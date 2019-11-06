Birinci nesil Pixel akıllı telefonlar, Aralık ayında son güncellemesini alacak

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2016 yılının Ekim ayında tanıtılan ve Google'ın ilk akıllı telefon modelleri olan birinci nesil Pixel ve Pixel XL modelleri bu zamana kadar güncelleme almaya devam ediyorlardı. Ancak şirket yıl sonunda bu durumun sonlanacağını belirtti.

Android 10 güncellemesi de almıştı

Google Pixel ve Pixel XL modelleri Kasım ayı güncellemesini almadılar ve Google'ın yaptığı açıklamaya göre Aralık ayında bu akıllı telefonlar son yazılım güncellemesini alacaklar. Kasım ve Aralık ayın güncellemelerinin bir arada sunulacağı açıklanırken bu durumun kullanıcıları üzeceğini söyleyebiliriz.

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Pixel 1 modelleri 2016 yılında piyasaya sürüldüklerinde, iki yıl büyük güncelleme ve üç yıl güvenlik güncellemeleri alacakları belirtilmişti. Eylül ayında Android 10 işletim sistemine güncellenen cihazlar için, Google'ın açıklamasıyla birlikte artık yazılım güncellemesi devri kapanacak.

https://www.gsmarena.com/firstgeneration_pixels_will_get_final_update_in_december-news-39966.php