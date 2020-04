Apple, TV Plus kütüphanesindeki bazı içerikleri ücretsiz hale getirdi

Tam Boyutta Gör Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalmak zorunda kalanlar için akış servisleri, bazı içerikleri kullanıcılara ücretsiz sunmaya başladı. Bu kervana en son Apple da katıldı. Şirket, Apple TV+ içeriğinde bulunan bazı dizi ve filmleri ücretsiz hale getirdi.

Apple’ın “Herkes için Ücretsiz” sloganıyla erişime açtığı içerikler; Little America, Servant, For All Mankind ve Dickinson isimli diziler, The Elephant Queen adlı belgesel ve Snoopy in Space, Helpsters ve Ghostwriter isimli yapımlardan oluşuyor. Gelin bu içeriklerin bazılarının neler olduğuna beraber bakalım.

1. Little America:

Amerika’daki göçmenlerin yaşamlarını konu alan dizi, The Big Sick’in senaristleri Kumail Nanjiani ve Emily V. Gordon’ın yapımcılığında izleyiciyle buluşuyor.

2. Servant:

Altıncı His'in yönetmeni M.Night Shyamalan’ın elinden çıkma korku ve gerilim türündeki dizi, bebeklerini kaybetmiş bir çiftin bu şoku atlatamaması ve adını jericho koydukları oyuncak bir bebek bulmalarını ve buna normal bir bebekmiş gibi davranmaya başlamasını konu alıyor.

3. For All Mankind:

Battlestar Galactica ve Outlander gibi dizilerle tanınan Ronald D. Moore‘un yaratıcısı olduğu dizi, ABD’nin uzay yarışını kaybettiği bir dünyayı konu alıyor.

4.Dickinson:

Ünlü şair Emily Dickinson’ın hayatını modern bir yorumla anlatan dizide son yıllarda yıldızı parlayan Hailee Steinfeld başrolde. Steinfield’ı Pitch Perfect, The Edge of Seventeen ve Bumblebee gibi filmlerden hatırlıyor olabilirsiniz.

5. The Elephant Queen

Doğa belgesellerinden tanıdığımız Mark Deeble ve Victoria Stone‘un yönettiği The Elephant Queen’de su kaynaklarını terk etmek zorunda kaldıktan sonra zorlu bir yolculuğa çıkan ailesine liderlik eden Athena adlı anne filin hikâyesi konu ediliyor.

