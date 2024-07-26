Google'ın çatı şirketi Alphabet ne kadar kazandığını açıkladı

Tam Boyutta Gör Google'ın ana şirketi Alphabet, 2024 yılının ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını paylaştı. Şirket, bu dönemde oldukça başarılı bir performans sergileyerek beklentilerin üzerinde bir gelir elde etti.

Google'ın ana şirketi Alphabet, beklentilerin üzerinde gelir ve kazanç açıkladı

Yapılan açıklamaya göre şirketin toplam geliri, ikinci çeyrekte 85 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Şirket, ilk çeyrekte 80 milyar dolar gelir elde etmişti. ABD'li şirket geçen yılın aynı dönemine kıyasla gelirlerini yüzde 14 artırmayı başardı.

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Google'ın faaliyet karına baktığımızda 23,6 milyar dolar elde edildiğini görüyoruz. Bu da 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 28,96 artış anlamına geliyor. Şirketin bu denli yüksek gelire ulaşmasının nedenleri arasında yapay zeka, bulut hizmetleri, reklamlar ve arama yer alıyor.

Google'n en büyük gelir kaynağı ise reklamlar oldu. Şirketin tüm reklam satışlarından geliri yıllık yüzde 11 artarak 64 milyar dolara yükseldi. Öte yandan, Google'ın bulut hizmetleri ilk kez 10 milyar dolar gelire ve 1 milyar dolar net kara ulaştı.

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