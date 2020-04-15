Google güvenlik kameralarının kalitesini de düşürüyor

Koronavirüs’ün yayılmasıyla birlikte insanlar evlerine çekildi. İş ve eğitimin yanı sıra internet kullanımındaki genel artış firmaları ağdaki yükü dengelemeye yönelik hamlelere itti. Google sahibi olduğu Nest’le ilgili yeni bir karar aldı.

Kalite düşürülecek

Google güvenlik kamera çözümlerinin kalesi eğer varsayılandan yüksek bir seviyeye ayarlandıysa kalitesinin standart hale çekecek. Eğer kullanıcı varsayılandan daha düşük bir kalite seçeneği seçtiyse herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

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Ayrıca, Google isteyenlerin değişikliğe yeniden yüksek kaliteyi seçebileceklerinin de altını çizmiş. Diğer taraftan firma yaptığı değişikliği internetteki yoğun kullanım dönemi sona erdiğinde geri alacak.

Reklam sağlayıcısının kararı şimdilik ABD ile sınırlı kalsa da ilerleyen günlerde kapsama alanının genişleyip genişlemeyeceği ise bilinmiyor. Ek olarak Ambient Mode’da Nest cihazından Chromecast çözümlerine aktarılan fotoğrafların çözünürlüğü düşürüldüğü gibi değişim internali de uzatılacak.

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Son olarak bu strateji daha önce Youtube’da varsayılan kalitenin 480p’ye düşürülmesiyle de görülmüştü. Benzer şekilde yine dileyen HD çözünürlüğü seçmekte özgürdü. Diğer taraftan Netflix, Amazon ve Apple da yayın servislerinde ağ kullanımını optimize etmeye yönelik önlemler almıştı. Sony ise PlayStation Network’ten indirmeleri yavaşlatmıştı.

https://www.theverge.com/2020/4/14/21221423/google-nest-camera-reduce-video-quality-bandwidth-covid-19-pandemic

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