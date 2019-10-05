Google’dan sonlandırdığı hizmetler için mezarlık

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Her ne kadar dünyanın en büyük şirketlerinden biri olsa da Google’ın başarısız hizmetlerinin sayısı oldukça fazla. Firma özellikle mesajlaşma ve sosyal medya kısmında firma bir türlü istediğini bulamadı. Haliyle fişi çekilen bu hizmetler de internet ortamında eğlence unsuru haline geldi. Google da Cadılar Bayramı için hazırladığı mezarlıkla bu eğlenceye ayak uydurdu.

“Killed by Google”

Google’ın sonlandırdığı ürünler için bir mezarlık halihazırda bulunuyor. Killed by Google isimli sitede firmanın fişini çektiği tüm hizmetlerini görebiliyorsunuz. Google’ın Seattle ofisi de bu siteden etkilenerek kendi mezarlığını hazırlamışa benziyor. Her ne kadar tüm hizmetler sığmasa da hazırlanan mezarlıkta Picasa, Google Buzz, Google Reader, Orkut, Google Wave, Google+ markaları bulunuyor.

Bunların en yakın tarihli olanı ve en çok ses getireni sosyal medya platformu Google+. Ancak daha önce belirttiğimiz gibi liste maalesef bu kadar küçük değil. Bu bağlantı üzerinden Killed by Google’a ulaşarak sonlandırılan veya sonlandırılması planlanan Google hizmetlerinin listesini inceleyebilirsiniz.

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Fotoğrafı Google Chrome ekibinin liderlerinden Dana Fried sayesinde görebildik. Kendisi de Twitter hesabından “Ürkütücü mü yoksa üzücü mü olduğuna karar veremedim.” açıklamasıyla paylaştı. Google tarafından sonlandırılan hizmetlerin sayısı artmaya devam edecek mi, hep birlikte göreceğiz.

https://www.theverge.com/tldr/2019/10/4/20899198/google-reader-gravestone-crypt-rip-picasa-buzz-wave-orkut