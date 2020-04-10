Google'ın güncel koronavirüs raporuna göre Türkiye'nin evde kalma oranı arttı

Google, Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı 131 ülkenin “COVID-19 Topluluk Hareketliliği Raporu”nu güncelledi. Google’ın paylaştığı yeni verilere göre Türkiye’deki hareketlilik 29 Mart-5 Nisan döneminde daha da azaldı.

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Akıllı telefon sahiplerinin konum bilgileri kullanılarak hazırlanan raporda, söz konusu 131 ülkede yaşayan insanların hareketlilik değişimleri 6 farklı kategoride ele alınıyor:

Alışveriş & eğlence (Restoran, kafe, alışveriş merkezi, müze, kütüphane, sinema salonları vb.)

Market & eczane (Market, pazar yerleri, eczaneler vb.)

Kamuya açık alanlar (Park, meydan, halk plajı vb.)

Toplu taşıma araç ve istasyonları (Otobüs, metro, tren istasyonları vb.)

İş yerleri

Konutlar

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Google’ın güncel Türkiye raporuna göre, 5 Nisan itibariyle ülkemizdeki insanların alışveriş ve eğlence mekanlarında geçirdiği süre karantina öncesine göre yüzde 76 oranında azaldı. Bu oran, 29 Mart tarihli raporda yüzde 75 düzeyindeydi.

Ayrıca, söz konusu dönemde geçirilen süre açısından düşüş market ve eczanelerde yüzde 39’dan yüzde 40’a, park ve bahçeler gibi kamuya açık alanlarda yüzde 58’den yüzde 61’e, toplu taşımada yüzde 71’den yüzde 76’ya, iş yerlerinde ise yüzde 45’ten yüzde 48’e yükseldi. Evde geçirilen süredeki artış ise yüzde 17’den yüzde 19’a çıktı.

Kategoriler 29 Mart 5 Nisan Alışveriş & Eğlence -%75 -%76 Market & Eczane -%39 -%40 Kamuya Açık Alanlar -%58 -%61 Toplu Taşıma -%71 -%76 İş Yerleri -%45 -%48 Evdeki Geçirilen Süre +%17 +%19

https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-04-05_TR_Mobility_Report_en.pdf

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