Tesla, işe yeni giren bir mühendisini şirketin gizli yazılımlarını çalmakla suçluyor

Tesla, ticari sır hırsızlığı ve sözleşmeyi ihlal ettiği iddiasıyla yazılım mühendisi Alex Khatilov'a dava açtı. Elektrikli otomobil üreticisi, işten kovduğu eski çalışanının işe alındıktan birkaç gün sonra kişisel Dropbox hesabına binlerce dosya kopyaladığını iddia ediyor. Khatilov, pandemi dolayısıyla evden çalışıyordu.

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Tesla'da önemli bilgilerin çalındığı iddiası

Tesla'nın suçlamalarına yer verilen dava dosyasında: "Üç gün içinde, Tesla'nın güvenli dahili ağından binlerce gizli yazılım dosyasını çalmaya başladı ve bunları Tesla'nın erişiminin veya görünürlüğünün olmadığı Dropbox'taki kişisel bulut depolama hesabına aktarmaya başladı. Dosyalar, Tesla'nın oluşturmak için yıllarca zaman harcadığı özel yazılım kodunun komut dosyalarından oluşuyor." ifadeleri yer alıyor.

Tesla'nın yazılım kalite güvence mühendisliği kıdemli müdürü Golda Arulappan, verdiği ifadede bu bilgi hırsızlığının gerçek olması halinde çalınan bilgilerin, bir rakip için son derece değerli olacağını söyledi. Arulappan, bu komut dosyalarına erişim ile diğer şirketlerdeki mühendislerin Tesla'nın süreçlerini tersine çevirerek benzer bir sistemi çok daha kısa sürede ve Tesla'nın sistemi kurmak için harcadığı masrafın çok küçük bir kısmıyla yapmalarını sağlayacağını belirtti.

Khatilov, Tesla'nın açtığı davadan dolayı şaşırdığını ve şok olduğunu söyledi. Verdiği bir röportajda, 28 Aralık'ta işe alındıktan sonra Tesla'nın kendisine yeni işe alımlar için bilgi içeren bir dosya gönderdiğini söyledi. Daha sonra kişisel bilgisayarında kullanmak üzere kişisel Dropbox bulut hesabına aktardığını söyledi.

Khatilo: "Kimse Dropbox kullanmanın yasak olduğunu söylemedi. Neden hassas bilgi olduğunu iddia ettiklerini bilmiyorum, hassas bilgilere erişimim yoktu." dedi.

Tesla, Khatilo'nun dosyaları kopyalayıp kopyalamadığını veya başka biriyle paylaşıp paylaşmadığını bilmediklerini söyledi. Konuya dair araştırmalar devam ediyor.

https://www.engadget.com/tesla-sues-engineer-for-warp-drive-software-theft-220756569.html

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