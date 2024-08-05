Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya şirketleri adeta militanlaştı"

- "Sosyal medya şirketleri adeta militanlaştılar"
- "İş birliği sağlanamadı"
- Instagram yasağını eleştirenlere sert sözler
- Yorumlar
Bugün BTK yetkilileri ve Instagram yetkilileri bir toplantı gerçekleştirmiş ve toplantının olumlu geçtiği ifade edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hassasiyetlerine saygı gösterilirse sorunun çözüleceğini açıkladı. Erdoğan, bugün saat 15.30'da başlayacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda Instagram'a getirilen erişim yasağının kaldırılması veya yasağın devam etmesi konusunda değerlendirmelerde bulunacak.
"Sosyal medya şirketleri adeta militanlaştılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya şirketlerinin militanlaştığını ifade ederek şunları söyledi:
“Sosyal medya şirketleri adeta militanlaştılar. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyen bir dijital faşizmle karşı karşıyayız. Her türlü ahlaksızlığı özgürlük diyerek teşvik eden bu şirketler Filistin halkına adeta savaş açmıştır. Sosyal medya platformlarının bu tavrına yeni tanıklık etmiyoruz. Uyarılarımıza rağmen FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütleri adeta at koşturuyorlar. Milletimizin inancına alenen hakaret ediyorlar. Suç ve terör şirketleri bu mecralarda istedikleri hareketi yapıyorlar.”
"İş birliği sağlanamadı"
Sosyal medya platformlarıyla arzu edilen iş birliğinin sağlanmadığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
“Sosyal medya platformları, çıkarlarına dokunulunca mafya gibi davranıyor. Bu platformlarda milletimizin inancına da hakaret ediliyor. Bu platformlarla arzu edilen iş birliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik. Bizim kimsenin ifade özgürlüğü ile sorunumuz yok, amacımız insanımızın hakkını korumak.”
Instagram yasağını eleştirenlere sert sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram’a getirilen erişim yasağının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini ifade edenlere eleştiride bulundu. Konuyla ilgili olarak şu sözleri sarf etti:
“Sosyal medya platformlarının rezilliklerini bir kez bile eleştirmeyenler bakıyorsunuz nefes nefese ekran başına geçip Türkiye’yi Batılılara şikayet için sıraya giriyorlar. Kimse kusura bakmasın, özgürlükleri savunmak böyle olmaz. Bunun adı ifade özgürlüğüne sahip çıkmak değildir. Bunun adı ev zenciliğidir. Batı’dan çok batıcı bu ev zencilerin hayattaki tek gayesi sahiplerine şirinlik yapmaktır.”Kaynakça https://www.haberturk.com/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-dan-aciklamalar-3708732 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/dijital-fasizmle-karsi-karsiyayiz-erdogandan-instagram-aciklamasi-arzu-edilen-isbirligini-tesis-edemedik-42499204 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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