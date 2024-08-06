Google’ın tekel olduğuna karar verildi

Tam Boyutta Gör

ABD hükümetinin 2020 yılında açtığı dönüm niteliğindeki rekabet davasında federal yargıç Amit Mehta, Google'ın iki pazar alanında yasadışı olarak tekel olduğuna karar verdi: arama ve metin reklamcılığı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan dava önemli bir zafere işaret etse de alınan bu kararın Google için ne anlama geleceği şimdilik belirsiz. Zira bu karar, sadece bir bulguyu yani Google’ın tekel olduğunu ortaya koyuyor.

"Google bir tekeldir"

Federal yargıç Amit Mehta, ilgili kararda "Google bir tekeldir ve tekelini sürdürmek için bu doğrultuda davranmıştır" dedi. Mahkeme kararında, Google'ın Android ve Apple'ın iPhone ile iPad cihazlarındaki özel arama düzenlemelerine odaklandı ve bunların Google'ın rekabete aykırı davranışlarını ve arama pazarları üzerindeki hakimiyetini pekiştirmeye yardımcı olduğunu söyledi. Bilindiği üzere Google, Apple cihazlarda varsayılan arama motoru olmak için her yıl milyarlarca dolar ödüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya şirketleri adeta militanlaştı 1 gün önce eklendi

Mahkemeye göre genel arama hizmetleri, Google'ın geleneksel olarak Yahoo, Bing, DuckDuckGo vb. ile rekabet ettiği temel arama motoru için geçerli. Genel arama metin reklamcılığı ise arama sonuçlarının yanında yayınlanan metin reklamları ifade ediyor. Mahkeme bu iki alanda da Google'ın tekel olarak faaliyet gösterdiğine, davramışlarının da bunu sürdürmeye yönelik olduğuna hükmetti. Ancak kararda, genel arama reklamcılığının bir pazar olmadığı, dolayısıyla tekel kontrolünün söz konusu olamayacağı belirtildi.

Google itiraz edecek

Google, küresel işler başkanı Kent Walker'ın yaptığı açıklamada, şirketin kararı temyize götürmeyi planladığını söyledi. Walker, "Bu karar Google'ın en iyi arama motorunu sunduğunu kabul ediyor, ancak bunu kolayca erişilebilir hale getirmemize izin verilmemesi gerektiği sonucuna varıyor" dedi. Google’ın kararı temyize götürmesiyle birlikte olası cezaların ortaya çıkması da gecikecek. Sürecin aylar, hatta yıllar alması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.