Tam Boyutta Gör Uygulama kilidi özelliği şu anda üçüncü parti uygulamalarla mümkün, One UI yazılımında bulunmuyor. Samsung cihaz kullanıcılarının en çok beklediği bu özelliğin One UI 7.0 güncellemesiyle geleceği söyleniyor.

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Uygulama kilitleme One UI 7 ile gelebilir

Tam Boyutta Gör Paylaşılan ekran görüntüsünde, Ayarlar - Gelişmiş Özellikler bölümünde Dual Messenger altında uygulama kilitleme seçeneği görülüyor. One 6.1 sürümde bu seçenek bulunmuyor.

Samsung, şu anda kullanıcıların hassas uygulamaları, belgeleri, fotoğraf ve videoları Güvenli Klasör'de gizlemesine izin veriyor ancak bir kurulum süreci gerekiyor; uygulamanın bir örneğini yüklemek gerekiyor. Yeni gelecek Uygulama Kilidi özelliğiyle buna gerek kalmayacak. Basitçe bir uygulamaya kilit koyulabilecek.

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Samsung telefonlara uygulama kilitleme özelliği geliyor