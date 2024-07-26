Google'ın çatı şirketi Alphabet ne kadar kazandığını açıkladı

Google'ın ana şirketi Alphabet, beklentilerin üzerinde gelir ve kazanç açıkladı
Yapılan açıklamaya göre şirketin toplam geliri, ikinci çeyrekte 85 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Şirket, ilk çeyrekte 80 milyar dolar gelir elde etmişti. ABD'li şirket geçen yılın aynı dönemine kıyasla gelirlerini yüzde 14 artırmayı başardı.
Google'ın faaliyet karına baktığımızda 23,6 milyar dolar elde edildiğini görüyoruz. Bu da 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 28,96 artış anlamına geliyor. Şirketin bu denli yüksek gelire ulaşmasının nedenleri arasında yapay zeka, bulut hizmetleri, reklamlar ve arama yer alıyor.
Google'n en büyük gelir kaynağı ise reklamlar oldu. Şirketin tüm reklam satışlarından geliri yıllık yüzde 11 artarak 64 milyar dolara yükseldi. Öte yandan, Google'ın bulut hizmetleri ilk kez 10 milyar dolar gelire ve 1 milyar dolar net kara ulaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.