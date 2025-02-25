Google’dan Android kullanıcılarına müjde: Artık güncelleme desteği daha uzun olacak

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Qualcomm ve Google, Android cihazların yazılım desteğini uzatacak yeni bir girişim başlattı. Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle hayata geçecek bu program, cihaz üreticilerine sekiz yıl boyunca Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri sağlama imkânı sunuyor. Bu adım, telefonların daha uzun süre güncel ve güvenli kalmasını amaçlıyor.

Yeni program sayesinde, üreticiler Android işletim sistemi güncellemelerini ve çekirdek yazılım yükseltmelerini daha kolay uygulayabilecek. Qualcomm, Android’in temel yapı taşlarından biri olan çekirdek seviyesinde iki büyük güncelleme sağlayarak uzun vadeli desteği garanti ediyor. Normalde, üreticiler yeni Android sürümlerine geçerken büyük kod değişiklikleri yapmak zorunda kalıyordu. Ancak bu program sayesinde, donanım seviyesindeki kodlar büyük ölçüde sabit kalacak ve üreticilerin güncelleme süreci daha az maliyetli ve zahmetsiz olacak.

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Bu gelişme, telefon üreticilerinin maliyetlerini düşürerek kullanıcılarına daha uzun süre yazılım desteği sunmasını sağlayabilir. Qualcomm’un sunduğu sekiz yıllık destekle, güncelleme sürecinde yaşanan teknik engeller azalırken, kullanıcılar daha uzun ömürlü cihazlara sahip olabilecek. Bu da, yeni bir telefon alma sıklığını azaltarak teknoloji atıklarının azalmasına katkı sunabilir.

Snapdragon 8 Elite işlemcili ve Android 15 yüklü telefonlar, bu programdan yararlanacak ilk modeller olacak. Ayrıca, önümüzdeki beş nesil boyunca Snapdragon 8 ve Snapdragon 7 serisi işlemciler de bu destek kapsamına dahil edilecek. Ancak, eski nesil çipsetlere sahip cihazlar bu yeni programdan faydalanamayacak.

Google ve Samsung, Pixel 9 ve Galaxy S25 modelleriyle yedi yıl boyunca güncelleme sunma sözü verirken, Qualcomm’un sağladığı sekiz yıllık destek, Android ekosisteminde daha uzun ömürlü cihazların yaygınlaşmasına yardımcı olacak. Google yetkilileri, bu iş birliğinin üreticilerin güncellemeleri daha kolay sunmasına yardımcı olacağını ve kullanıcı deneyimini iyileştireceğini vurguluyor. Qualcomm ise bu programla üreticilere daha fazla esneklik sunduğunu ve Android cihazların kullanım ömrünü artırmayı hedeflediğini belirtiyor.

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