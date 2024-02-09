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    Google Bard, Gemini oldu: İşte Türkiye fiyatı ve tüm detaylar

    Google’ın yapay zekalı sohbet aracı olan Bard, bugün isim değiştirerek Gemini oldu. Bu isim değişikliğiyle birlikte Gemini Advanced Türkiye fiyatı ve diğer detaylar açıklandı.

    Google, bir süre önce gerçekleştirdiği basın toplantısı kapsamında yapay zeka odaklı bir takım yeni güncellemeler duyurdu. Bunlardan en dikkat çekeni ise bir isim değişikliği. Geçtiğimiz yıldan bu yana hayatımızda olan ChatGPT rakibi Google Bard artık Gemini olarak adlandırılacak. Temel sürüm ücretsiz olarak kalmaya devam edecek. Hatırlanacağı üzere Gemini, geçtiğimiz aylarda tanıtılan Google’ın yeni yapay zeka modeliydi.

    Değişiklikler sadece isim değişikliğiyle de sınırlı değil. Gemini Advanced artık Google One Al Premium planına dahil edilmiş durumda. Ek olarak Android için ayrı bir Gemini uygulaması olacak. iOS kullanıcıları ise Gemini'a Google uygulamasıyla erişim sağlayacak.

    Gemini Advanced çıktı

    Google, Gemini yapay zekasını tanıttığında en gelişmiş sürümü olan Ultra modelinin daha sonra çıkacağını söylemişti. Şimdi ise bu Ultra versiyonu Gemini Advanced ile yayınlanmış durumda. Ultra’nın yer aldığı Gemini Advanced, akıl yürütme, talimatları takip etme, kodlama ve yaratıcı işbirliği konularında çok daha yetenekli yeni bir deneyim sağlayacak. Örneğin, öğrenme tarzınıza göre uyarlanmış kişisel bir öğretmen olabilecek ya da bir içerik stratejisi planlamanıza yardımcı olan yaratıcı eşlikçi olabilecek.

    Google Bard, Gemini oldu: İşte Türkiye fiyatı ve tüm detaylar Tam Boyutta Gör
    Gemini Ultra’nın hem dünya bilgisini hem de problem çözme yeteneklerini test etmek için matematik, fizik, tarih, hukuk, tıp gibi 57 konunun birleşimini kullanan MMLU (büyük çoklu görev dil anlayışı) konusunda alanında uzman insanlardan daha iyi performans gösteren ilk model olduğunun da altını çizelim.

    Gemini Advanced ile Ultra’ya erişmek için Google One Al Premium planına katılmak gerekiyor. Türkçe ve Türkiye desteğine sahip olan Gemini Advanced ve Google One Al Premium, ilk 2 ay ücretsiz olarak kullanılabilecek. Sonraki aylar için ise fiyat 719 TL. Google One ile ayrıca 2 TB depolama alanı ve diğer One Premium avantajlarının hepsi kullanılabilecek. Ayrıca Gemini yakında Gmail, Dokümanlar ve daha fazla üründe kullanılabilecek.

    Gemini her ürüne gelecek

    Google Bard, Gemini oldu: İşte Türkiye fiyatı ve tüm detaylar Tam Boyutta Gör
    Gemini modelleri, Workspace ve Google Cloud gibi insanların ve işletmelerin her gün kullandığı ürünlere de geliyor. Şimdiden 1 milyondan fazla kişi, Duet AI aracılığıyla üretkenliklerini ve yaratıcılıklarını artırmak için Yazmama yardım et gibi özellikleri kullanıyor. Duet AI, Workspace için Gemini'ye dönüşecek ve yakında Google One AI Premium planına sahip tüketiciler Gemini'yi Gmail, Docs, Sheets, Slides ve Meet'te kullanabilecek.

    Cloud müşterileri için Duet AI da önümüzdeki haftalarda Gemini'ye dönüşecek. Gemini, şirketlerin üretkenliği artırmasına, geliştiricilerin daha hızlı kod yazmasına ve kuruluşların kendilerini siber saldırılardan korumasına yardımcı olacak ve sayısız başka fayda sağlayacak.

    Mobilde Gemini

    Yukarıda dediğimiz gibi Gemini artık mobil platformlara da gelmiş durumda. Google, Gemini’yi hem Android’e hem de iOS’a getiriyor. iOS kullanıcıları Gemini’ye Google uygulaması aracılığıyla erişebilecek.

    Android için Gemini uygulamasını indirirseniz ya da Google Asistan'ı seçerseniz, uygulamadan ya da normalde Google Asistan'ı etkinleştirdiğiniz herhangi bir yerden (belirli telefonlarda güç düğmesine basarak ya da köşeden kaydırarak veya "Hey Google" diyerek) Gemini'ye erişilebilecek. Anladığım kadarıyla bu ekleme şimdilik devrimsel bir yenilik veya yetenek getirmiyor. Samsung’un Galaxy AI’da yaptıkları gibi (ki, o da Google altyapısını kullanıyordu) benzer işlevler sağlanacak.

    iOS için Gemini'ye doğrudan Google uygulamasından erişilecek. Bu erişim önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak. Aynı işlevler sunulacak. Gemini bugünden itibaren ABD'deki Android ve iOS telefonlarda İngilizce olarak kullanıma sunuluyor. Önümüzdeki günlerde Japonca, Korece ve Birleşik Krallık, İsviçre ile Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri ile ilişkili bölgeleri dışında global olarak İngilizce olarak çıkacak. Yakında daha fazla ülke ve dil eklenecek.

    Kaynakça https://blog.google/products/gemini/bard-gemini-advanced-app/ https://blog.google/technology/ai/google-gemini-update-sundar-pichai-2024/ https://gemini.google.com/updates https://one.google.com/about/plans?hl=tr
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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