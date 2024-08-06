Google’ın tekel olduğuna karar verildi

ABD hükümetinin 2020 yılında açtığı dönüm niteliğindeki rekabet davasında federal yargıç Amit Mehta, Google'ın iki pazar alanında yasadışı olarak tekel olduğuna karar verdi: arama ve metin reklamcılığı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan dava önemli bir zafere işaret etse de alınan bu kararın Google için ne anlama geleceği şimdilik belirsiz. Zira bu karar, sadece bir bulguyu yani Google’ın tekel olduğunu ortaya koyuyor.
"Google bir tekeldir"
Federal yargıç Amit Mehta, ilgili kararda "Google bir tekeldir ve tekelini sürdürmek için bu doğrultuda davranmıştır" dedi. Mahkeme kararında, Google'ın Android ve Apple'ın iPhone ile iPad cihazlarındaki özel arama düzenlemelerine odaklandı ve bunların Google'ın rekabete aykırı davranışlarını ve arama pazarları üzerindeki hakimiyetini pekiştirmeye yardımcı olduğunu söyledi. Bilindiği üzere Google, Apple cihazlarda varsayılan arama motoru olmak için her yıl milyarlarca dolar ödüyor.
Mahkemeye göre genel arama hizmetleri, Google'ın geleneksel olarak Yahoo, Bing, DuckDuckGo vb. ile rekabet ettiği temel arama motoru için geçerli. Genel arama metin reklamcılığı ise arama sonuçlarının yanında yayınlanan metin reklamları ifade ediyor. Mahkeme bu iki alanda da Google'ın tekel olarak faaliyet gösterdiğine, davramışlarının da bunu sürdürmeye yönelik olduğuna hükmetti. Ancak kararda, genel arama reklamcılığının bir pazar olmadığı, dolayısıyla tekel kontrolünün söz konusu olamayacağı belirtildi.
Google itiraz edecek
Google, küresel işler başkanı Kent Walker'ın yaptığı açıklamada, şirketin kararı temyize götürmeyi planladığını söyledi. Walker, "Bu karar Google'ın en iyi arama motorunu sunduğunu kabul ediyor, ancak bunu kolayca erişilebilir hale getirmemize izin verilmemesi gerektiği sonucuna varıyor" dedi. Google’ın kararı temyize götürmesiyle birlikte olası cezaların ortaya çıkması da gecikecek. Sürecin aylar, hatta yıllar alması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.