Google, Cardboard'u açık kaynak kodlu yaptığını açıkladı

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Google geçtiğimiz Ekim ayında Daydream View VR başlığını resmen durdurduğunu açıklamıştı. Telefon tabanlı sanal gerçeklik ürünleriden uzaklaşan şirket, basit bir kartonla sanal gerçeklik deneyimi yaşatan Cardboard projesini açık kaynak kodlu yaptığını duyurdu.

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Daydream VR bekleneni veremedi

Bu hamle, geliştiricilerin sanal gerçeklik deneyimleri oluşturmaya devam etmelerini ve iOS ve Android uygulamalarına Cardboard desteği eklemelerini sağlayacak. AR ve VR ürün müdürü Jeffrey Chen, bir blog yazısında: "Açık kaynak kodlu bir modelin - bizim katkılarımızla - geliştiricilerin Cardboard için deneyimler oluşturmaya devam etmeleri açısından en iyi yol olduğunu düşünüyoruz." dedi.

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Google’ın açık kaynak koduna geçişi, şirketin temelde akıllı telefonla çalışan VR başlıklara havlu attığını gösteriyor. Daydream VR ile kullanıcı tarafında istediği başarıyı yakalayamayan şirketin, bu pazarda bir gelecek görmediği ve Cardboard'u açık kaynak kodlu yaparak geliştiricilerin kullanımına sunduğu düşünülüyor.

https://www.theverge.com/2019/11/6/20952495/google-cardboard-open-source-phone-based-vr-daydream