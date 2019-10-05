Delikli ekrana sahip Huawei Enjoy 10 geliyor

Huawei geçen ay Çin'de Enjoy 10 Plus adlı bir akıllı telefon çıkarmıştı. Şirket şimdi ise Enjoy 10 üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon geçen yıl Aralık ayında piyasaya süsrülen Enjoy 9'un halefi olacak.

ART-TL00x model numaralı Enjoy 10'un teknik özellikleri Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde ortaya çıktı. Evan Blass da akıllı telefonun basın görselini paylaştı. Görünüşe bakılırsa cihaz Kırmızı ve Yeşil-Mavi degrade renk seçenekleri ile gelecek.

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Enjoy 10, delikli bir ekrana sahip. Arka panelinin sol üst köşesinde LED flaşlı çift kamera var. Telefonda parmak izi tarayıcısının olmaması da giriş seviyesi bir model olacağını gösteriyor. Cihazın SIM tepsisi sol tarafta, ses açma-kapama ve güç tuşları ise sağ tarafta kendine yer bulmuş.

İşlemcisi Kirin 710F olabilir

TENAA listesindeki teknik özelliklere göre telefon 720 x 1.560 piksel çözünürlükte 6.39 inç HD+ ekran ile gelecek. Gücünü ise 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemciden alıyor. Kirin 710F yonga seti olduğuna yönelik bilgiler var.

Huawei Enjoy 10'un arkasında 48 megapiksel ana sensör ve 8 megapiksel lens kombinasyonundan oluşan çift arka kamera görev yapacak. Ön tarafında ise 8 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. 3.900 mAh kapasiteli pil içermesi beklenen telefon hızlı şarjı desteklemeyebilir.