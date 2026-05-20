Google’dan bilim dünyasına yeni yapay zeka: Gemini for Science

Google, düzenlediği I/O 2026 etkinliğinde bilimsel araştırma süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen yeni yapay zeka platformu Gemini for Science’ı duyurdu. Şirket, bu yeni sistemle araştırmacıların hipotez üretiminden literatür analizine, deneysel testlerden biyoinformatik çalışmalarına kadar birçok karmaşık süreci daha kısa sürede tamamlayabileceğini belirtiyor.

Üç temel yapay zeka aracı sunuluyor

Bilindiği üzere bilimsel bilgi her yıl katlanarak artıyor ve araştırmacıların bunların hepsini takip etmesi imkansız. Google, bu nedenle yapay zekanın insan zekasını güçlendiren bir çarpan etkisi yaratabileceğini savunuyor. Google’ın açıklamasına göre Gemini for Science, dar kapsamlı uzman sistemler yerine farklı bilim dallarında çalışabilen genel amaçlı yapay zeka ajanları üzerine kuruldu.

Gemini for Science kapsamında ilk etapta üç ana deneysel araç kullanıma açılacak. Bunlar Hypothesis Generation, Computational Discovery ve Literature Insights.

Hypothesis Generation, Google’ın daha önce geliştirdiği Co-Scientist sistemi üzerine inşa edildi. Araç, milyonlarca bilimsel makaleyi tarayarak araştırmacılar için yeni hipotezler oluşturabiliyor. Sistem aynı zamanda çoklu yapay zeka ajanlarının yer aldığı bir “fikir turnuvası” yöntemiyle ortaya çıkan hipotezleri tartışıyor, değerlendiriyor ve doğruluyor. Google, oluşturulan tüm iddiaların doğrulanmış ve tıklanabilir akademik kaynaklarla desteklendiğini özellikle vurguluyor.

İkinci araç olan Computational Discovery, AlphaEvolve ve Empirical Research Assistance (ERA) teknolojileriyle geliştirildi. Bu sistem, araştırmacıların aynı anda binlerce farklı kod varyasyonu ve deney senaryosu üretmesini sağlıyor. Google, özellikle güneş enerjisi tahminleme ve epidemiyoloji gibi karmaşık alanlarda aylar sürebilecek modelleme çalışmalarının bu araç sayesinde ciddi ölçüde hızlanabileceğini ifade ediyor. Şirket, sistemi “ajan tabanlı araştırma motoru” olarak tanımlıyor.

Üçüncü araç olan Literature Insights ise Google NotebookLM altyapısını kullanıyor. Bu sistem bilimsel yayınları analiz ederek sonuçları tablolar hâlinde düzenliyor ve araştırmacılara özelleştirilebilir arama özellikleri sunuyor. Araştırmacılar sohbet tabanlı arayüz üzerinden literatürdeki detaylı nüansları inceleyebiliyor. Ek olarak raporlar, sunum dosyaları, infografikler, sesli özetler ve video içerikleri oluşturabiliyor.

Science Skills paketi de tanıtıldı

Google, Gemini for Science ile birlikte ayrıca Science Skills isimli yeni bir araç paketini de tanıttı. Sistem UniProt, AlphaFold Database, AlphaGenome API ve InterPro dahil olmak üzere 30’dan fazla büyük yaşam bilimi veri tabanı ve analiz aracını tek çatı altında topluyor.

Şirket, Science Skills’in özellikle yapısal biyoinformatik ve genom analizleri gibi genellikle uzun süren manuel süreçleri dakikalar içinde tamamlayabildiğini belirtiyor. Google araştırma ekipleri tarafından gerçekleştirilen erken testlerde, saatler süren karmaşık bir analiz sürecinin dakikalar içinde tamamlandığı ve AK2 genindeki mutasyonların neden olduğu nadir bir genetik hastalığa ilişkin yeni mekanizmaların keşfedildiği aktarıldı.

Şirketler ve devlet kurumları şimdiden kullanıyor

Google Cloud üzerinden kurumsal erişime açılan sistemlerin halihazırda bazı büyük kuruluşlar tarafından kullanıldığı açıklandı. BASF’nin AlphaEvolve ile tedarik zinciri optimizasyonu yaptığı, Klarna’nın ise makine öğrenmesi modellerini geliştirmek için sistemi kullandığı ifade edildi.

Öte yandan Daiichi Sankyo, Bayer Crop Science ve ABD Enerji Bakanlığı kapsamındaki Ulusal Laboratuvarlar da Co-Scientist platformundan yararlanıyor. Google, bu araçların araştırma süreçlerinde “önemli değer” oluşturduğunu ve önümüzdeki aylarda daha fazla kuruma erişim sağlanacağını belirtiyor.

