Google e-kitap mağazası açmaya hazırlanıyor

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Teknoloji dünyasına arama motoruyla giren, yakında zamanda İşletim sistemleri ile farklı pazarlara da açılan Google bu politikasını sürdürmeye devam edecek. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google, “Google Editions” adıyla evrensel elektronik kitap dükkanının planları arasında olduğunu açıkladı.

Internet tarayıcısına sahip her türlü bilgisayar, akıllı telefon, e-kitap okuyucularıyla uyumlu olacağı açıklanan Google Editions, bu alanda evrensel olan birkaç mağazadan biri olacak. 400 bin ile 600 bin arasında kitapın satışa sunulacağı mağazada ödemeler de Google Checkout üzerinden yapılacak ve gelirlerin büyük bir kısmı yayıncılara verilecek. Kullanıcıya satın alınan kitapların çevrimdışı olarak ulaşabilmek imkanı verecek olan “Google Editions” da kitapların hangi fiyat aralığında satılacağı ise şimdilik belli değil.

Amerika'da elektronik kitap sektörü büyük firmaların ilgisini son zamanlarda daha çok çekmeye başladı. Amazon popüler kitap okuyucusu Kindle'ın uluslarası bir versiyonunu çıkartacağını duyururken, Apple'ın da Mac Tablet'le birlikte iTunes Store'un içersinde bir kitap dükkanı açacağı konuşuluyor. Google, 2004 yılından bu yana devam eden "Google Book" hizmeti ile özgür kitapların tamamını ve lisanslı kitaplarda ise yayıncıların izin verdiği kadarını taratarak kullanıcıların hizmetine sunuyor. Google Book Ekim ayı itibariyle 10 milyonu aşkın kitap içeriyor.