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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Birinci nesil Pixel akıllı telefonlar, Aralık ayında son güncellemesini alacak

    Teknoloji devi Google Ekim 2016 tarihinde piyasaya sürdüğü birinci nesil Pixel akıllı telefon modellerinin, önümüzdeki Aralık ayında son güncellemelerini alacaklarını onayladı.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Birinci nesil Pixel akıllı telefonlar, Aralık ayında son güncellemesini alacak
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    2016 yılının Ekim ayında tanıtılan ve Google'ın ilk akıllı telefon modelleri olan birinci nesil Pixel ve Pixel XL modelleri bu zamana kadar güncelleme almaya devam ediyorlardı. Ancak şirket yıl sonunda bu durumun sonlanacağını belirtti.

    Android 10 güncellemesi de almıştı

    Google Pixel ve Pixel XL modelleri Kasım ayı güncellemesini almadılar ve Google'ın yaptığı açıklamaya göre Aralık ayında bu akıllı telefonlar son yazılım güncellemesini alacaklar. Kasım ve Aralık ayın güncellemelerinin bir arada sunulacağı açıklanırken bu durumun kullanıcıları üzeceğini söyleyebiliriz.

    Birinci nesil Pixel akıllı telefonlar, Aralık ayında son güncellemesini alacak
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    Pixel 1 modelleri 2016 yılında piyasaya sürüldüklerinde, iki yıl büyük güncelleme ve üç yıl güvenlik güncellemeleri alacakları belirtilmişti. Eylül ayında Android 10 işletim sistemine güncellenen cihazlar için, Google'ın açıklamasıyla birlikte artık yazılım güncellemesi devri kapanacak.



    https://www.gsmarena.com/firstgeneration_pixels_will_get_final_update_in_december-news-39966.php Yorum Yaz
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    esmerbuyucu 2 hf. en beğenilen
    Eylül 2016 çıkışlı iPhone 7 hala güncelleme alıyor ve almaya devam edecek. Başka söze gerek yok
    4 Yanıt Yanıtla +14
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    AribyAriana 2 hf. esmerbuyucu
    iOS 14 ile birlikte iPhone 7 serisi Son Sürüm güncellemesini alacak. Peki, uzun vadede mağzadan indirebileceğin uygulamanın geriye dönük sürüm desteği Pixel serisinde mi daha fazla olacak yoksa iPhone 7 serisinde mi? Artık gerisini sen düşün. Millet hala ezbere laf konuşuyor. Ne diyelim, İleriki yıllarda, 10k'lık telefonlarla sizleri baş başa bırakalım.
    iOS 14 ile birlikte iPhone 7 serisi Son Sürüm güncellemesini alacak. Peki, uzun vadede mağzadan indirebileceğin uygulamanın geriye dönük sürüm desteği Pixel ser...
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    SC0RPI0N 2 hf. esmerbuyucu
    Yani Adamlar telefonu yavaşlamaya devam edecek
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    smart1978 2 hf.
    18 Ay guncelleme sozu veren Nexus donemlerinden 3 yil Android major surum guncellemeleri sunan Google 1. nesil Pixel ve Pixel XL cihazlarina 3 yil guncelleme sunmasi ile gonullerde taht kurmustur Google.

    Elbette bir Apple gibi degildir! Elbette eskiye nazaran artan yazilimsal guncelleme destegini 18 aydan 36 aya cikartmasi ( aslinda 37 ay olacak 1 ay atlansa da Aralik guncellemesi ile beraber ) kimse gormemezlikten gelemez.

    Google kendi cizgisinde gelisiyor. Umarim Apple gibi 5 yil guncelleme sunar! Gerci islemci vs gibi bilesen tedarik edilen firmalarin daha yeni islemci gpu vs pakedini sattirmalar olmasa belki Google stratejisini degistirecektir. Ki burada kontrol guncelleme vermemede sadece Google suclu olamaz!

    Elbette Google un sahibi Alphabet Sirketi kendi islemci GPU vs uretirse Apple gibi o zaman isler baska olur ve bizlerde de hakli olarak imkanin var neden 5 yl Apple gibi vermiyorsun diyr bize sordurturlar! ... Ama " KAZIN AYAGI OYLE DEGiLMiS "' ....
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    DH Misafiri 2 hf.
    Güncelleme konusunda hiçbir marka oneplus ile yarışamaz.

    Bilen bilir.
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    CyberNight 2 hf.
    3 sene ana güncelleme aldı bunu nerdeyse hiçbir marka yapmıyor 10 bin liralık android telefon bile en fazla 2 güncelleme alıyor
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    canavan06 2 hf.
    Kendi işletim sistemin kendi cihazın temiz bi 5 sene ana sürümleri vermen gerek.
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    TearsForFears 2 hf.
    Dediği süreyi vermiş işte :)
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    esmerbuyucu 2 hf. en beğenilen
    Eylül 2016 çıkışlı iPhone 7 hala güncelleme alıyor ve almaya devam edecek. Başka söze gerek yok
    4 Yanıt Yanıtla +14
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    SC0RPI0N 2 hf. esmerbuyucu
    Yani Adamlar telefonu yavaşlamaya devam edecek
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Mr. Jingles 2 hf. esmerbuyucu
    2015 çıkışlı 6s hâlâ almaya devam ediyor.
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    AribyAriana 2 hf. esmerbuyucu
    iOS 14 ile birlikte iPhone 7 serisi Son Sürüm güncellemesini alacak. Peki, uzun vadede mağzadan indirebileceğin uygulamanın geriye dönük sürüm desteği Pixel serisinde mi daha fazla olacak yoksa iPhone 7 serisinde mi? Artık gerisini sen düşün. Millet hala ezbere laf konuşuyor. Ne diyelim, İleriki yıllarda, 10k'lık telefonlarla sizleri baş başa bırakalım.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    UnicornKnight 2 hf.
    "Google'ın ilk akıllı telefon modelleri olan"

    şaka? Nexus'lar neydi, mutfak robotu mu?
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    keremec 2 hf. UnicornKnight
    Samsung, lg vs gibi başka markaların telefonlarıydı.
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    Suppordle 2 hf. UnicornKnight
    Derde bak ahahahahaha.
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    google pixel, yazılım güncellemesi ve
    5 etiket daha pixel 1 android 10 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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