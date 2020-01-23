Hindistan, ilk insansı robotunu bu yıl uzaya gönderiyor

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Uzaya düzenlediği görevlerle dikkatleri üzerine çekmeye başaran Hindistan, bu konudaki atılımlarında hız kesmiyor. İlk insanlı uzay görevi için 2021 yılının sonlarını hedefleyen ülke, bu faaliyet öncesi insansı bir robotu atmosferin dışına gönderecek. “Vyommitra” adı verilen robot 2020 ve 2021 yıllarında iki kez olacak şekilde uzaya çıkacak.

Sanskritçe’de “uzay” ve “arkadaş” anlamına gelen kelimelerin birleşmesinden oluşan bir isim verilen Vyommitra, kadın şeklinde tasarlanmış bir robot. Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu’ndan (ISRO) yapılan açıklamaya göre insanlı görevler öncesi uzaya gönderilecek Vyommitra, uzayın insan vücudunda yarattığı etkilerin incelenmesini sağlayacak. Ayrıca robotun kendi ağzından çıkan ifadelere göre Vyommitra, uzay araçlarındaki çevresel ve yaşam destek sistemlerinin izleme ve astronotlarla konuşma gibi yeteneklere de sahip.

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Robotun basına tanıtıldığı etkinlikte konuşan ISRO başkanı K Sivan, “Vyommitra, insanların uzay ortamındaki hareketlerini simüle edecek. Sistemin işleyişini de kontrol edecek olan robotun bizlere vereceği bilgiler, uçuşu yapan gerçek bir insanınkiyle aynı olacak.” ifadelerini kullanmış.

Aşağıda, Vyommitra’yı kendini tanıtırken izleyebilirsiniz.

https://www.engadget.com/2020/01/22/india-isro-vyommitra-robot-space/

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