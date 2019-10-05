Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google’dan sonlandırdığı hizmetler için mezarlık

    Google’ın başarısız hizmetlerinin sayısı oldukça fazla. Cadılar bayramı için Seattle ofisinde hazırlıklar yapan firma, fişi çekilen hizmetlerini bir mezarlık ile sergiliyor.
    6 gün
    5,6b
    1
    9
    Diğer
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Google’dan sonlandırdığı hizmetler için mezarlık
    Tam Boyutta Gör

    Her ne kadar dünyanın en büyük şirketlerinden biri olsa da Google’ın başarısız hizmetlerinin sayısı oldukça fazla. Firma özellikle mesajlaşma ve sosyal medya kısmında firma bir türlü istediğini bulamadı. Haliyle fişi çekilen bu hizmetler de internet ortamında eğlence unsuru haline geldi. Google da Cadılar Bayramı için hazırladığı mezarlıkla bu eğlenceye ayak uydurdu.

    “Killed by Google”

    Google’ın sonlandırdığı ürünler için bir mezarlık halihazırda bulunuyor. Killed by Google isimli sitede firmanın fişini çektiği tüm hizmetlerini görebiliyorsunuz. Google’ın Seattle ofisi de bu siteden etkilenerek kendi mezarlığını hazırlamışa benziyor. Her ne kadar tüm hizmetler sığmasa da hazırlanan mezarlıkta Picasa, Google Buzz, Google Reader, Orkut, Google Wave, Google+ markaları bulunuyor.

    Bunların en yakın tarihli olanı ve en çok ses getireni sosyal medya platformu Google+. Ancak daha önce belirttiğimiz gibi liste maalesef bu kadar küçük değil. Bu bağlantı üzerinden Killed by Google’a ulaşarak sonlandırılan veya sonlandırılması planlanan Google hizmetlerinin listesini inceleyebilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Delikli ekrana sahip Huawei Enjoy 10 geliyor"

    Fotoğrafı Google Chrome ekibinin liderlerinden Dana Fried sayesinde görebildik. Kendisi de Twitter hesabından “Ürkütücü mü yoksa üzücü mü olduğuna karar veremedim.” açıklamasıyla paylaştı. Google tarafından sonlandırılan hizmetlerin sayısı artmaya devam edecek mi, hep birlikte göreceğiz.



    https://www.theverge.com/tldr/2019/10/4/20899198/google-reader-gravestone-crypt-rip-picasa-buzz-wave-orkut Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ERIKCI 6 gün en beğenilen
    Picasa deyince gözümde canlanır koskoca mazi
    Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ussuz 6 gün
    Picasa vardı dimi ya bir ara :d
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    bkaakco 4 gün
    Güler misin ağlar mısın lafı tam uyar herhalde.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    IT Engineer 4 gün
    Picasa güzeldi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    alemburda34 5 gün
    Microsoft ile kapışıyorlar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    s_mail 6 gün
    picassayı şirkette aktif olarak kullanıyoruz. hızlı foto aramada üstüne yok.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ERIKCI 6 gün en beğenilen
    Picasa deyince gözümde canlanır koskoca mazi
    Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    serafon 6 gün
    Sanırım mezar taşlarını ilgili proje ekibinin başı belirlemiş. Orkut bizim mezar taşlarına benziyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    esmerbuyucu 6 gün
    Gizlilik, güvenlik mezarlarının da olmasını beklerdim. Ne de olsa hak getire
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sniper23 6 gün
    Orkut ne efsane idi be.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ussuz 6 gün
    Picasa vardı dimi ya bir ara :d
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Disney artık TV kanallarında Netflix reklamları yayınlamayacak 5 gün Kandaki antibiyotik seviyesini ölçen yama geliştirildi 5 gün Iron Man VR, 28 Şubat’ta PS VR için sunulacak 5 gün Microsoft Surface Pro X ve Surface Laptop 3, kullanıcı dostu yükseltmeye az da olsa izin veriyor 5 gün Note 10 Plus'a belgesel çektik! "Samsung Galaxy Note 10 Plus incelemesi" 5 gün Google, 15 Ekim’de Pixel Buds 2'yi tanıtabilir 5 gün Instagram'a yorum kısıtlama özelliği geliyor 6 gün iPhone 6s ve iPhone 6S Plus için ücretsiz tamir müjdesi 6 gün Paypal, Facebook'un kripto para birimi Libra'ya olan desteğini çekti 6 gün 2020 iPhone modellerinde isimlendirme değişebilir 6 gün Google'ın görüntülü konuşma uygulaması Duo'nun Android sürümüne karanlık mod geldi 6 gün Google, TikTok'un rakibini satın almaya çalışıyor 6 gün ZTE Blade A5 (2020) canlı olarak görüntülendi 6 gün ZTE Blade A5 (2020) canlı olarak görüntülendi 6 gün Nvidia Ampere önümüzdeki sene bizlerle 6 gün Samsung SSD modelleri de oyun hediyeli 6 gün Intel daha gelişmiş QLC ve PLC NAND bellek üzerinde çalışıyor 6 gün Haftaya BİM marketlerde Redmi 6A, A101 marketlerde Galaxy A20 var 6 gün Instagram’da ürünleri satın almadan önce AR ile deneyebileceksiniz 6 gün Microsoft, VR için titreşimli halı patenti aldı 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Google’dan sonlandırdığı hizmetler için mezarlık Sonraki Delikli ekrana sahip Huawei Enjoy 10 geliyor 6 gün iPhone 11'e yoğun talep var: Apple üretimi yüzde 10 artırdı 6 gün Martin Scorsese'den Marvel filmlerine ağır eleştiri 6 gün Adobe Photoshop, Premiere Elements 2020 yeni yapay zeka araçlarıyla geliyor 6 gün Samsung, Çin’deki telefon üretimine son veriyor 6 gün Instax şimdi de mobil fotoğraf yazıcısı geliştirdi 6 gün Mercedes-AMG'nin en yeni kompakt modelleri Türkiye'de satışa sunuldu 6 gün Ekim ayı giriş seviyesi ekran kartlarının ayı olacak: AMD ve Nvidia’dan yeni modeller 6 gün Detroit: Become Human, 3 milyon satış rakamını geride bıraktı 6 gün TikTok’ta hiçbir ücretli politik reklam yer almayacak 6 gün İlk OnePlus 8 görselleri internete düştü 6 gün iPhone 11 ve Apple Watch Series 5’in fiyatı ortaya çıktı 1 hf. Red Dead Redemption 2, PC için 5 Kasım'da oyunculara sunulacak 1 hf. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Passat" talimatı 1 hf. Apple, ekran klavyesinde, mekanik klavye hissi veren yeni bir patent başvurusu yaptı 1 hf. Uber Copter tüm yolcular için JFK Havalimanı yönünde açıldı 1 hf. Elektrik hattından internet desem? "Tenda PH5 Wi-Fi Powerline incelemesi" 1 hf. Apple, hareket yakalama teknolojisi geliştiren IKinema şirketini satın aldı 1 hf. Apple Arcade'de denemeniz gereken 5 oyun 1 hf. Pixel, Samsung, Huawei ve Xiaomi telefonları etkileyen önemli bir Android güvenlik açığı tespit edildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Forumdaki İğrenç Ötesi IRKÇILIK
    DH Forum
    Mansur Yavaş: "Hani pkklıları Dolduruyorduk Belediye'ye, 10000...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim