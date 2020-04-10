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    apple tv ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, TV Plus kütüphanesindeki bazı içerikleri ücretsiz hale getirdi

    Apple, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan kullanıcılar için bazı TV+ içeriklerini ücretsiz hale getirdi.
    8 sa.
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    9
    apple tv
    Gökhan G.
    Editör
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    Apple, TV Plus kütüphanesindeki bazı içerikleri ücretsiz hale getirdi
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    Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalmak zorunda kalanlar için akış servisleri, bazı içerikleri kullanıcılara ücretsiz sunmaya başladı. Bu kervana en son Apple da katıldı. Şirket, Apple TV+ içeriğinde bulunan bazı dizi ve filmleri ücretsiz hale getirdi.

    Ayrıca Bkz. "PC için Xbox Game Pass Nisan ayı oyunları kütüphanede yerini aldı"

    Apple’ın “Herkes için Ücretsiz” sloganıyla erişime açtığı içerikler; Little America, Servant, For All Mankind ve Dickinson isimli diziler, The Elephant Queen adlı belgesel ve Snoopy in Space, Helpsters ve Ghostwriter isimli yapımlardan oluşuyor. Gelin bu içeriklerin bazılarının neler olduğuna beraber bakalım.

    1. Little America:

    Apple, TV Plus kütüphanesindeki bazı içerikleri ücretsiz hale getirdi
    Tam Boyutta Gör

    Amerika’daki göçmenlerin yaşamlarını konu alan dizi, The Big Sick’in senaristleri Kumail Nanjiani ve Emily V. Gordon’ın yapımcılığında izleyiciyle buluşuyor.

    2. Servant:

    Apple, TV Plus kütüphanesindeki bazı içerikleri ücretsiz hale getirdi
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    Altıncı His'in yönetmeni M.Night Shyamalan’ın elinden çıkma korku ve gerilim türündeki dizi, bebeklerini kaybetmiş bir çiftin bu şoku atlatamaması ve adını jericho koydukları oyuncak bir bebek bulmalarını ve buna normal bir bebekmiş gibi davranmaya başlamasını konu alıyor.

    3. For All Mankind:

    Apple, TV Plus kütüphanesindeki bazı içerikleri ücretsiz hale getirdi
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    Battlestar Galactica ve Outlander gibi dizilerle tanınan Ronald D. Moore‘un yaratıcısı olduğu dizi, ABD’nin uzay yarışını kaybettiği bir dünyayı konu alıyor.

    4.Dickinson:

    Apple, TV Plus kütüphanesindeki bazı içerikleri ücretsiz hale getirdi
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    Ünlü şair Emily Dickinson’ın hayatını modern bir yorumla anlatan dizide son yıllarda yıldızı parlayan Hailee Steinfeld başrolde. Steinfield’ı Pitch Perfect, The Edge of Seventeen ve Bumblebee gibi filmlerden hatırlıyor olabilirsiniz.

    5. The Elephant Queen

    Apple, TV Plus kütüphanesindeki bazı içerikleri ücretsiz hale getirdi
    Tam Boyutta Gör

    Doğa belgesellerinden tanıdığımız Mark Deeble ve Victoria Stone‘un yönettiği The Elephant Queen’de su kaynaklarını terk etmek zorunda kaldıktan sonra zorlu bir yolculuğa çıkan ailesine liderlik eden Athena adlı anne filin hikâyesi konu ediliyor.



    https://www.engadget.com/apple-tv-plus-free-053445049.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    EknCn (Ekin Can Doğan) 7 sa. en beğenilen
    Türkiye'de olmadıktan sonra ne işimize yarayacak?
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ayseyilmaz35 3 sa. yeni yorumcu
    Teşekkürler ☺️☺️👍🏻👍🏻
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    azizfikri 7 sa.
    Türkiye ile uzaktan yakından alakası olmayan bu haberi paylaşan yazara bir ben mi sinirlendim?
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    BlackLead 7 sa.
    dipnot : türkiye'de servis daha açılmadı

    forum.donanimhaber.com/...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    zildjiann (gökhan ) 6 sa. BlackLead
    Merhaba, Donanimhaber.com'da yayınlanan haber linki. Belki isinize yarayabilir.


    m.donanimhaber.com/...
    2 Yanıt Yanıtla
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    EknCn (Ekin Can Doğan) 7 sa. en beğenilen
    Türkiye'de olmadıktan sonra ne işimize yarayacak?
    Yanıtla +7
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    Rachsuchtig 8 sa.
    For All Mankind isimli dizinin bannerina sadece kadın koymak yine bayat bir politik doğruculuk örneği
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