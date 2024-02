Google Bard, Gemini oldu: İşte Türkiye fiyatı ve tüm detaylar

Google, bir süre önce gerçekleştirdiği basın toplantısı kapsamında yapay zeka odaklı bir takım yeni güncellemeler duyurdu. Bunlardan en dikkat çekeni ise bir isim değişikliği. Geçtiğimiz yıldan bu yana hayatımızda olan ChatGPT rakibi Google Bard artık Gemini olarak adlandırılacak. Temel sürüm ücretsiz olarak kalmaya devam edecek. Hatırlanacağı üzere Gemini, geçtiğimiz aylarda tanıtılan Google’ın yeni yapay zeka modeliydi.

Değişiklikler sadece isim değişikliğiyle de sınırlı değil. Gemini Advanced artık Google One Al Premium planına dahil edilmiş durumda. Ek olarak Android için ayrı bir Gemini uygulaması olacak. iOS kullanıcıları ise Gemini'a Google uygulamasıyla erişim sağlayacak.

Gemini Advanced çıktı

Google, Gemini yapay zekasını tanıttığında en gelişmiş sürümü olan Ultra modelinin daha sonra çıkacağını söylemişti. Şimdi ise bu Ultra versiyonu Gemini Advanced ile yayınlanmış durumda. Ultra’nın yer aldığı Gemini Advanced, akıl yürütme, talimatları takip etme, kodlama ve yaratıcı işbirliği konularında çok daha yetenekli yeni bir deneyim sağlayacak. Örneğin, öğrenme tarzınıza göre uyarlanmış kişisel bir öğretmen olabilecek ya da bir içerik stratejisi planlamanıza yardımcı olan yaratıcı eşlikçi olabilecek.

Tam Boyutta Gör Gemini Ultra’nın hem dünya bilgisini hem de problem çözme yeteneklerini test etmek için matematik, fizik, tarih, hukuk, tıp gibi 57 konunun birleşimini kullanan MMLU (büyük çoklu görev dil anlayışı) konusunda alanında uzman insanlardan daha iyi performans gösteren ilk model olduğunun da altını çizelim.

Gemini Advanced ile Ultra’ya erişmek için Google One Al Premium planına katılmak gerekiyor. Türkçe ve Türkiye desteğine sahip olan Gemini Advanced ve Google One Al Premium, ilk 2 ay ücretsiz olarak kullanılabilecek. Sonraki aylar için ise fiyat 719 TL. Google One ile ayrıca 2 TB depolama alanı ve diğer One Premium avantajlarının hepsi kullanılabilecek. Ayrıca Gemini yakında Gmail, Dokümanlar ve daha fazla üründe kullanılabilecek.

Gemini her ürüne gelecek

Tam Boyutta Gör Gemini modelleri, Workspace ve Google Cloud gibi insanların ve işletmelerin her gün kullandığı ürünlere de geliyor. Şimdiden 1 milyondan fazla kişi, Duet AI aracılığıyla üretkenliklerini ve yaratıcılıklarını artırmak için Yazmama yardım et gibi özellikleri kullanıyor. Duet AI, Workspace için Gemini'ye dönüşecek ve yakında Google One AI Premium planına sahip tüketiciler Gemini'yi Gmail, Docs, Sheets, Slides ve Meet'te kullanabilecek.

Cloud müşterileri için Duet AI da önümüzdeki haftalarda Gemini'ye dönüşecek. Gemini, şirketlerin üretkenliği artırmasına, geliştiricilerin daha hızlı kod yazmasına ve kuruluşların kendilerini siber saldırılardan korumasına yardımcı olacak ve sayısız başka fayda sağlayacak.

Mobilde Gemini

Yukarıda dediğimiz gibi Gemini artık mobil platformlara da gelmiş durumda. Google, Gemini’yi hem Android’e hem de iOS’a getiriyor. iOS kullanıcıları Gemini’ye Google uygulaması aracılığıyla erişebilecek.

Android için Gemini uygulamasını indirirseniz ya da Google Asistan'ı seçerseniz, uygulamadan ya da normalde Google Asistan'ı etkinleştirdiğiniz herhangi bir yerden (belirli telefonlarda güç düğmesine basarak ya da köşeden kaydırarak veya "Hey Google" diyerek) Gemini'ye erişilebilecek. Anladığım kadarıyla bu ekleme şimdilik devrimsel bir yenilik veya yetenek getirmiyor. Samsung’un Galaxy AI’da yaptıkları gibi (ki, o da Google altyapısını kullanıyordu) benzer işlevler sağlanacak.

iOS için Gemini'ye doğrudan Google uygulamasından erişilecek. Bu erişim önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak. Aynı işlevler sunulacak. Gemini bugünden itibaren ABD'deki Android ve iOS telefonlarda İngilizce olarak kullanıma sunuluyor. Önümüzdeki günlerde Japonca, Korece ve Birleşik Krallık, İsviçre ile Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri ile ilişkili bölgeleri dışında global olarak İngilizce olarak çıkacak. Yakında daha fazla ülke ve dil eklenecek.

Google Bard, Gemini oldu: İşte Türkiye fiyatı ve tüm detaylar