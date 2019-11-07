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    Google, Cardboard'u açık kaynak kodlu yaptığını açıkladı

    Google, telefon tabanlı sanal gerçeklikten çekilmeye devam ediyor. Şirket, Daydream VR projesini sonlandırdı ve ardından kartonla sanal gerçeklik yaşatan Cardboard'u açık kaynak kodlu yaptı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google, Cardboard'u açık kaynak kodlu yaptığını açıkladı
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    Google geçtiğimiz Ekim ayında Daydream View VR başlığını resmen durdurduğunu açıklamıştı. Telefon tabanlı sanal gerçeklik ürünleriden uzaklaşan şirket, basit bir kartonla sanal gerçeklik deneyimi yaşatan Cardboard projesini açık kaynak kodlu yaptığını duyurdu.

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    Daydream VR bekleneni veremedi

    Bu hamle, geliştiricilerin sanal gerçeklik deneyimleri oluşturmaya devam etmelerini ve iOS ve Android uygulamalarına Cardboard desteği eklemelerini sağlayacak. AR ve VR ürün müdürü Jeffrey Chen, bir blog yazısında: "Açık kaynak kodlu bir modelin - bizim katkılarımızla - geliştiricilerin Cardboard için deneyimler oluşturmaya devam etmeleri açısından en iyi yol olduğunu düşünüyoruz." dedi.

    Google, Cardboard'u açık kaynak kodlu yaptığını açıkladı
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    Google’ın açık kaynak koduna geçişi, şirketin temelde akıllı telefonla çalışan VR başlıklara havlu attığını gösteriyor. Daydream VR ile kullanıcı tarafında istediği başarıyı yakalayamayan şirketin, bu pazarda bir gelecek görmediği ve Cardboard'u açık kaynak kodlu yaparak geliştiricilerin kullanımına sunduğu düşünülüyor.



    https://www.theverge.com/2019/11/6/20952495/google-cardboard-open-source-phone-based-vr-daydream Yorum Yaz
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