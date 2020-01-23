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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hindistan, ilk insansı robotunu bu yıl uzaya gönderiyor

    Hindistan, ilk insansı robotunu bu yıl uzaya yolluyor. Vyommitra isimli robot, uzayın insan vücudu üzerindeki etkilerini inceleyecek.
    7 sa.
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    4
    7
    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    Hindistan, ilk insansı robotunu bu yıl uzaya gönderiyor
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    Uzaya düzenlediği görevlerle dikkatleri üzerine çekmeye başaran Hindistan, bu konudaki atılımlarında hız kesmiyor. İlk insanlı uzay görevi için 2021 yılının sonlarını hedefleyen ülke, bu faaliyet öncesi insansı bir robotu atmosferin dışına gönderecek. “Vyommitra” adı verilen robot 2020 ve 2021 yıllarında iki kez olacak şekilde uzaya çıkacak.

    Sanskritçe’de “uzay” ve “arkadaş” anlamına gelen kelimelerin birleşmesinden oluşan bir isim verilen Vyommitra, kadın şeklinde tasarlanmış bir robot. Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu’ndan (ISRO) yapılan açıklamaya göre insanlı görevler öncesi uzaya gönderilecek Vyommitra, uzayın insan vücudunda yarattığı etkilerin incelenmesini sağlayacak. Ayrıca robotun kendi ağzından çıkan ifadelere göre Vyommitra, uzay araçlarındaki çevresel ve yaşam destek sistemlerinin izleme ve astronotlarla konuşma gibi yeteneklere de sahip.

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    Ayrıca Bkz. "Boeing'den 737 MAX'ların yeniden uçuşuyla ilgili bir erteleme daha"

    Robotun basına tanıtıldığı etkinlikte konuşan ISRO başkanı K Sivan, “Vyommitra, insanların uzay ortamındaki hareketlerini simüle edecek. Sistemin işleyişini de kontrol edecek olan robotun bizlere vereceği bilgiler, uçuşu yapan gerçek bir insanınkiyle aynı olacak.” ifadelerini kullanmış.

    Aşağıda, Vyommitra’yı kendini tanıtırken izleyebilirsiniz.



    https://www.engadget.com/2020/01/22/india-isro-vyommitra-robot-space/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    darkaura 7 sa. en beğenilen
    artik baymistir ama tekrar ve tekrar yazacam: hindistanin uzay programinin butcesi gecen seneye kadar diyanetden azdi, bu sene artirip kafa kafaya getirdiler. diyanetden kucuk butceyle aya, marsa arac gonderdiler, butce diyanete esitlendi, simdi insan gondermeye hazirlaniyorlar, keza robot ile testlere baslamislar. hep diyorum, geri kalmislik ve fakirlik uluslarin kaderi degildir, kendi tercihleridir, kendi SECIMLERIDIR.
    artik baymistir ama tekrar ve tekrar yazacam: hindistanin uzay programinin butcesi gecen seneye kadar diyanetden azdi, bu sene artirip kafa kafaya getirdiler. d...
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    Askaparta 1 sa.
    Bir de robota para harca. Avamdan gönderirler sanırdım.
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    monacomen 6 sa. yeni yorumcu
    Hindistan'ın sürekli aya roket, insansı robot şu bu yapıp yollamasını manidar buluyorum. Şöyle ki bu aktivitelerin ülkelerinin ekonomisine ne gibi bir katkısı olabilir tam anlamış değilim. Keza bu insansı robot için de milyarca dolar harcamış olmalarına şaşmam. Ama nüfuslarının büyük bir oranının tuvalet ihtiyacını evinde gideremediği bir ülkenin en çok bu durumu düzeltmesi gerekmiyor mu? Sanki toplumlarının olumsuz gazını bu tür haber değeri olan göz boyayan teknolojik şeylerle alıyorlar. Ama evinde tuvaleti olmayan kaç toplum kaldı bunu da düşünmek gerek. Ve evet robotlarının tuvalet ihtiyacı yok en azından.

    Merak ederler için:



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    darkaura 7 sa. en beğenilen
    artik baymistir ama tekrar ve tekrar yazacam: hindistanin uzay programinin butcesi gecen seneye kadar diyanetden azdi, bu sene artirip kafa kafaya getirdiler. diyanetden kucuk butceyle aya, marsa arac gonderdiler, butce diyanete esitlendi, simdi insan gondermeye hazirlaniyorlar, keza robot ile testlere baslamislar. hep diyorum, geri kalmislik ve fakirlik uluslarin kaderi degildir, kendi tercihleridir, kendi SECIMLERIDIR.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Gt95 6 sa. darkaura
    diyanet yalanına sarılıp duruyorsunuz diktiğiniz 400 bin heykel ile 4 Türkiye kurulurdu abd ilk süper pc yaparkensiz devasa heykeller ile övündünüz yapanada pislik atıyor olmasa da tutar hesabına
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    r0ket 7 sa.
    ne olmuş yani? bizim robotlarda kına gecesine katılıyor. böyle haberler yaparak nereye varmak istiyorsun eeeyyy dh
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    SC0RPI0N 7 sa.
    Gerçek bir yapay zekanın icadından sonra internetin veri tabanını kendine kaydederek bir insan gibi mantık kurabilen, araştıran, hayal kurabilen bir Android'in heralde evrende yapamayacağı hiç bişey olmayabilirdi
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    esmerbuyucu 6 sa. SC0RPI0N
    Mantık kurabilen iOS'i tercih ederdim.

    Kullandığınız android özel bir isim değil.
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