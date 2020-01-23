Google’ın da katkısıyla bugüne kadarki en yüksek çözünürlüklü beyin haritası yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Google ve Janelie Araştırma Kampüsü’nde görev yapan bilim insanları, bir hayvanın beynine ait bugüne kadar çıkarılmış en yüksek çözünürlüklü haritayı yayınladı. Meyve sineği (sirke sineği) beynine ait olan üç boyutlu haritada, hayvanın beyninin dörtte birini oluşturan 25 bin adet nöronun görüntüsü yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Hindistan, ilk insansı robotunu bu yıl uzaya gönderiyor"

İlginizi Çekebilir

Güvenli otonom araçların sırrı uçaklarda yatıyor olabilir

Paylaşılan bilgilere göre oldukça zorlu bir süreç sonrası elde edilen görüntüde sineğin beyninin ilgili bölümü ilk etapta 20 mikronluk dilimlere ayrılmış. Tarayıcı özelliği bulunan bir elektron mikroskobundan geçirilen bu parçalardan elde edilen görüntüler ise daha sonra teker teker birbirine eklenmiş. Bilim insanlarına göre harita o kadar detaylı ki nöronların diğer nöronlara mesaj iletmesine olanak tanıyan özelleşmiş bağlantı noktaları olarak tanımlanan 20 milyon sinaps dahi izlenebiliyor.

İnsan beyni haritası için zamana ihtiyaç var

Aşağıdaki videoda da izlenebilen gelişme, yukarıda bahsettiğimiz gibi meyve sineği beyninin sadece dörtte birini gösteriyor. Hayvanın beyninde ortalama 100 bin adet nöron olduğu düşünüldüğünde tüm beynin haritasının çıkarılması sonucu elde edilecek görüntünün muhtemel detayları ise merak uyandırıcı.

Ortalama bir insan beyninin sahip olduğu 86 milyar nöronun haritalanması için önümüzde uzun bir süre olsa da sıçrama tahtası görevi gören bu tür gelişmeler, bilim dünyasının kat ettiği yolu görmemiz açısından oldukça önemli.

https://www.engadget.com/2020/01/22/google-brain-connectivity-map/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.