Birinci nesil Pixel akıllı telefonlar, Aralık ayında son güncellemesini alacak

2016 yılının Ekim ayında tanıtılan ve Google'ın ilk akıllı telefon modelleri olan birinci nesil Pixel ve Pixel XL modelleri bu zamana kadar güncelleme almaya devam ediyorlardı. Ancak şirket yıl sonunda bu durumun sonlanacağını belirtti.
Android 10 güncellemesi de almıştı
Google Pixel ve Pixel XL modelleri Kasım ayı güncellemesini almadılar ve Google'ın yaptığı açıklamaya göre Aralık ayında bu akıllı telefonlar son yazılım güncellemesini alacaklar. Kasım ve Aralık ayın güncellemelerinin bir arada sunulacağı açıklanırken bu durumun kullanıcıları üzeceğini söyleyebiliriz.
Pixel 1 modelleri 2016 yılında piyasaya sürüldüklerinde, iki yıl büyük güncelleme ve üç yıl güvenlik güncellemeleri alacakları belirtilmişti. Eylül ayında Android 10 işletim sistemine güncellenen cihazlar için, Google'ın açıklamasıyla birlikte artık yazılım güncellemesi devri kapanacak.
https://www.gsmarena.com/firstgeneration_pixels_will_get_final_update_in_december-news-39966.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Elbette bir Apple gibi degildir! Elbette eskiye nazaran artan yazilimsal guncelleme destegini 18 aydan 36 aya cikartmasi ( aslinda 37 ay olacak 1 ay atlansa da Aralik guncellemesi ile beraber ) kimse gormemezlikten gelemez.
Google kendi cizgisinde gelisiyor. Umarim Apple gibi 5 yil guncelleme sunar! Gerci islemci vs gibi bilesen tedarik edilen firmalarin daha yeni islemci gpu vs pakedini sattirmalar olmasa belki Google stratejisini degistirecektir. Ki burada kontrol guncelleme vermemede sadece Google suclu olamaz!
Elbette Google un sahibi Alphabet Sirketi kendi islemci GPU vs uretirse Apple gibi o zaman isler baska olur ve bizlerde de hakli olarak imkanin var neden 5 yl Apple gibi vermiyorsun diyr bize sordurturlar! ... Ama " KAZIN AYAGI OYLE DEGiLMiS "' ....
Bilen bilir.
şaka? Nexus'lar neydi, mutfak robotu mu?
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google pixel, yazılım güncellemesi ve