluşuyor.

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    'Alphabet'e karşı ortak strateji oluşturmak için'

    Sendika ittifakı, birbirlerinin taleplerine ve toplu hedeflerine ulaşmaya yardımcı olmak için ortak bir strateji oluşturmayı ve çalışanların değerini ve çıkarlarını yansıtan yerel örgütler inşa etmeyi amaçladığını söyledi. Sendika ittifakı ayrıca, doğrudan Alphabet çalışanlarının yanı sıra geçici ve sözleşmeli işçilerin hakları için mücadele etmeyi amaçladığını da belirtti.

    Alpha Global, Amazon'daki işçiler de dahil olmak üzere dünya çapında 20 milyon kişiyi temsil eden bir işçi sendikaları federasyonu olan UNI Global Union bünyesi altında hizmet gösterecek.

    UNI genel sekreteri Christy Hoffman: "Alphabet'teki sorunlar tek bir ülkeyle sınırlı değildir ve küresel düzeyde ele alınmalıdır. Google ve diğer şirketlerde teknoloji çalışanları tarafından başlatılan hareket ilham verici. Kolektif güçlerini sadece istihdam koşullarını dönüştürmek için değil aynı zamanda artan kurumsal güç yoğunlaşmasının neden olduğu sosyal sorunları ele almak için de kullanıyorlar." dedi.



    https://www.engadget.com/alpha-global-alphabet-google-union-alliance-us-uk-europe-122200706.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı

    gun

    Ben bu teknolojinin gelişmesini istiyorum zira çok mantıklı. Sadece 10 km değil 15km'den fırlatsınlar sonra 20 km niye olmasın ?

    10 saat önce
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