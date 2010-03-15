Google, gelişmekte olan ülkeler için Nexus One'da değişikliğe gidebilir

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Google'ın bu yılın başında Amerika'da satışa sunduğu Nexus One, diğer ülkelerde karşımızı daha farklı şekilde çıkabilir. Tech Tree'da yayınlanan habere göre Nexus One gelişmekte olan ülkelerde daha düşük özelliklerle satışa sunulabilir.

Haberde yer verilen iddiaya göre daha düşük özellikleri ve daha ince tasarımıyla Nexus One'ın mevcut satış fiyatı daha aşağı çekilecek ve bu sayede gelişmekte olan ülkelerdeki pazarlarda daha rahat tutunması sağlanacak. Bu ülkelerden biri olan Hindistan'da önümüzdeki dönemde satışa sunulması beklenen Nexus One'ın, orjinalinden ne gibi farklılıkları olacağı bilinmiyor ancak 3.7 inçlik ekranı ve Snapdragon işlemcisinde değişiklik olmayacağı, asıl farklılığın depolama alanı ve kamerasından kaynaklanacağı düşünülüyor.