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    Google'ın güncel koronavirüs raporuna göre Türkiye'nin evde kalma oranı arttı

    Google, akıllı telefon sahiplerinin konum bilgilerini kullanarak hazırladığı raporu güncelledi. Buna göre 29 Mart-5 Nisan arasında Türkiye'nin farklı kategorilerdeki hareketlilik oranı daha da azaldı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Google'ın güncel koronavirüs raporuna göre Türkiye'nin evde kalma oranı arttı

    Google, Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı 131 ülkenin “COVID-19 Topluluk Hareketliliği Raporu”nu güncelledi. Google’ın paylaştığı yeni verilere göre Türkiye’deki hareketlilik 29 Mart-5 Nisan döneminde daha da azaldı.

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    Akıllı telefon sahiplerinin konum bilgileri kullanılarak hazırlanan raporda, söz konusu 131 ülkede yaşayan insanların hareketlilik değişimleri 6 farklı kategoride ele alınıyor:

    • Alışveriş & eğlence (Restoran, kafe, alışveriş merkezi, müze, kütüphane, sinema salonları vb.)
    • Market & eczane (Market, pazar yerleri, eczaneler vb.)
    • Kamuya açık alanlar (Park, meydan, halk plajı vb.)
    • Toplu taşıma araç ve istasyonları (Otobüs, metro, tren istasyonları vb.)
    • İş yerleri
    • Konutlar

    Ayrıca Bkz. "Apple, TV Plus kütüphanesindeki bazı içerikleri ücretsiz hale getirdi "

    Google’ın güncel Türkiye raporuna göre, 5 Nisan itibariyle ülkemizdeki insanların alışveriş ve eğlence mekanlarında geçirdiği süre karantina öncesine göre yüzde 76 oranında azaldı. Bu oran, 29 Mart tarihli raporda yüzde 75 düzeyindeydi.

    Ayrıca, söz konusu dönemde geçirilen süre açısından düşüş market ve eczanelerde yüzde 39’dan yüzde 40’a, park ve bahçeler gibi kamuya açık alanlarda yüzde 58’den yüzde 61’e, toplu taşımada yüzde 71’den yüzde 76’ya, iş yerlerinde ise yüzde 45’ten yüzde 48’e yükseldi. Evde geçirilen süredeki artış ise yüzde 17’den yüzde 19’a çıktı.

    Kategoriler 29 Mart 5 Nisan
    Alışveriş & Eğlence -%75 -%76
    Market & Eczane -%39 -%40
    Kamuya Açık Alanlar -%58 -%61
    Toplu Taşıma -%71 -%76
    İş Yerleri -%45 -%48
    Evdeki Geçirilen Süre +%17 +%19


    https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-04-05_TR_Mobility_Report_en.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Soickan (S S) 1 sa.
    Evde geçirilen süre yüzde 2 artmış ama bu millet nereye gidiyor o zaman :)
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    ErdemAlsırt (Erdem Alsırt) 1 sa.
    Bende diyorum telefonumda neden GPS kullanılıyor bildirisi geliyordu diyordum... Demek bu yüzdenmiş.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 sa.
    "...akıllı telefon sahiplerinin konum bilgilerini kullanarak..." İşleri kişisel verileri pazarlamak olunca şaşırtmadı.
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