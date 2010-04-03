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Google, Gmail'i iPad için uyarlıyor

Google, Gmail hizmetini Apple iPad ve HTML 5 destekli tabletler için yeniden yapılandırıyor
9 yıl
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Anakart
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Google, e-posta hizmeti olan Gmail'i Apple iPad ve HTML 5 destekli tarayıcılar kullanacak olan tabletler için yeniden yapılandırıyor.

Google'ın Gmail sayfasının iPad için uyarlanmış modelinde gelen kutusu listesi ekranın sol tarafında, açılan postaların içeriği ise ekranın sağ tarafında görüntülenecek. Diğer butonlar ve erişim seçenekleri ise ekranın üst tarafında konumlandırılacak. Görsel arabirimin iPad'e özel olmadığı belirtilirken, bu görsel arayüzün HTML 5 destekli internet tarayıcısı kullanan bütün tabletlerde kullanılabileceği açıklandı


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umtyilmz 9 yıl
iPad da iPhone gibi kendi alaninda oncu ve takip edilen cihaz olacak gibi, "iPad Killer" laflarini cok duyariz diye tahmin ediyorum
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sertacaygun 9 yıl
Apple'ın elinde ne biçim bir güç varsa artık...
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Kuray 9 yıl
Bunun yerine app yapsa :)
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Seyfülislam 9 yıl

sertacaygun
Apple'ın elinde ne biçim bir güç varsa artık...

Daha çok google'ın gucudur bu.
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