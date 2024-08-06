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    Anlık Bildirim

    Google’ın tekel olduğuna karar verildi

    Google için açılan rekabet davası kısa bir süre önce sonuçlandırıldı. ABD'de federal yargıç, Google'ın internet araması ve arama reklamcılığı konusunda "yasa dışı tekel" oluşturduğuna hükmetti.

    Google’ın tekel olduğuna karar verildi Tam Boyutta Gör

    ABD hükümetinin 2020 yılında açtığı dönüm niteliğindeki rekabet davasında federal yargıç Amit Mehta, Google'ın iki pazar alanında yasadışı olarak tekel olduğuna karar verdi: arama ve metin reklamcılığı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan dava önemli bir zafere işaret etse de alınan bu kararın Google için ne anlama geleceği şimdilik belirsiz. Zira bu karar, sadece bir bulguyu yani Google’ın tekel olduğunu ortaya koyuyor.

    "Google bir tekeldir"

    Federal yargıç Amit Mehta, ilgili kararda "Google bir tekeldir ve tekelini sürdürmek için bu doğrultuda davranmıştır" dedi. Mahkeme kararında, Google'ın Android ve Apple'ın iPhone ile iPad cihazlarındaki özel arama düzenlemelerine odaklandı ve bunların Google'ın rekabete aykırı davranışlarını ve arama pazarları üzerindeki hakimiyetini pekiştirmeye yardımcı olduğunu söyledi. Bilindiği üzere Google, Apple cihazlarda varsayılan arama motoru olmak için her yıl milyarlarca dolar ödüyor.

    Mahkemeye göre genel arama hizmetleri, Google'ın geleneksel olarak Yahoo, Bing, DuckDuckGo vb. ile rekabet ettiği temel arama motoru için geçerli. Genel arama metin reklamcılığı ise arama sonuçlarının yanında yayınlanan metin reklamları ifade ediyor. Mahkeme bu iki alanda da Google'ın tekel olarak faaliyet gösterdiğine, davramışlarının da bunu sürdürmeye yönelik olduğuna hükmetti. Ancak kararda, genel arama reklamcılığının bir pazar olmadığı, dolayısıyla tekel kontrolünün söz konusu olamayacağı belirtildi.

    Google itiraz edecek

    Google, küresel işler başkanı Kent Walker'ın yaptığı açıklamada, şirketin kararı temyize götürmeyi planladığını söyledi. Walker, "Bu karar Google'ın en iyi arama motorunu sunduğunu kabul ediyor, ancak bunu kolayca erişilebilir hale getirmemize izin verilmemesi gerektiği sonucuna varıyor" dedi. Google’ın kararı temyize götürmesiyle birlikte olası cezaların ortaya çıkması da gecikecek. Sürecin aylar, hatta yıllar alması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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