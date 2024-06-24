Google’ın Gemini uygulaması artık Türkçe olarak kullanımda

Gemini uygulaması artık Türkçe
İlk olarak Şubat ayında ABD'de tanıtılan Gemini mobil uygulaması, Nisan ayında Almanya, Fransa, İtalya, İsveç ve İngiltere gibi Avrupa pazarlarında piyasaya sürülmüştü. Bu açılımla birlikte uygulamaya Japonca, Korece, İspanyolca ve Portekizce dahil olmak üzere bazı yeni dil seçenekleri eklenmişti. Google, kısa süre önce yaptığı güncelleme ile birlikte Gemini uygulamasını Türkçe dil seçeneğiyle birlikte Türkiye’de de kullanıma sundu. Türkiye’nin yanı sıra Hindistan, Bangladeş, Pakistan ve Sri Lanka'da uygulama artık kullanılabilir durumda.
Gemini 1.0 Pro tarafından desteklenen ücretsiz Gemini mobil uygulaması aracılığıyla yazma, planlama, öğrenme ve daha pek çok konuda kullanıcılara yardım edebiliyor. Bununla birlikte, Gemini 1.5 Pro'ya dayanan ve 1.500 sayfaya kadar olan belgelerden karmaşık veri analizi görevlerine kadar çok çeşitli bilgileri işleyebilen 1 milyon token bağlam penceresi sunan Gemini Advanced sürümüne de ücretli yükseltme yapılabiliyor.
Gemini uygulamasıyla yapay zekaya istediğiniz herhangi bir konuda bilgiler sorabilir, sohbet edebilir veya bir e-posta oluşturmasını isteyebilirsiniz. Google Asistan’da bulunan zamanlayıcı ayarlama, çağrı başlatma ve hatırlatıcıları ayarlama gibi birçok ses özelliğini de Gemini üzerinden kullanabilirsiniz. Bu arada Gemini uygulaması iOS’ta bulunmuyor. Ancak Google uygulaması ile Gemini’ı kullanmak mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.