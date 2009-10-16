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Google e-kitap mağazası açmaya hazırlanıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,9b
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14
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Google e-kitap mağazası açmaya hazırlanıyor
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Teknoloji dünyasına arama motoruyla giren, yakında zamanda İşletim sistemleri ile farklı pazarlara da açılan Google bu politikasını sürdürmeye devam edecek. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google, “Google Editions” adıyla evrensel elektronik kitap dükkanının planları arasında olduğunu açıkladı.

Internet tarayıcısına sahip her türlü bilgisayar, akıllı telefon, e-kitap okuyucularıyla uyumlu olacağı açıklanan Google Editions, bu alanda evrensel olan birkaç mağazadan biri olacak. 400 bin ile 600 bin arasında kitapın satışa sunulacağı mağazada ödemeler de Google Checkout üzerinden yapılacak ve gelirlerin büyük bir kısmı yayıncılara verilecek. Kullanıcıya satın alınan kitapların çevrimdışı olarak ulaşabilmek imkanı verecek olan “Google Editions” da kitapların hangi fiyat aralığında satılacağı ise şimdilik belli değil.

Amerika'da elektronik kitap sektörü büyük firmaların ilgisini son zamanlarda daha çok çekmeye başladı. Amazon popüler kitap okuyucusu Kindle'ın uluslarası bir versiyonunu çıkartacağını duyururken, Apple'ın da Mac Tablet'le birlikte iTunes Store'un içersinde bir kitap dükkanı açacağı konuşuluyor. Google, 2004 yılından bu yana devam eden "Google Book" hizmeti ile özgür kitapların tamamını ve lisanslı kitaplarda ise yayıncıların izin verdiği kadarını taratarak kullanıcıların hizmetine sunuyor. Google Book Ekim ayı itibariyle 10 milyonu aşkın kitap içeriyor.


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wrhost 10 yıl
donanımsal bir e-book reader olmadan açıkcası bilgisayar başında okumak çok rahatsız edici
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emreturr 10 yıl
elektronik kitabın bence en büyük avantajı , kitapların yer kaplamaması olur. 1000 tane kitap duvarları işgal ederken, 1000 tane e book ise küçük bir kutuya sığabilir.



ufoss.com/...
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acbold 10 yıl
ben kitap okumuyorum ki. e-kitap okuyayım :D
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EdwardElric 10 yıl
İnsan heryere kitap götüremez bence e kitap işi çok iyi oldu.
Eğer bedava yayınladığı kitaplar olursa bende okurum.
Fiyatlar makul olursa satın bile alabilirim.
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oyuncakbebek 10 yıl
nasıl olacak acaba?
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MissedCall 10 yıl
E-kitap okuyanlar için güzel bir haber.
Bana e-kitap okurken kitap okuyor gibi gelmiyor.İster telefonda ister pc önünde rahat edemiyorum.
Bir de kitap okurken kitabı aldığımdaki heyecan...Kapağına,arka kapağına heryerine bir göz gezdiririm.İyi ki aldım derim.

Ama e-kitap'ta böyle olmaz,olamaz işte.
E-kitap okumam,okusam da para vermem.Para verecek kişinin de çok çıkacağını zannetmiyorum.Yakında korsan Google e-kitapları piyasaya düşecektir.
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PHI 10 yıl
Acil bi bilgi falan gerekmedikçe e-kitap olayına pek girmiyorum. O an falan lazım olursa araştırıyorum ama "hadi bi e-kitap indireyim de okuyayım" dediğim bi an yok hiç. Kitap kokusunu almak, sayfaları çevirmek... Değişilmez dijital yaşama bence :)

Tabii ki Google'ın bu hizmeti muazzam bir şey. O ayrı. Ama kitaplar... Vazgeçilmez.
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