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    Google’ın Gemini uygulaması artık Türkçe olarak kullanımda

    Google’ın ChatGPT rakibi Gemini sohbet robotunun mobil uygulaması çıkışından yaklaşık dört ay sonra Türkiye’de Türkçe olarak kullanıma sunuldu. Ayrıca başka dil seçenekleri de eklendi.
    Google’ın Gemini uygulaması artık Türkçe olarak kullanımda Tam Boyutta Gör
    Google’ın ChatGPT rakibi Gemini gelişmeyi sürdürüyor. Mayıs ayındaki I/O geliştirici konferansında Gemini yapay zeka asistanının Gmail, Google Mesajlar ve YouTube gibi uygulamalara genişletildiğini ve Android işletim sistemine derinlemesine entegre edildiğini gösteren teknoloji devi şimdi ise Gemini sohbet robotunun mobil uygulamasını Türkçe olarak kullanıma sunuyor.

    Gemini uygulaması artık Türkçe

    İlk olarak Şubat ayında ABD'de tanıtılan Gemini mobil uygulaması, Nisan ayında Almanya, Fransa, İtalya, İsveç ve İngiltere gibi Avrupa pazarlarında piyasaya sürülmüştü. Bu açılımla birlikte uygulamaya Japonca, Korece, İspanyolca ve Portekizce dahil olmak üzere bazı yeni dil seçenekleri eklenmişti. Google, kısa süre önce yaptığı güncelleme ile birlikte Gemini uygulamasını Türkçe dil seçeneğiyle birlikte Türkiye’de de kullanıma sundu. Türkiye’nin yanı sıra Hindistan, Bangladeş, Pakistan ve Sri Lanka'da uygulama artık kullanılabilir durumda.

    Gemini 1.0 Pro tarafından desteklenen ücretsiz Gemini mobil uygulaması aracılığıyla yazma, planlama, öğrenme ve daha pek çok konuda kullanıcılara yardım edebiliyor. Bununla birlikte, Gemini 1.5 Pro'ya dayanan ve 1.500 sayfaya kadar olan belgelerden karmaşık veri analizi görevlerine kadar çok çeşitli bilgileri işleyebilen 1 milyon token bağlam penceresi sunan Gemini Advanced sürümüne de ücretli yükseltme yapılabiliyor.

    Google’ın Gemini uygulaması artık Türkçe olarak kullanımda Tam Boyutta Gör
    Android 10 ve üzerini çalıştıran kullanıcılar Play Store üzerinden Gemini uygulamasını indirebilirler. Gemini'yi Google Asistan uygulamasında varsayılan yapay zeka asistanı olarak da ayarlayabilirsiniz. Bu sayede Asistan’a ulaşmak için kullandığınız yöntemleri veya "Hey Google" sesli aktivasyonunu kullanarak Gemini’yi çağırabilirsiniz.

    Gemini uygulamasıyla yapay zekaya istediğiniz herhangi bir konuda bilgiler sorabilir, sohbet edebilir veya bir e-posta oluşturmasını isteyebilirsiniz. Google Asistan’da bulunan zamanlayıcı ayarlama, çağrı başlatma ve hatırlatıcıları ayarlama gibi birçok ses özelliğini de Gemini üzerinden kullanabilirsiniz.  Bu arada Gemini uygulaması iOS’ta bulunmuyor. Ancak Google uygulaması ile Gemini’ı kullanmak mümkün.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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