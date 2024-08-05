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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya şirketleri adeta militanlaştı"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya şirketleri ve Instagram yasağı hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya şirketlerinin adeta militanlaştığını ifade etti.    
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya şirketleri adeta militanlaştı
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Instagram’a getirilen erişim yasağı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sosyal medya şirketlerine sert eleştiriler yaptı. Bu şirketlerin militanlaştığını ve dijital faşizm uygulandığını belirtti.

    Bugün BTK yetkilileri ve Instagram yetkilileri bir toplantı gerçekleştirmiş ve toplantının olumlu geçtiği ifade edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hassasiyetlerine saygı gösterilirse sorunun çözüleceğini açıkladı. Erdoğan, bugün saat 15.30'da başlayacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda Instagram'a getirilen erişim yasağının kaldırılması veya yasağın devam etmesi konusunda değerlendirmelerde bulunacak.

    "Sosyal medya şirketleri adeta militanlaştılar"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya şirketlerinin militanlaştığını ifade ederek şunları söyledi:

    “Sosyal medya şirketleri adeta militanlaştılar. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyen bir dijital faşizmle karşı karşıyayız. Her türlü ahlaksızlığı özgürlük diyerek teşvik eden bu şirketler Filistin halkına adeta savaş açmıştır. Sosyal medya platformlarının bu tavrına yeni tanıklık etmiyoruz. Uyarılarımıza rağmen FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütleri adeta at koşturuyorlar. Milletimizin inancına alenen hakaret ediyorlar. Suç ve terör şirketleri bu mecralarda istedikleri hareketi yapıyorlar.”

    "İş birliği sağlanamadı"

    Sosyal medya platformlarıyla arzu edilen iş birliğinin sağlanmadığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

    “Sosyal medya platformları, çıkarlarına dokunulunca mafya gibi davranıyor. Bu platformlarda milletimizin inancına da hakaret ediliyor. Bu platformlarla arzu edilen iş birliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik. Bizim kimsenin ifade özgürlüğü ile sorunumuz yok, amacımız insanımızın hakkını korumak.”

    Instagram yasağını eleştirenlere sert sözler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram’a getirilen erişim yasağının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini ifade edenlere eleştiride bulundu. Konuyla ilgili olarak şu sözleri sarf etti:

    “Sosyal medya platformlarının rezilliklerini bir kez bile eleştirmeyenler bakıyorsunuz nefes nefese ekran başına geçip Türkiye’yi Batılılara şikayet için sıraya giriyorlar. Kimse kusura bakmasın, özgürlükleri savunmak böyle olmaz. Bunun adı ifade özgürlüğüne sahip çıkmak değildir. Bunun adı ev zenciliğidir. Batı’dan çok batıcı bu ev zencilerin hayattaki tek gayesi sahiplerine şirinlik yapmaktır.”

    Kaynakça https://www.haberturk.com/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-dan-aciklamalar-3708732 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/dijital-fasizmle-karsi-karsiyayiz-erdogandan-instagram-aciklamasi-arzu-edilen-isbirligini-tesis-edemedik-42499204
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    847 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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