Google’ın Gemini uygulaması artık Türkçe olarak kullanımda

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google’ın ChatGPT rakibi Gemini gelişmeyi sürdürüyor. Mayıs ayındaki I/O geliştirici konferansında Gemini yapay zeka asistanının Gmail, Google Mesajlar ve YouTube gibi uygulamalara genişletildiğini ve Android işletim sistemine derinlemesine entegre edildiğini gösteren teknoloji devi şimdi ise Gemini sohbet robotunun mobil uygulamasını Türkçe olarak kullanıma sunuyor.

Gemini uygulaması artık Türkçe

İlk olarak Şubat ayında ABD'de tanıtılan Gemini mobil uygulaması, Nisan ayında Almanya, Fransa, İtalya, İsveç ve İngiltere gibi Avrupa pazarlarında piyasaya sürülmüştü. Bu açılımla birlikte uygulamaya Japonca, Korece, İspanyolca ve Portekizce dahil olmak üzere bazı yeni dil seçenekleri eklenmişti. Google, kısa süre önce yaptığı güncelleme ile birlikte Gemini uygulamasını Türkçe dil seçeneğiyle birlikte Türkiye’de de kullanıma sundu. Türkiye’nin yanı sıra Hindistan, Bangladeş, Pakistan ve Sri Lanka'da uygulama artık kullanılabilir durumda.

Gemini 1.0 Pro tarafından desteklenen ücretsiz Gemini mobil uygulaması aracılığıyla yazma, planlama, öğrenme ve daha pek çok konuda kullanıcılara yardım edebiliyor. Bununla birlikte, Gemini 1.5 Pro'ya dayanan ve 1.500 sayfaya kadar olan belgelerden karmaşık veri analizi görevlerine kadar çok çeşitli bilgileri işleyebilen 1 milyon token bağlam penceresi sunan Gemini Advanced sürümüne de ücretli yükseltme yapılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Android 10 ve üzerini çalıştıran kullanıcılar Play Store üzerinden Gemini uygulamasını indirebilirler. Gemini'yi Google Asistan uygulamasında varsayılan yapay zeka asistanı olarak da ayarlayabilirsiniz. Bu sayede Asistan’a ulaşmak için kullandığınız yöntemleri veya "Hey Google" sesli aktivasyonunu kullanarak Gemini’yi çağırabilirsiniz.

Samsung telefonlara uygulama kilitleme özelliği geliyor 10 sa. önce eklendi

Gemini uygulamasıyla yapay zekaya istediğiniz herhangi bir konuda bilgiler sorabilir, sohbet edebilir veya bir e-posta oluşturmasını isteyebilirsiniz. Google Asistan’da bulunan zamanlayıcı ayarlama, çağrı başlatma ve hatırlatıcıları ayarlama gibi birçok ses özelliğini de Gemini üzerinden kullanabilirsiniz. Bu arada Gemini uygulaması iOS’ta bulunmuyor. Ancak Google uygulaması ile Gemini’ı kullanmak mümkün.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google’ın Gemini uygulaması artık Türkçe olarak kullanımda