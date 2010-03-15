Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, gelişmekte olan ülkeler için Nexus One'da değişikliğe gidebilir

9 yıl
7,6b
1
3
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google, gelişmekte olan ülkeler için Nexus One'da değişikliğe gidebilir
Tam Boyutta Gör

Google'ın bu yılın başında Amerika'da satışa sunduğu Nexus One, diğer ülkelerde karşımızı daha farklı şekilde çıkabilir. Tech Tree'da yayınlanan habere göre Nexus One gelişmekte olan ülkelerde daha düşük özelliklerle satışa sunulabilir.

Haberde yer verilen iddiaya göre daha düşük özellikleri ve daha ince tasarımıyla Nexus One'ın mevcut satış fiyatı daha aşağı çekilecek ve bu sayede gelişmekte olan ülkelerdeki pazarlarda daha rahat tutunması sağlanacak. Bu ülkelerden biri olan Hindistan'da önümüzdeki dönemde satışa sunulması beklenen Nexus One'ın, orjinalinden ne gibi farklılıkları olacağı bilinmiyor ancak 3.7 inçlik ekranı ve Snapdragon işlemcisinde değişiklik olmayacağı, asıl farklılığın depolama alanı ve kamerasından kaynaklanacağı düşünülüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Momo-Oz 9 yıl
olmaz kaldırmazlar onu para geliyo nası olsa, para baldan tatlıdır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 9 yıl
şı ttnet ilanına gıcık oldum hha kaldırın artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTasci 9 yıl
ülkemiz cia'e göre gelişmiş, oecd'ye göre gelişmekte. ikisini birden getirirler artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim