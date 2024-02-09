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    Anlık Bildirim

    Google, Android kullanıcılarını dolandırıcılara karşı koruyan yeni bir araç test ediyor

    Google, Android kullanıcılarını dolandırıcılardan korumak için pilot program başlatıyor. Şirket, Google Play Protect aracılığıyla sahtekarlığa karşı koruma sağlayan yeni bir özelliği test edecek.
    Google, dolandırıcılığa karşı yeni bir araç test ediyor Tam Boyutta Gör
    Google, Android kullanıcılarını dolandırıcılardan korumak için yeni bir pilot program başlatıyor. Şirket yakında Google Play Protect aracılığıyla sahtekarlığa karşı koruma sağlayan yeni bir özelliği test edecek.

    Her ne kadar Google, geçen yıl Play Protect gerçek zamanlı tarama yoluyla uygulama indirme işlemlerini daha güvenli hale getirmiş olsa da şirket, dolandırıcıların sık sık sosyal mühendislik taktikleri kullanarak bu güvenlik önlemlerini aşmaya ve kullanıcıların maddi ve kişisel bilgilerini çalmaya çalıştığını belirtiyor.

    Google, siber suçluların Android telefon kullanıcılarını güvenlik önlemlerini devre dışı bırakmaya ve potansiyel kötü amaçlı yazılım, dolandırıcılık ve kimlik avına yönelik proaktif uyarıları göz ardı etmeye ikna etmek için çeşitli taktikler kullandığını söylüyor. Bu yöntemler sayesinde siber suçlular güvenlik kodlarını, şifreleri ve finansal bilgileri nispeten kolay bir şekilde elde edebilir.

    Harici kaynaklardan yüklenen uygulamalar daha sıkı kontrol edilecek

    Google'a göre, Android telefonlara yapılan kötü amaçlı yazılım yüklemelerinin %95'i mesajlaşma uygulamaları, dosya yöneticileri ve web tarayıcıları gibi internet üzerinden yükleme yapan kaynaklardan geliyor. Bu sorunla mücadele etmek amacıyla Google, önümüzdeki haftalarda yeni bir dolandırıcılık önleme sistemi için pilot program başlatmak üzere Singapur Siber Güvenlik Ajansı (CSA) ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

    Google'ın yeni sistemi mali dolandırıcılık amacıyla sıklıkla suistimal edilen hassas çalışma zamanı izinlerini kullanabilecek uygulamaların kurulumunu analiz edecek ve otomatik olarak engelleyecek. Kullanıcı internet üzerinde bir kaynaktan uygulama yüklemeye çalıştığı her seferde sistem devreye girecek. Sistem, dışarıdan yüklenen bir uygulamanın genellikle dolandırıcılık yapmak için kötüye kullanılan dört çalışma zamanı izni isteyip istemediğine bakacak: RECEIVE_SMS, READ_SMS, BIND_Notifications ve Erişilebilirlik.

    Singapur'daki pilot program sırasında sistem, bu dört izinden herhangi birini beyan eden, dışarıdan yüklenen uygulamaları engelleyecek. Kullanıcılar, Play Protect tarafından uygulamanın kurulumunun otomatik olarak engellediğini bildiren bir mesaj görecekler. Google, pilot programının ne zaman sona ereceğini veya diğer pazarlardaki Android telefon kullanıcılarının bu yeni sistemden ne zaman yararlanabileceğini açıklamadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 2 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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