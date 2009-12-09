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Google, Chrome'un Mac versiyonunu yayınladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Google, Chrome'un Mac versiyonunu yayınladı
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Google, geçtiğimiz senenin son çeyreğinde çıkardığı internet tarayıcısı Chrome'un Mac OS uyumlu versiyonunu sonunda resmileştirdi. Bir süredir çıktı çıkacak denilen Chrome for Mac şimdilik beta olarak kullanıcıya sunuldu. Pazarda Windows ve Mac OS ile uyumlu olan Safari ile yarış içersinde olan Chrome, Mac desteğiyle Apple'ın internet tarayıcısına iyice üstünlük kurabilir.

Intel işlemcili Snow Leopard ve Leopard işletim sistemlerinde çalışan Mac'lerle uyumlu olan Chrome'un Mac versiyonuna Chrome'un anasayfasından yükleyebilirsiniz.


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surur1 10 yıl
1hafta olmadı henüz kullanalı ama; biraz saygı gösterse Chrome sekmeleri kapatmak için x butonun sola koysa olmaz mı? Alışamadım gitti.
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waxxi 10 yıl
Safari görünümü ile alakası nerde onu pek anlamış değilim. Arayüz olarak çok farklılar...
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2smoke 10 yıl

waxxi

Safari görünümü ile alakası nerde onu pek anlamış değilim. Arayüz olarak çok farklılar...


aynen
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O.Beverly 10 yıl

waxxi

Safari görünümü ile alakası nerde onu pek anlamış değilim. Arayüz olarak çok farklılar...


Ben de katiliyorum.Chrome da tek sevdigim yon,temalar.Bunun disinda pek bir artisini goremedim.Safariye devam...
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.:fat32:. 10 yıl
Ayrıca Chrome'Da zaten çok fazla arayüz bulunmakta olduğundan safari görünümlü Chrome kullanımı artırıma yönelik alternatifi oluşturuyor.
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.:fat32:. 10 yıl
Chrome'un yeni arayüzü ne kadar Safari'ye de benzetilse de Safari'deki birebir çoğu web applications Chrome'da yoktur. Yine de Safari makyajı güzel olmuş, sadece makyaj olduğu unutulmamalı.
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asilx 10 yıl

.:fat32:.

Chrome'un yeni arayüzü ne kadar Safari'ye de benzetilse de Safari'deki birebir çoğu web applications Chrome'da yoktur. Yine de Safari makyajı güzel olmuş, sadece makyaj olduğu unutulmamalı.

Zaten iki tarayıcıda Apple Webkit kullanıyor birde Safari görünümü yiyince Chrome un Safari den farkı kalmamış
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rabbitweed 10 yıl
pc versiyonundan eger farki yoksa extension larla beraber safariyi duman eder
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