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    Anlık Bildirim

    Google Gemini Live’ın ekran paylaşım özelliği Android için artık ücretsiz

    Google’ın Gemini Live’da sunduğu ekran paylaşma özelliği Android kullanıcıları için ücretsiz oldu. İlk başta bu özelliğin ücretli Gemini Advanced abonelerinin kullanacağı açıklanmıştı.
    Gemini Live’ın ekran paylaşım özelliği Android için ücretsiz oldu Tam Boyutta Gör
    Google, Android kullanıcılarını sevindirecek önemli bir karar aldı. Şirketin yapay zeka destekli asistanı Gemini’nin canlı kamera ve ekran paylaşımı yapabilen özelliği Gemini Live, artık tüm Android kullanıcıları için ücretsiz olarak sunulacak. Daha önce yalnızca Gemini Advanced abonelerine özel olması planlanan bu işlev, Google’ın strateji değişikliğiyle herkesin erişimine açıldı.

    Google’dan sürpriz

    Gemini Live, bu ayın başlarında ilk olarak Google Pixel 9 ve Samsung Galaxy S25 modellerinde kullanılabilir hale gelmişti. O dönemde yapılan açıklamalarda, özelliğin yakında tüm Android kullanıcılarına geleceği belirtilmiş, ancak bunun yalnızca ücretli Gemini Advanced aboneliği kapsamında sunulacağı vurgulanmıştı. Şirket, aldığı geri bildirimler üzerine bu karardan geri adım attı.

    Google X'te yaptığı açıklamada “Kamera ve ekran paylaşımlı Gemini Live ile ilgili harika geri bildirimler alıyoruz, bu yüzden daha fazla kişiye sunmaya karar verdik” dedi. Gemini Live, kullanıcının cihaz kamerası veya ekranını gerçek zamanlı olarak analiz ederek, gördüğü içeriklere dair bilgi verebilen bir yapay zeka desteği sunuyor. Gemini Live aslında kişisel rehberiniz oluyor bir anlamda. Zira hiç bilmediğiniz bir yere gittiğinizde dışarısını Gemini’a gösterebilir ve bilgi alabilirsiniz. Elbette bu sadece tek bir kullanım örneği. 

    Yeni özellik bugünden itibaren Gemini uygulaması yüklü olan tüm Android cihazlara dağıtılmaya başlandı. Google, tüm kullanıcılara ulaşmasının birkaç haftayı bulabileceğini belirtiyor. Uygulamanın son sürümünü yükleyen kullanıcılar, güncelleme geldikten sonra Gemini Live’ı deneyimleyebilecek.

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    pskillercheto 17 saat önce

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