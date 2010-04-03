Google, Gmail'i iPad için uyarlıyor

Google, e-posta hizmeti olan Gmail'i Apple iPad ve HTML 5 destekli tarayıcılar kullanacak olan tabletler için yeniden yapılandırıyor.

Google'ın Gmail sayfasının iPad için uyarlanmış modelinde gelen kutusu listesi ekranın sol tarafında, açılan postaların içeriği ise ekranın sağ tarafında görüntülenecek. Diğer butonlar ve erişim seçenekleri ise ekranın üst tarafında konumlandırılacak. Görsel arabirimin iPad'e özel olmadığı belirtilirken, bu görsel arayüzün HTML 5 destekli internet tarayıcısı kullanan bütün tabletlerde kullanılabileceği açıklandı