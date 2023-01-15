Wikipedia'da yılın en çok görüntülenen sayfası Kleopatra oldu: Peki neden?

Dublin Üniversitesi Kolejinden sosyolog Taha Yasseri, meslektaşlarıyla birlikte her yıl popüler çevrimiçi ansiklopedide en çok görüntülenen makalelerin istatistiklerini topluyor. Bu, eğilimleri analiz etmesine ve dünyadaki en önemli olayları incelemesine olanak tanımakta. 2022 verilerine göre yapılan analiz sonuçları uzmanı oldukça şaşırttı.
Büyük olaylara adanmış sayfaları geçti
İngilizce Wikipedia'da en çok görüntülenen ilk 100 makalede birinci sırayı Kleopatra hakkındaki makalenin aldığı ortaya çıktı. Çok büyük dünya olaylarına adanmış sayfaları bile geride bıraktı. Bunlar arasında Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü ve Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası da bulunuyor.
Ancak 2022'de Kleopatra ile ilgili yüksek profilli bir proje veya duyuru yoktu.
Sonunda gizem çözüldü
Kleopatra fenomeni araştırmasına giren Taha Yasseri, tüm sosyal ağları karıştırdı ve bir ipucu buldu. Twitter'da biri, Google Asistan'ın, kullanıcılara yeteneklerini tanıtmak için popüler bir ipucu olarak şu ifadeyi verdiğinden bahsetti: Kleopatra'yı Wikipedia'da Göster ("Kleopatra'yı Wikipedia'da Göster" demeyi deneyin).
Google Asistan yaygınlaşmadan önce, Wikipedia'daki Kleopatra sayfa görüntülemeleri yılda yalnızca 2,5 milyon civarındaydı.Kaynakça https://theconversation.com/2022-wasnt-the-year-of-cleopatra-so-why-was-she-the-most-viewed-page-on-wikipedia-197350 https://tahayasseri.files.wordpress.com/2023/01/wikipedia_100_most_viewed_articles_2022.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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