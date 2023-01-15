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    Wikipedia'da yılın en çok görüntülenen sayfası Kleopatra oldu: Peki neden?

    2022 senesi Kleopatra'nın çok konuşulduğu bir yıl değildi. Öyleyse neden Wikipedia'da en çok görüntülenen sayfa Kleopatra oldu?                                   
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    Wikipedia'daki Kleopatra sayfası rekor kırdı: Peki neden? Tam Boyutta Gör
    Wikipedia'nın İngilizce versiyonunda garip şeyler oluyor. Helenistik Mısır'ın son kraliçesi Kleopatra'yla ilgili makale, geçen yılın en çok görüntülenen sayfası olarak kabul edildi: 55 milyon.

    Dublin Üniversitesi Kolejinden sosyolog Taha Yasseri, meslektaşlarıyla birlikte her yıl popüler çevrimiçi ansiklopedide en çok görüntülenen makalelerin istatistiklerini topluyor. Bu, eğilimleri analiz etmesine ve dünyadaki en önemli olayları incelemesine olanak tanımakta. 2022 verilerine göre yapılan analiz sonuçları uzmanı oldukça şaşırttı.

    Büyük olaylara adanmış sayfaları geçti

    İngilizce Wikipedia'da en çok görüntülenen ilk 100 makalede birinci sırayı Kleopatra hakkındaki makalenin aldığı ortaya çıktı. Çok büyük dünya olaylarına adanmış sayfaları bile geride bıraktı. Bunlar arasında Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü ve Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası da bulunuyor.

    Wikipedia'daki Kleopatra sayfası rekor kırdı: Peki neden? Tam Boyutta Gör
    En çok görüntülenen sayfalar listesinin ikinci sırası da sürpriz sayılabilir. Zira ikinci sırada ABD'li seri katil Jeffrey Dahmer hakkında bir makaleye var. Ancak bu durum en azından insanların ilgisiyle açıklanabilir. Sayfa trafiğindeki artış (54 milyondan fazla görüntüleme), Netflix dizisi Canavar: Jeffrey Dahmer'in Hikayesi'nin 21 Eylül'de yayınlanmasıyla uyumluydu. Muhtemelen birçok izleyici, seri katilin hayatıyla ilgili detayları bilmek istiyordu.

    Ancak 2022'de Kleopatra ile ilgili yüksek profilli bir proje veya duyuru yoktu.

    Sonunda gizem çözüldü

    Kleopatra fenomeni araştırmasına giren Taha Yasseri, tüm sosyal ağları karıştırdı ve bir ipucu buldu. Twitter'da biri, Google Asistan'ın, kullanıcılara yeteneklerini tanıtmak için popüler bir ipucu olarak şu ifadeyi verdiğinden bahsetti: Kleopatra'yı Wikipedia'da Göster ("Kleopatra'yı Wikipedia'da Göster" demeyi deneyin).

    Wikipedia'daki Kleopatra sayfası rekor kırdı: Peki neden? Tam Boyutta Gör
    Google Asistan çok popüler ve en az 1 milyar cihazda yerleşik olarak bulunuyor. Ayrıca her ay 500 milyon kişi ve hatta daha fazlası tarafından da aktif olarak kullanılmakta. Kullanıcılar muhtemelen Google Asistan'ın tavsiyelerine gerçekten uyuyorlar ve ipucunu telaffuz ediyorlar, ardından Wikipedia'daki ilgili sayfa açılıyor.

    Google Asistan yaygınlaşmadan önce, Wikipedia'daki Kleopatra sayfa görüntülemeleri yılda yalnızca 2,5 milyon civarındaydı.

    Kaynakça https://theconversation.com/2022-wasnt-the-year-of-cleopatra-so-why-was-she-the-most-viewed-page-on-wikipedia-197350 https://tahayasseri.files.wordpress.com/2023/01/wikipedia_100_most_viewed_articles_2022.pdf
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