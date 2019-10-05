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    Delikli ekrana sahip Huawei Enjoy 10 geliyor

    Çinli teknoloji devi Huawei çok yakında yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon çıkaracak. Enjoy 10 olarak adlandırılan cihazın TENAA'da listelenmesi ile birlikte teknik özellikleri de ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei geçen ay Çin'de Enjoy 10 Plus adlı bir akıllı telefon çıkarmıştı. Şirket şimdi ise Enjoy 10 üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon geçen yıl Aralık ayında piyasaya süsrülen Enjoy 9'un halefi olacak.
    ART-TL00x model numaralı Enjoy 10'un teknik özellikleri Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde ortaya çıktı. Evan Blass da akıllı telefonun basın görselini paylaştı. Görünüşe bakılırsa cihaz Kırmızı ve Yeşil-Mavi degrade renk seçenekleri ile gelecek.
    Ayrıca Bkz. "İlk OnePlus 8 görselleri internete düştü"
    Enjoy 10, delikli bir ekrana sahip. Arka panelinin sol üst köşesinde LED flaşlı çift kamera var. Telefonda parmak izi tarayıcısının olmaması da giriş seviyesi bir model olacağını gösteriyor. Cihazın SIM tepsisi sol tarafta, ses açma-kapama ve güç tuşları ise sağ tarafta kendine yer bulmuş.

    İşlemcisi Kirin 710F olabilir

    TENAA listesindeki teknik özelliklere göre telefon 720 x 1.560 piksel çözünürlükte 6.39 inç HD+ ekran ile gelecek. Gücünü ise 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemciden alıyor. Kirin 710F yonga seti olduğuna yönelik bilgiler var.
    Huawei Enjoy 10'un arkasında 48 megapiksel ana sensör ve 8 megapiksel lens kombinasyonundan oluşan çift arka kamera görev yapacak. Ön tarafında ise 8 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. 3.900 mAh kapasiteli pil içermesi beklenen telefon hızlı şarjı desteklemeyebilir.


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    zdniz 6 gün en beğenilen
    Bu saatden sonra millet Huawei alıp viruslu apk bulmayamı ugraşacak firmanın yapması gereken tek şey cihazlarını ucuzlatıp piyasa yapmak. Bu saatden sonra kendi işletim sistemi falan hikaye yada boyun egiçek çaldıklarını Amerika ile paylaşacak...
    Bu saatden sonra millet Huawei alıp viruslu apk bulmayamı ugraşacak firmanın yapması gereken tek şey cihazlarını ucuzlatıp piyasa yapmak. Bu saatden sonra kendi...
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    strathmorea 6 gün
    Telefon honor 20 ile bire bir aynı tasarımda tek fark parmak izi okuyucu. Honor 20 amiral gemisi bir telefon, biraz görüntü farkı olmalıydı ne bileyim giriş seviyesi ile tepe model arasında.
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    TheStarBox 6 gün
    Hay Allah cezanı versin Samsung! Ulan delikli ekran nedir!
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    zdniz 6 gün en beğenilen
    Bu saatden sonra millet Huawei alıp viruslu apk bulmayamı ugraşacak firmanın yapması gereken tek şey cihazlarını ucuzlatıp piyasa yapmak. Bu saatden sonra kendi işletim sistemi falan hikaye yada boyun egiçek çaldıklarını Amerika ile paylaşacak...
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    BekirHan 6 gün
    Heeey, heyyyooo! Bana ne be!
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    a_y_k_u_t 6 gün
    Giriş seviyesinde delikli ekran, 3 kamera vb. tasarımları yanlış buluyorum. Bu özelliklere harcanan parayı işlemci, ram, ekran, batarya için harcasalar çok daha fiyat performans cihazlar görürüz.
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