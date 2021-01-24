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    Tesla, işe yeni giren bir mühendisini şirketin gizli yazılımlarını çalmakla suçluyor

    Tesla, geçtiğimiz Aralık ayının son günlerinde işe alınan bir yazılım mühendisine, şirketin gizli yazılım bilgilerini şahsi Dropbox hesabına yüklediği gerekçesiyle dava açtı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Tesla, işe yeni giren bir mühendisini şirketin gizli yazılımlarını çalmakla suçluyor

    Tesla, ticari sır hırsızlığı ve sözleşmeyi ihlal ettiği iddiasıyla yazılım mühendisi Alex Khatilov'a dava açtı. Elektrikli otomobil üreticisi, işten kovduğu eski çalışanının işe alındıktan birkaç gün sonra kişisel Dropbox hesabına binlerce dosya kopyaladığını iddia ediyor. Khatilov, pandemi dolayısıyla evden çalışıyordu.

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    Tesla'da önemli bilgilerin çalındığı iddiası

    Tesla'nın suçlamalarına yer verilen dava dosyasında: "Üç gün içinde, Tesla'nın güvenli dahili ağından binlerce gizli yazılım dosyasını çalmaya başladı ve bunları Tesla'nın erişiminin veya görünürlüğünün olmadığı Dropbox'taki kişisel bulut depolama hesabına aktarmaya başladı. Dosyalar, Tesla'nın oluşturmak için yıllarca zaman harcadığı özel yazılım kodunun komut dosyalarından oluşuyor." ifadeleri yer alıyor.

    Tesla'nın yazılım kalite güvence mühendisliği kıdemli müdürü Golda Arulappan, verdiği ifadede bu bilgi hırsızlığının gerçek olması halinde çalınan bilgilerin, bir rakip için son derece değerli olacağını söyledi. Arulappan, bu komut dosyalarına erişim ile diğer şirketlerdeki mühendislerin Tesla'nın süreçlerini tersine çevirerek benzer bir sistemi çok daha kısa sürede ve Tesla'nın sistemi kurmak için harcadığı masrafın çok küçük bir kısmıyla yapmalarını sağlayacağını belirtti.

    Khatilov, Tesla'nın açtığı davadan dolayı şaşırdığını ve şok olduğunu söyledi. Verdiği bir röportajda, 28 Aralık'ta işe alındıktan sonra Tesla'nın kendisine yeni işe alımlar için bilgi içeren bir dosya gönderdiğini söyledi. Daha sonra kişisel bilgisayarında kullanmak üzere kişisel Dropbox bulut hesabına aktardığını söyledi.

    Khatilo: "Kimse Dropbox kullanmanın yasak olduğunu söylemedi. Neden hassas bilgi olduğunu iddia ettiklerini bilmiyorum, hassas bilgilere erişimim yoktu." dedi.

    Tesla, Khatilo'nun  dosyaları kopyalayıp kopyalamadığını veya başka biriyle paylaşıp paylaşmadığını bilmediklerini söyledi. Konuya dair araştırmalar devam ediyor.



    https://www.engadget.com/tesla-sues-engineer-for-warp-drive-software-theft-220756569.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    CooL_ROMEO

    n

    9 saat önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    M Morichannn (Akın Özer) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Xpeng’in çaldığı söyleniyor. Ama ne kadar doğru bilemem.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    "Rus veya Çinli veya Amerikada yaşayan aslı Rus veya Çinli olan biridir kesin" deyip girdim habere, Rus çıktı.
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    BekirHan (Bekir Han) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Böyle işleri genelde Çin'in elemanları yapıyor. Ne kadar fabrikalardan bilgi çalma, siber saldırı vs. hep Çin var. Bilgiler çalınıyor ve kendileri bedavaya kullanmış oluyor, ARGE yapmadan.
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    Jon_Kar 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eh yani salak herifler



    Çin pazarından 3 5 kurus daha fazla kazanacağım diye girersen adamlar senin tüm teknolojini çalar senden ucuza satar
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    Holk (Holk Holk) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yakında Çin'de çakma Tesla'lar çıkar :D
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