Google, Chrome'un Mac versiyonunu yayınladı

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Google, geçtiğimiz senenin son çeyreğinde çıkardığı internet tarayıcısı Chrome'un Mac OS uyumlu versiyonunu sonunda resmileştirdi. Bir süredir çıktı çıkacak denilen Chrome for Mac şimdilik beta olarak kullanıcıya sunuldu. Pazarda Windows ve Mac OS ile uyumlu olan Safari ile yarış içersinde olan Chrome, Mac desteğiyle Apple'ın internet tarayıcısına iyice üstünlük kurabilir.

Intel işlemcili Snow Leopard ve Leopard işletim sistemlerinde çalışan Mac'lerle uyumlu olan Chrome'un Mac versiyonuna Chrome'un anasayfasından yükleyebilirsiniz.