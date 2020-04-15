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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google güvenlik kameralarının kalitesini de düşürüyor

    Bir süredir internet ağının daha iyi kullanımı amacıyla hamleler atılıyor. Google güvenlik kameralarının kalitesini düşürerek ağdaki yükü hafifletmeyi amaçlıyor.
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    Güvenlik
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Google güvenlik kameralarının kalitesini de düşürüyor

    Koronavirüs’ün yayılmasıyla birlikte insanlar evlerine çekildi. İş ve eğitimin yanı sıra internet kullanımındaki genel artış firmaları ağdaki yükü dengelemeye yönelik hamlelere itti. Google sahibi olduğu Nest’le ilgili yeni bir karar aldı.

    Kalite düşürülecek

    Google güvenlik kamera çözümlerinin kalesi eğer varsayılandan yüksek bir seviyeye ayarlandıysa kalitesinin standart hale çekecek. Eğer kullanıcı varsayılandan daha düşük bir kalite seçeneği seçtiyse herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

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     Ayrıca, Google isteyenlerin değişikliğe yeniden yüksek kaliteyi seçebileceklerinin de altını çizmiş. Diğer taraftan firma yaptığı değişikliği internetteki yoğun kullanım dönemi sona erdiğinde geri alacak.

    Reklam sağlayıcısının kararı şimdilik ABD ile sınırlı kalsa da ilerleyen günlerde kapsama alanının genişleyip genişlemeyeceği ise bilinmiyor. Ek olarak Ambient Mode’da Nest cihazından Chromecast çözümlerine aktarılan fotoğrafların çözünürlüğü düşürüldüğü gibi değişim internali de uzatılacak.

    Ayrıca Bkz. "Windows 10 yapı 1809’un destek süresi uzatıldı"

    Son olarak bu strateji daha önce Youtube’da varsayılan kalitenin 480p’ye düşürülmesiyle de görülmüştü. Benzer şekilde yine dileyen HD çözünürlüğü seçmekte özgürdü. Diğer taraftan Netflix, Amazon ve Apple da yayın servislerinde ağ kullanımını optimize etmeye yönelik önlemler almıştı. Sony ise PlayStation Network’ten indirmeleri yavaşlatmıştı.



    https://www.theverge.com/2020/4/14/21221423/google-nest-camera-reduce-video-quality-bandwidth-covid-19-pandemic Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 24 dk. yeni yorumcu
    Google hangi pazara girerse girsin başarı ile çıkıyor
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