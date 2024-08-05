Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya şirketleri adeta militanlaştı"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Instagram’a getirilen erişim yasağı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sosyal medya şirketlerine sert eleştiriler yaptı. Bu şirketlerin militanlaştığını ve dijital faşizm uygulandığını belirtti.

Bugün BTK yetkilileri ve Instagram yetkilileri bir toplantı gerçekleştirmiş ve toplantının olumlu geçtiği ifade edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hassasiyetlerine saygı gösterilirse sorunun çözüleceğini açıkladı. Erdoğan, bugün saat 15.30'da başlayacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda Instagram'a getirilen erişim yasağının kaldırılması veya yasağın devam etmesi konusunda değerlendirmelerde bulunacak.

"Sosyal medya şirketleri adeta militanlaştılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya şirketlerinin militanlaştığını ifade ederek şunları söyledi:

“Sosyal medya şirketleri adeta militanlaştılar. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyen bir dijital faşizmle karşı karşıyayız. Her türlü ahlaksızlığı özgürlük diyerek teşvik eden bu şirketler Filistin halkına adeta savaş açmıştır. Sosyal medya platformlarının bu tavrına yeni tanıklık etmiyoruz. Uyarılarımıza rağmen FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütleri adeta at koşturuyorlar. Milletimizin inancına alenen hakaret ediyorlar. Suç ve terör şirketleri bu mecralarda istedikleri hareketi yapıyorlar.”

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"İş birliği sağlanamadı"

Sosyal medya platformlarıyla arzu edilen iş birliğinin sağlanmadığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Sosyal medya platformları, çıkarlarına dokunulunca mafya gibi davranıyor. Bu platformlarda milletimizin inancına da hakaret ediliyor. Bu platformlarla arzu edilen iş birliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik. Bizim kimsenin ifade özgürlüğü ile sorunumuz yok, amacımız insanımızın hakkını korumak.”

Instagram yasağını eleştirenlere sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram’a getirilen erişim yasağının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini ifade edenlere eleştiride bulundu. Konuyla ilgili olarak şu sözleri sarf etti:

“Sosyal medya platformlarının rezilliklerini bir kez bile eleştirmeyenler bakıyorsunuz nefes nefese ekran başına geçip Türkiye’yi Batılılara şikayet için sıraya giriyorlar. Kimse kusura bakmasın, özgürlükleri savunmak böyle olmaz. Bunun adı ifade özgürlüğüne sahip çıkmak değildir. Bunun adı ev zenciliğidir. Batı’dan çok batıcı bu ev zencilerin hayattaki tek gayesi sahiplerine şirinlik yapmaktır.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya şirketleri adeta militanlaştı