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    Google’ın da katkısıyla bugüne kadarki en yüksek çözünürlüklü beyin haritası yayınlandı

    Bir hayvanın beynine ait bugüne kadar çıkarılmış en yüksek çözünürlüklü harita, Google ve Janelie Araştırma Kampüsü’nde görev yapan bilim insanları tarafından yayınlandı. Harita, meyve sineğine ait.
    18 sa.
    3,5b
    8
    15
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Google’ın da katkısıyla bugüne kadarki en yüksek çözünürlüklü beyin haritası yayınlandı
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    Google ve Janelie Araştırma Kampüsü’nde görev yapan bilim insanları, bir hayvanın beynine ait bugüne kadar çıkarılmış en yüksek çözünürlüklü haritayı yayınladı. Meyve sineği (sirke sineği) beynine ait olan üç boyutlu haritada, hayvanın beyninin dörtte birini oluşturan 25 bin adet nöronun görüntüsü yer alıyor.

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    Paylaşılan bilgilere göre oldukça zorlu bir süreç sonrası elde edilen görüntüde sineğin beyninin ilgili bölümü ilk etapta 20 mikronluk dilimlere ayrılmış. Tarayıcı özelliği bulunan bir elektron mikroskobundan geçirilen bu parçalardan elde edilen görüntüler ise daha sonra teker teker birbirine eklenmiş. Bilim insanlarına göre harita o kadar detaylı ki nöronların diğer nöronlara mesaj iletmesine olanak tanıyan özelleşmiş bağlantı noktaları olarak tanımlanan 20 milyon sinaps dahi izlenebiliyor.

    İnsan beyni haritası için zamana ihtiyaç var

    Aşağıdaki videoda da izlenebilen gelişme, yukarıda bahsettiğimiz gibi meyve sineği beyninin sadece dörtte birini gösteriyor. Hayvanın beyninde ortalama 100 bin adet nöron olduğu düşünüldüğünde tüm beynin haritasının çıkarılması sonucu elde edilecek görüntünün muhtemel detayları ise merak uyandırıcı.

    Google’ın da katkısıyla bugüne kadarki en yüksek çözünürlüklü beyin haritası yayınlandı

    Ortalama bir insan beyninin sahip olduğu 86 milyar nöronun haritalanması için önümüzde uzun bir süre olsa da sıçrama tahtası görevi gören bu tür gelişmeler, bilim dünyasının kat ettiği yolu görmemiz açısından oldukça önemli.



    https://www.engadget.com/2020/01/22/google-brain-connectivity-map/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    dark_prince60 17 sa. en beğenilen
    Şunu görüpte hala yaşamın tesadüfler sonucu meydana geldiğini savunmak... ne bileyim insanın kör veya zihinsel bir engeli olması lazım.
    5 Yanıt Yanıtla +39
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    kaazto28 17 sa. dark_prince60
    İnkar ve tesadüf demenin tek bir nedeni var. Ego veya nefsin her istediğini yapıp sonucunda cezayı yememek için yok saymak...

    Herşeyi geçin de insanın içindeki sonsuzluğa olan aşk, sonsuz bir varlığın olmasına delalet eder. Aşkı şehvetle karıştırmayın.
    İnkar ve tesadüf demenin tek bir nedeni var. Ego veya nefsin her istediğini yapıp sonucunda cezayı yememek için yok saymak... Herşeyi geçin de insanın ...
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    Yanıtla +12
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    Stanislas Xavier 15 sa.
    1000 yıl önce aya güneşe bakıp aynı hislere kapılıyordu insanlar. Bugün bunların bir numarası kalmadı tanrıyı destekleyecek, bilim üzerlerindeki sır perdesini söküp attı. Aydan güneşten daha karışık şeylere geldi sıra sonra Tanrı delili diye, bilim zamanla hepsini fanilerin idrak edeceği şekilde açıkladıkça daha gizemli daha karmaşık olanı bulup onun sayesinde var ettiler tanrılarını, şimdi de tüm bu gizemleri çözüp dinleri peri masalına çeviren beynin "muhteşemliği" karşısında heyecanlanıp aynı coşku ile tanrı var diyorlar.
    İşin komiği tek belirli bir tanrıya da işaret etmiyor ki bu akıl yürütme biçimi, herkes kendi tanrısının marifeti olarak yorumlayabilir gördüğü tüm güzellikleri.
    1000 yıl önce aya güneşe bakıp aynı hislere kapılıyordu insanlar. Bugün bunların bir numarası kalmadı tanrıyı destekleyecek, bilim üzerlerindeki sır perdesini s...
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    Yanıtla +10
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    SEO19 17 dk.
    yeni işlemci yaparken işe yarar sanırım :D
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    sdbz 4 sa.
    Bu aptal bir sineğin beynini üreten teknoloji mi üstün, milyarlarca dolarlık cihazlarla o minik beynin 1/4'ünü zar zor haritalayabilen teknoloji mi?
    1 Yanıt Yanıtla
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    YaKuBuX 3 sa. sdbz
    Teknoloji gökten zembille inen bir şey değil.Zamanla gelişir.100 sene önce atların asla tedavülden kalkıp arabaların yerini alamayacağını söyleyen hayal bile edemeyen insanlar var tarihte.Şu an ki durum malum tabi.
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    darkfriairs 5 sa.
    Ateistler ve din alimleri gelmiş.
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    Stanislas Xavier 15 sa.
    1000 yıl önce aya güneşe bakıp aynı hislere kapılıyordu insanlar. Bugün bunların bir numarası kalmadı tanrıyı destekleyecek, bilim üzerlerindeki sır perdesini söküp attı. Aydan güneşten daha karışık şeylere geldi sıra sonra Tanrı delili diye, bilim zamanla hepsini fanilerin idrak edeceği şekilde açıkladıkça daha gizemli daha karmaşık olanı bulup onun sayesinde var ettiler tanrılarını, şimdi de tüm bu gizemleri çözüp dinleri peri masalına çeviren beynin "muhteşemliği" karşısında heyecanlanıp aynı coşku ile tanrı var diyorlar.
    İşin komiği tek belirli bir tanrıya da işaret etmiyor ki bu akıl yürütme biçimi, herkes kendi tanrısının marifeti olarak yorumlayabilir gördüğü tüm güzellikleri.
    Yanıtla +10
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    dark_prince60 17 sa. en beğenilen
    Şunu görüpte hala yaşamın tesadüfler sonucu meydana geldiğini savunmak... ne bileyim insanın kör veya zihinsel bir engeli olması lazım.
    4 Yanıt Yanıtla +39
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    68060 17 sa. dark_prince60
    Bilmediğinden işte ha bende bilmiyorum, bilmeyenler bilime inançları karıştırmasın yeter.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    kaazto28 17 sa. dark_prince60
    İnkar ve tesadüf demenin tek bir nedeni var. Ego veya nefsin her istediğini yapıp sonucunda cezayı yememek için yok saymak...

    Herşeyi geçin de insanın içindeki sonsuzluğa olan aşk, sonsuz bir varlığın olmasına delalet eder. Aşkı şehvetle karıştırmayın.
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    smart1978 10 sa. dark_prince60
    Bir Deist olarak senle ayni fikirdeyim .
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    ilkerinanç 17 sa.
    Çözünürlüklü bey kim?
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    68060 17 sa.
    Beynin gerçek zamanlı bir simulasyonunun yapıldığını düşünsenize. Yapay zekanın insan gibi davranmasını istiyoruz, ama şuan yaptıkları insansı özellikleri taklit etmekten öte değil. Eğer beyin anlaşılabilirse onu daha mükemmel hale getirebiliriz, biyolojik olarak da elektronik emülasyonla da yapay zekalar oluşturulabilir.
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    onteo 18 sa.
    Elektrikli fayton haberinden sonra buraya geldim
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    3457 kez okundu.
    8 yorum yazıldı.

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